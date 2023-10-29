عربي
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231029/اعتصام-ضخم-في-بيروت-تضامنا-مع-غزة-صور-وفيديو--1082601277.html
اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة... صور وفيديو
اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة... صور وفيديو
نفّذ الآلاف من اللبنانيين والفلسطينيين، اليوم الأحد، اعتصاما ضخما وسط العاصمة بيروت، وذلك تضامنًا ونصرةً لغزة لما تتعرض له من غارات وقتل للمدنيين والأطفال. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T14:20+0000
2023-10-29T14:20+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1d/1082600353_0:46:1280:766_1920x0_80_0_0_c2a6e2e6eaf58aa8ac33065b952f6404.jpg
وجاء الاعتصام بدعوة من حركة حماس في لبنان والجماعة الإسلامية، تحت شعار "طوفان الأقصى لبنان يلبّي".وحمل المشاركون شعارات ولافتات تدعم المقاومة وكتب عليها "جرائم الاحتلال تكشف نفاق العالم وازدواجية المعايير" و"صامدون كالجبال قادمون كالطوفان".ورفع بعض المشاركين صور المتحدث العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيده" وهتفوا لمحمد الضيف.واللافت، بحسب مراسل "سبوتنيك"، هو ارتداء العديد من الشبان والشابات لباسًا عسكريًا مشابهًا لمقاتلي "القسام".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1d/1082600353_94:0:1231:853_1920x0_80_0_0_f261eea3462776594901887a003b784e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى

اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة... صور وفيديو

14:20 GMT 29.10.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayاعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبرTelegramNabd
نفّذ الآلاف من اللبنانيين والفلسطينيين، اليوم الأحد، اعتصاما ضخما وسط العاصمة بيروت، وذلك تضامنًا ونصرةً لغزة لما تتعرض له من غارات وقتل للمدنيين والأطفال.
وجاء الاعتصام بدعوة من حركة حماس في لبنان والجماعة الإسلامية، تحت شعار "طوفان الأقصى لبنان يلبّي".
وحمل المشاركون شعارات ولافتات تدعم المقاومة وكتب عليها "جرائم الاحتلال تكشف نفاق العالم وازدواجية المعايير" و"صامدون كالجبال قادمون كالطوفان".
© Sputnik . Abdul Kader Albayاعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
© Sputnik . Abdul Kader Albay
ورفع بعض المشاركين صور المتحدث العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيده" وهتفوا لمحمد الضيف.
© Sputnik . Abdul Kader Albayاعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
© Sputnik . Abdul Kader Albayاعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
© Sputnik . Abdul Kader Albayاعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
© Sputnik . Abdul Kader Albayاعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
© Sputnik . Abdul Kader Albayاعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
1/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
2/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
3/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
4/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
5/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
واللافت، بحسب مراسل "سبوتنيك"، هو ارتداء العديد من الشبان والشابات لباسًا عسكريًا مشابهًا لمقاتلي "القسام".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو13:58 GMTВоеннослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала