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Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231029/الجيش-الروسي-يصد-4-هجمات-شنتها-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك-1082595503.html
الجيش الروسي يصد 4 هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك
الجيش الروسي يصد 4 هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك
خلال الـ 24 الساعة الماضية، دمرت القوات الروسية نحو 130 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية وأربع وحدات من المعدات العسكرية في اتجاه جنوب دونيتسك، وفقًا لتقرير... 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T12:26+0000
2023-10-29T12:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في التقرير: "صدت وحدات من مجموعة "فوستوك"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، أربع هجمات شنتها مجموعات هجومية من كتيبة المشاة الآلية رقم 58، ولواء الهجوم الجوي رقم 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي رقم 128 في مناطق أوروجاينوي ونوفوميخيلوفكا وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.بالإضافة إلى ذلك، ضربت الوحدات الروسية أفراد اللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من أوغليدار وقرية فوديانوي.وبلغت خسائر الجيش الأوكراني على هذا الاتجاه نحو 130 شخصًا وناقلة جند مدرعة وسيارتين ومدافع هاوتزر من طراز دي-20.
https://sputnikarabic.ae/20231029/القوات-الروسية-تدمر-مركزي-قيادة-اللواءين-79-و66-الأوكرانيين-1082591842.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الجيش الروسي يصد 4 هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك

12:26 GMT 29.10.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات أطقم ناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية في ميدان عسكري للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
تدريبات أطقم ناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية في ميدان عسكري للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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خلال الـ 24 الساعة الماضية، دمرت القوات الروسية نحو 130 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية وأربع وحدات من المعدات العسكرية في اتجاه جنوب دونيتسك، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الدفاع.
وجاء في التقرير: "صدت وحدات من مجموعة "فوستوك"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، أربع هجمات شنتها مجموعات هجومية من كتيبة المشاة الآلية رقم 58، ولواء الهجوم الجوي رقم 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي رقم 128 في مناطق أوروجاينوي ونوفوميخيلوفكا وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
تدريبات أطقم ناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية في ميدان عسكري للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مركزي قيادة اللواءين 79 و66 الأوكرانيين
11:08 GMT
بالإضافة إلى ذلك، ضربت الوحدات الروسية أفراد اللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من أوغليدار وقرية فوديانوي.
وبلغت خسائر الجيش الأوكراني على هذا الاتجاه نحو 130 شخصًا وناقلة جند مدرعة وسيارتين ومدافع هاوتزر من طراز دي-20.
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- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو13:11 GMTВоеннослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:09 GMT
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