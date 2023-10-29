https://sputnikarabic.ae/20231029/إعلام-بريطاني-مسؤولو-واشنطن-مجموعة-مهرجين-يقودون-أمريكا-للانهيار-1082584031.html

إعلام بريطاني: مسؤولو واشنطن "مجموعة مهرجين" يقودون أمريكا للانهيار

إعلام بريطاني: مسؤولو واشنطن "مجموعة مهرجين" يقودون أمريكا للانهيار

شبّه الصحفي البريطاني، تيم ستانلي، في مقال، السياسيين الأمريكيين بمجموعة من المهرجين ويقودون الولايات المتحدة إلى الانهيار. 29.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-29T07:19+0000

2023-10-29T07:19+0000

2023-10-29T07:19+0000

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وأوضح ستانلي: "الجمع بين جنون بايدن ومحاكمات ترامب والسياسة غير العقلانية للحزب الديمقراطي ورفض الجمهوريين تقديم أي تنازلات يعزز الشعور بأن نظامنا العالمي الحالي هو مجموعة من المهرجين ينتظرون السقوط".وأشارت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" إلى أن المزيد والمزيد من الدول مستعدة لبدء التعبير عن عدم الرضا عن النظام العالمي الذي يفرضه الغرب. وخلال زيارة للصين، نصح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الولايات المتحدة بتعلم احترام الآخرين والقدرة على إيجاد حلول وسط.

https://sputnikarabic.ae/20231029/إصابة-ضابط-من-قوات-حفظ-السلام-الدولية-إثر-قصف-إسرائيلي-على-جنوب-لبنان-1082583312.html

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