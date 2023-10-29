اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة... صور وفيديو
© Sputnik . Abdul Kader Albayاعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
© Sputnik . Abdul Kader Albay
نفّذ الآلاف من اللبنانيين والفلسطينيين، اليوم الأحد، اعتصاما ضخما وسط العاصمة بيروت، وذلك تضامنًا ونصرةً لغزة لما تتعرض له من غارات وقتل للمدنيين والأطفال.
وجاء الاعتصام بدعوة من حركة حماس في لبنان والجماعة الإسلامية، تحت شعار "طوفان الأقصى لبنان يلبّي".
وحمل المشاركون شعارات ولافتات تدعم المقاومة وكتب عليها "جرائم الاحتلال تكشف نفاق العالم وازدواجية المعايير" و"صامدون كالجبال قادمون كالطوفان".
© Sputnik . Abdul Kader Albayاعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
© Sputnik . Abdul Kader Albay
ورفع بعض المشاركين صور المتحدث العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيده" وهتفوا لمحمد الضيف.
© Sputnik . Abdul Kader Albayاعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
1/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
© Sputnik . Abdul Kader Albayاعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
2/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
© Sputnik . Abdul Kader Albayاعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
3/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
© Sputnik . Abdul Kader Albayاعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
4/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
© Sputnik . Abdul Kader Albayاعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
5/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
1/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
2/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
3/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
4/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
5/5
© Sputnik . Abdul Kader Albay
اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة
واللافت، بحسب مراسل "سبوتنيك"، هو ارتداء العديد من الشبان والشابات لباسًا عسكريًا مشابهًا لمقاتلي "القسام".