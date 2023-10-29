https://sputnikarabic.ae/20231029/إعلام-زيلينسكي-خسر-العرب-بسبب-خطوة-أخيرة-اتخذها-1082593307.html
إعلام: زيلينسكي خسر العرب بسبب خطوة أخيرة اتخذها
إعلام: زيلينسكي خسر العرب بسبب خطوة أخيرة اتخذها
ذكرت صحيفة غربية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أضاف لنفسه مشاكل جديدة من خلال وقوفه مع أحد أطراف الصراع في الشرق الأوسط. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T11:43+0000
2023-10-29T11:43+0000
2023-10-29T11:43+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وجاء في المنشور أن "إعراب زيلينسكي عن دعم إسرائيل في حربها ضد حماس عرّض نتائج جهود كييف لكسب دعم الدول العربية والإسلامية للخطر".وفي الوقت نفسه، أوضحت إسرائيل أنها لن ترد بالمثل على أوكرانيا وتزودها بالمساعدة العسكرية.وتواصل الصحيفة أن هذا أمر مزعج بشكل خاص على خلفية المخاطر الجديدة التي تواجهها كييف. وبالتالي فإن أوكرانيا تواجه مشاكل بسبب انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، الذي يعارض تخصيص مساعدات إضافية للقوات المسلحة الأوكرانية.لكن في الوقت الحالي، لا تستطيع أوكرانيا أن تتحمل خسارة الدعم، في ضوء الهجمات المكثفة من روسيا، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
https://sputnikarabic.ae/20231029/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محوري-كوبيانسك-وكراسني-ليمان--عاجل-1082592530.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
إعلام: زيلينسكي خسر العرب بسبب خطوة أخيرة اتخذها
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ذكرت صحيفة غربية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أضاف لنفسه مشاكل جديدة من خلال وقوفه مع أحد أطراف الصراع في الشرق الأوسط.
وجاء في المنشور أن "إعراب زيلينسكي عن دعم إسرائيل في حربها ضد حماس عرّض نتائج جهود كييف لكسب دعم الدول العربية والإسلامية للخطر".
وفي الوقت نفسه، أوضحت إسرائيل أنها لن ترد بالمثل على أوكرانيا وتزودها بالمساعدة العسكرية.
وتواصل الصحيفة أن هذا أمر مزعج بشكل خاص على خلفية المخاطر الجديدة التي تواجهها كييف. وبالتالي فإن أوكرانيا تواجه مشاكل بسبب انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، الذي يعارض تخصيص مساعدات إضافية للقوات المسلحة الأوكرانية.
لكن في الوقت الحالي، لا تستطيع أوكرانيا أن تتحمل خسارة الدعم، في ضوء الهجمات المكثفة من روسيا، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست"
.