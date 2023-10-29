https://sputnikarabic.ae/20231029/إعلام-بريطاني-مسؤولو-واشنطن-مجموعة-مهرجين-يقودون-أمريكا-للانهيار-1082584031.html
إعلام بريطاني: مسؤولو واشنطن "مجموعة مهرجين" يقودون أمريكا للانهيار
إعلام بريطاني: مسؤولو واشنطن "مجموعة مهرجين" يقودون أمريكا للانهيار
شبّه الصحفي البريطاني، تيم ستانلي، في مقال، السياسيين الأمريكيين بمجموعة من المهرجين ويقودون الولايات المتحدة إلى الانهيار. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T07:19+0000
2023-10-29T07:19+0000
2023-10-29T07:19+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0f/1079095505_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7956ce956fc2b232b40776ee336ddca3.jpg
وأوضح ستانلي: "الجمع بين جنون بايدن ومحاكمات ترامب والسياسة غير العقلانية للحزب الديمقراطي ورفض الجمهوريين تقديم أي تنازلات يعزز الشعور بأن نظامنا العالمي الحالي هو مجموعة من المهرجين ينتظرون السقوط".وأشارت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" إلى أن المزيد والمزيد من الدول مستعدة لبدء التعبير عن عدم الرضا عن النظام العالمي الذي يفرضه الغرب. وخلال زيارة للصين، نصح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الولايات المتحدة بتعلم احترام الآخرين والقدرة على إيجاد حلول وسط.
https://sputnikarabic.ae/20231029/إصابة-ضابط-من-قوات-حفظ-السلام-الدولية-إثر-قصف-إسرائيلي-على-جنوب-لبنان-1082583312.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0f/1079095505_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ab285cd1d0b190e5098584a6222fd89.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
إعلام بريطاني: مسؤولو واشنطن "مجموعة مهرجين" يقودون أمريكا للانهيار
تابعنا عبر
شبّه الصحفي البريطاني، تيم ستانلي، في مقال، السياسيين الأمريكيين بمجموعة من المهرجين ويقودون الولايات المتحدة إلى الانهيار.
وأوضح ستانلي: "الجمع بين جنون بايدن ومحاكمات ترامب والسياسة غير العقلانية للحزب الديمقراطي ورفض الجمهوريين تقديم أي تنازلات يعزز الشعور بأن نظامنا العالمي الحالي هو مجموعة من المهرجين ينتظرون السقوط".
وأضاف الصحفي، واصفا حالة البلاد: "تحولت الولايات المتحدة إلى المفلسة اقتصاديا وسياسيا".
وأشارت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" إلى أن المزيد والمزيد من الدول مستعدة لبدء التعبير عن عدم الرضا عن النظام العالمي الذي يفرضه الغرب.
وخلال زيارة للصين، نصح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الولايات المتحدة بتعلم احترام الآخرين والقدرة على إيجاد حلول وسط.