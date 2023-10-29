https://sputnikarabic.ae/20231029/الجيش-الروسي-يصد-4-هجمات-شنتها-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك-1082595503.html
الجيش الروسي يصد 4 هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك
الجيش الروسي يصد 4 هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك
خلال الـ 24 الساعة الماضية، دمرت القوات الروسية نحو 130 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية وأربع وحدات من المعدات العسكرية في اتجاه جنوب دونيتسك، وفقًا لتقرير... 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T12:26+0000
2023-10-29T12:26+0000
2023-10-29T12:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في التقرير: "صدت وحدات من مجموعة "فوستوك"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، أربع هجمات شنتها مجموعات هجومية من كتيبة المشاة الآلية رقم 58، ولواء الهجوم الجوي رقم 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي رقم 128 في مناطق أوروجاينوي ونوفوميخيلوفكا وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.بالإضافة إلى ذلك، ضربت الوحدات الروسية أفراد اللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من أوغليدار وقرية فوديانوي.وبلغت خسائر الجيش الأوكراني على هذا الاتجاه نحو 130 شخصًا وناقلة جند مدرعة وسيارتين ومدافع هاوتزر من طراز دي-20.
https://sputnikarabic.ae/20231029/القوات-الروسية-تدمر-مركزي-قيادة-اللواءين-79-و66-الأوكرانيين-1082591842.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الجيش الروسي يصد 4 هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك
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خلال الـ 24 الساعة الماضية، دمرت القوات الروسية نحو 130 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية وأربع وحدات من المعدات العسكرية في اتجاه جنوب دونيتسك، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الدفاع.
وجاء في التقرير: "صدت وحدات من مجموعة "فوستوك"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، أربع هجمات شنتها مجموعات هجومية من كتيبة المشاة الآلية رقم 58، ولواء الهجوم الجوي رقم 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي رقم 128 في مناطق أوروجاينوي ونوفوميخيلوفكا وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بالإضافة إلى ذلك، ضربت الوحدات الروسية أفراد اللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من أوغليدار وقرية فوديانوي.
وبلغت خسائر الجيش الأوكراني على هذا الاتجاه نحو 130 شخصًا وناقلة جند مدرعة وسيارتين ومدافع هاوتزر من طراز دي-20.