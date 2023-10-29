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https://sputnikarabic.ae/20231029/إعلام-بريطاني-مسؤولو-واشنطن-مجموعة-مهرجين-يقودون-أمريكا-للانهيار-1082584031.html
إعلام بريطاني: مسؤولو واشنطن "مجموعة مهرجين" يقودون أمريكا للانهيار
إعلام بريطاني: مسؤولو واشنطن "مجموعة مهرجين" يقودون أمريكا للانهيار
شبّه الصحفي البريطاني، تيم ستانلي، في مقال، السياسيين الأمريكيين بمجموعة من المهرجين ويقودون الولايات المتحدة إلى الانهيار. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T07:19+0000
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وأوضح ستانلي: "الجمع بين جنون بايدن ومحاكمات ترامب والسياسة غير العقلانية للحزب الديمقراطي ورفض الجمهوريين تقديم أي تنازلات يعزز الشعور بأن نظامنا العالمي الحالي هو مجموعة من المهرجين ينتظرون السقوط".وأشارت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" إلى أن المزيد والمزيد من الدول مستعدة لبدء التعبير عن عدم الرضا عن النظام العالمي الذي يفرضه الغرب. وخلال زيارة للصين، نصح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الولايات المتحدة بتعلم احترام الآخرين والقدرة على إيجاد حلول وسط.
https://sputnikarabic.ae/20231029/إصابة-ضابط-من-قوات-حفظ-السلام-الدولية-إثر-قصف-إسرائيلي-على-جنوب-لبنان-1082583312.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

إعلام بريطاني: مسؤولو واشنطن "مجموعة مهرجين" يقودون أمريكا للانهيار

07:19 GMT 29.10.2023
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
© Sputnik . Сергей Мамонтов
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شبّه الصحفي البريطاني، تيم ستانلي، في مقال، السياسيين الأمريكيين بمجموعة من المهرجين ويقودون الولايات المتحدة إلى الانهيار.
وأوضح ستانلي: "الجمع بين جنون بايدن ومحاكمات ترامب والسياسة غير العقلانية للحزب الديمقراطي ورفض الجمهوريين تقديم أي تنازلات يعزز الشعور بأن نظامنا العالمي الحالي هو مجموعة من المهرجين ينتظرون السقوط".

وأضاف الصحفي، واصفا حالة البلاد: "تحولت الولايات المتحدة إلى المفلسة اقتصاديا وسياسيا".

وأشارت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" إلى أن المزيد والمزيد من الدول مستعدة لبدء التعبير عن عدم الرضا عن النظام العالمي الذي يفرضه الغرب.
قوات اليونيفيل في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
إصابة ضابط من قوات حفظ السلام الدولية إثر قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
06:52 GMT
وخلال زيارة للصين، نصح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الولايات المتحدة بتعلم احترام الآخرين والقدرة على إيجاد حلول وسط.
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