https://sputnikarabic.ae/20231029/إعلام-فلسطيني-قتيل-و4-إصابات-في-مخيمي-عسكر-وبلاطة-بنابلس-1082581254.html
إعلام فلسطيني: قتيل و4 إصابات داخل مخيمي عسكر وبلاطة في نابلس
إعلام فلسطيني: قتيل و4 إصابات داخل مخيمي عسكر وبلاطة في نابلس
أصيب فجر اليوم الأحد، 4 شبان خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T04:32+0000
2023-10-29T04:32+0000
2023-10-29T05:21+0000
إسرائيل
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار نابلس
أخبار الضفة الغربية
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وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، بأن 4 شبان أصيبوا برصاص الاحتلال أثناء مواجهات عقب اقتحام مخيم بلاطة.على جانب آخر، أعلنت مصادر طبية، فجر اليوم، عن مقتل شاب برصاص قوات الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس.يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وزارة الصحة في غزة، إن أكثر من 8 آلاف شهيد سقطوا نصفهم من الأطفال، جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.ويوم الجمعة الماضي، بدأت إسرائيل عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".وخلال العملية، قطعت إسرائيل الاتصالات والإنترنت عن كامل القطاع.ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.
https://sputnikarabic.ae/20231029/وزارة-الصحة-في-غزة-تقول-إن-أكثر-من-8-آلاف-قتيل-سقطوا-جراء-الهجوم-الإسرائيلي-1082580694.html
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار نابلس, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار نابلس, أخبار الضفة الغربية
إعلام فلسطيني: قتيل و4 إصابات داخل مخيمي عسكر وبلاطة في نابلس
04:32 GMT 29.10.2023 (تم التحديث: 05:21 GMT 29.10.2023) تابعنا عبر
أصيب فجر اليوم الأحد، 4 شبان خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، بأن 4 شبان أصيبوا برصاص الاحتلال
أثناء مواجهات عقب اقتحام مخيم بلاطة.
على جانب آخر، أعلنت مصادر طبية، فجر اليوم، عن مقتل شاب برصاص قوات الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس.
وأضافت المصادر الطبية أن شابا (25 عاما) استشهد متأثرا بإصابته الحرجة في الصدر، كما أصيب 10 آخرون بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس، بحسب وكالة "وفا".
يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وزارة الصحة في غزة، إن أكثر من 8 آلاف شهيد سقطوا نصفهم من الأطفال، جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ويوم الجمعة الماضي، بدأت إسرائيل عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".
وخلال العملية، قطعت إسرائيل الاتصالات والإنترنت عن كامل القطاع.
ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.