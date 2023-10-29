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القوات الروسية تحسن مواقعها على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان
https://sputnikarabic.ae/20231029/إعلام-زيلينسكي-خسر-العرب-بسبب-خطوة-أخيرة-اتخذها-1082593307.html
إعلام: زيلينسكي خسر العرب بسبب خطوة أخيرة اتخذها
إعلام: زيلينسكي خسر العرب بسبب خطوة أخيرة اتخذها
ذكرت صحيفة غربية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أضاف لنفسه مشاكل جديدة من خلال وقوفه مع أحد أطراف الصراع في الشرق الأوسط. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T11:43+0000
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العالم
أخبار أوكرانيا
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وجاء في المنشور أن "إعراب زيلينسكي عن دعم إسرائيل في حربها ضد حماس عرّض نتائج جهود كييف لكسب دعم الدول العربية والإسلامية للخطر".وفي الوقت نفسه، أوضحت إسرائيل أنها لن ترد بالمثل على أوكرانيا وتزودها بالمساعدة العسكرية.وتواصل الصحيفة أن هذا أمر مزعج بشكل خاص على خلفية المخاطر الجديدة التي تواجهها كييف. وبالتالي فإن أوكرانيا تواجه مشاكل بسبب انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، الذي يعارض تخصيص مساعدات إضافية للقوات المسلحة الأوكرانية.لكن في الوقت الحالي، لا تستطيع أوكرانيا أن تتحمل خسارة الدعم، في ضوء الهجمات المكثفة من روسيا، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
https://sputnikarabic.ae/20231029/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محوري-كوبيانسك-وكراسني-ليمان--عاجل-1082592530.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام: زيلينسكي خسر العرب بسبب خطوة أخيرة اتخذها

11:43 GMT 29.10.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يلقي كلمته في القمة العربية الـ32، جدة، المملكة العربية السعودية، 19 مايو/ أيار 2023
الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يلقي كلمته في القمة العربية الـ32، جدة، المملكة العربية السعودية، 19 مايو/ أيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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ذكرت صحيفة غربية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أضاف لنفسه مشاكل جديدة من خلال وقوفه مع أحد أطراف الصراع في الشرق الأوسط.
وجاء في المنشور أن "إعراب زيلينسكي عن دعم إسرائيل في حربها ضد حماس عرّض نتائج جهود كييف لكسب دعم الدول العربية والإسلامية للخطر".
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن مواقعها على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان
11:15 GMT
وفي الوقت نفسه، أوضحت إسرائيل أنها لن ترد بالمثل على أوكرانيا وتزودها بالمساعدة العسكرية.
وتواصل الصحيفة أن هذا أمر مزعج بشكل خاص على خلفية المخاطر الجديدة التي تواجهها كييف. وبالتالي فإن أوكرانيا تواجه مشاكل بسبب انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، الذي يعارض تخصيص مساعدات إضافية للقوات المسلحة الأوكرانية.
لكن في الوقت الحالي، لا تستطيع أوكرانيا أن تتحمل خسارة الدعم، في ضوء الهجمات المكثفة من روسيا، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
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