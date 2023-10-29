https://sputnikarabic.ae/20231029/الصحة-العالمية-تعلن-استعادة-الاتصال-بأطقمها-في-غزة-1082594069.html
الصحة العالمية تعلن استعادة الاتصال بأطقمها في غزة
الصحة العالمية تعلن استعادة الاتصال بأطقمها في غزة
قالت منظمة الصحة العالمية إن أطقمها العاملة في غزة ليست آمنة، مشيرة إلى أن هذا الأمر ينطبق أيضًا على كل الموجودين داخل القطاع. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T12:15+0000
2023-10-29T12:15+0000
2023-10-29T12:15+0000
طوفان الأقصى
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
منظمة الصحة العالمية
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جاء ذلك في تدوينة نشرها تيدروس أدهانوم، مدير عام المنظمة، أعلن فيها استعادة الاتصال مع العاملين التابعين لها داخل قطاع غزة، صباح اليوم الأحد.وقال أدهانوم: "علمنا من أطقمنا أن القطاع تعرض لقصف عنيف ومكثف خلال الليلتين الماضيتين، وأنه لم يكن هناك وقود أو ماء أو كهرباء، إضافة إلى انقطاع الاتصالات وعدم وجود أماكن آمنة يمكن اللجوء إليها للاحتماء من القصف".وتابع: "كما علمنا منهم أن المستشفيات تستقبل مصابين يفوقون طاقتها الاستيعابية وأن هناك حاجة للحصول على مزيد من المساعدات الطبية".وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية إن "المنظمة تكرر دعوتها لوقف إطلاق النار فورًا، وحماية المنشآت الصحية والعاملين في القطاع الصحي وعدم قطع الاتصالات حتى يواصلوا تقديم عملهم".وفي وقت سابق اليوم، أفاد موقع "تلفزيون فلسطين" أن شبكة الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة عادت بشكل تدريجي، وذلك بعد انقطاعها بشكل كامل أمس السبت.وأعلن إيلون ماسك، مالك شركة "إكس" (تويتر سابقا)، ومؤسس شركة "سبيس إكس"، في وقت سابق، استعداد شركة "سبيس إكس" لتكنولوجيا استكشاف الفضاء التي يملكها، لإيصال الإنترنت للمنظمات الدولية الإغاثية في غزة.يذكر أن القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ23 على التوالي، تسبب في مقتل نحو 8 آلاف فلسطيني في قطاع غزة، وإصابة نحو 20 ألفا آخرين.وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "الاحتلال ارتكب مئات المجازر ضد المدنيين، وأن نحو ثلثي الضحايا من النساء والأطفال، وهو ما جعل المنظمات الإغاثية الدولية، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، تصف الوضع في قطاع غزة بأنه كارثي، خاصة بعدما قامت إسرائيل بقطع المياه والكهرباء ومنعت دخول الوقود إلى القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20231029/إعلام-عودة-الاتصالات-وشبكة-الإنترنت-تدريجيا-في-قطاع-غزة--عاجل-1082580452.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الصحة العالمية
طوفان الأقصى, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الصحة العالمية
الصحة العالمية تعلن استعادة الاتصال بأطقمها في غزة
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قالت منظمة الصحة العالمية إن أطقمها العاملة في غزة ليست آمنة، مشيرة إلى أن هذا الأمر ينطبق أيضًا على كل الموجودين داخل القطاع.
جاء ذلك في تدوينة نشرها تيدروس أدهانوم، مدير عام المنظمة، أعلن فيها استعادة الاتصال مع العاملين التابعين لها داخل قطاع غزة، صباح اليوم الأحد.
وقال أدهانوم: "علمنا من أطقمنا أن القطاع تعرض لقصف عنيف ومكثف خلال الليلتين الماضيتين، وأنه لم يكن هناك وقود أو ماء أو كهرباء، إضافة إلى انقطاع الاتصالات وعدم وجود أماكن آمنة يمكن اللجوء إليها للاحتماء من القصف".
وتابع: "كما علمنا منهم أن المستشفيات تستقبل مصابين يفوقون طاقتها الاستيعابية وأن هناك حاجة للحصول على مزيد من المساعدات الطبية".
وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية إن "المنظمة تكرر دعوتها لوقف إطلاق النار
فورًا، وحماية المنشآت الصحية والعاملين في القطاع الصحي وعدم قطع الاتصالات حتى يواصلوا تقديم عملهم".
وفي وقت سابق اليوم، أفاد موقع "تلفزيون فلسطين" أن شبكة الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة
عادت بشكل تدريجي، وذلك بعد انقطاعها بشكل كامل أمس السبت.
وأعلن إيلون ماسك، مالك شركة "إكس" (تويتر سابقا)، ومؤسس شركة "سبيس إكس"، في وقت سابق، استعداد شركة "سبيس إكس" لتكنولوجيا استكشاف الفضاء التي يملكها، لإيصال الإنترنت للمنظمات الدولية الإغاثية في غزة.
يذكر أن القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ23 على التوالي، تسبب في مقتل نحو 8 آلاف فلسطيني في قطاع غزة، وإصابة نحو 20 ألفا آخرين.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "الاحتلال ارتكب مئات المجازر ضد المدنيين، وأن نحو ثلثي الضحايا
من النساء والأطفال، وهو ما جعل المنظمات الإغاثية الدولية، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، تصف الوضع في قطاع غزة بأنه كارثي، خاصة بعدما قامت إسرائيل بقطع المياه والكهرباء ومنعت دخول الوقود إلى القطاع.