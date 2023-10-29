https://sputnikarabic.ae/20231029/إعلام-فلسطيني-قتيل-و4-إصابات-في-مخيمي-عسكر-وبلاطة-بنابلس-1082581254.html

إعلام فلسطيني: قتيل و4 إصابات داخل مخيمي عسكر وبلاطة في نابلس

إعلام فلسطيني: قتيل و4 إصابات داخل مخيمي عسكر وبلاطة في نابلس

أصيب فجر اليوم الأحد، 4 شبان خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". 29.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-29T04:32+0000

2023-10-29T04:32+0000

2023-10-29T05:21+0000

إسرائيل

طوفان الأقصى

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

أخبار نابلس

أخبار الضفة الغربية

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وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، بأن 4 شبان أصيبوا برصاص الاحتلال أثناء مواجهات عقب اقتحام مخيم بلاطة.على جانب آخر، أعلنت مصادر طبية، فجر اليوم، عن مقتل شاب برصاص قوات الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس.يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وزارة الصحة في غزة، إن أكثر من 8 آلاف شهيد سقطوا نصفهم من الأطفال، جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.ويوم الجمعة الماضي، بدأت إسرائيل عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".وخلال العملية، قطعت إسرائيل الاتصالات والإنترنت عن كامل القطاع.ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.

https://sputnikarabic.ae/20231029/وزارة-الصحة-في-غزة-تقول-إن-أكثر-من-8-آلاف-قتيل-سقطوا-جراء-الهجوم-الإسرائيلي-1082580694.html

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إسرائيل, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار نابلس, أخبار الضفة الغربية