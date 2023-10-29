الصين: التمهيد لقمة شي جين بينغ وبايدن المقبلة في سان فرانسيسكو لن يكون "سلسا"
© AFP 2023 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، في قمة العشرين، إندونيسيا، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، في قمة العشرين، إندونيسيا، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
© AFP 2023 / SAUL LOEB
قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن "الطريق إلى قمة سان فرانسيسكو المقرر عقدها بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ ونظيره الأمريكي، جو بايدن، خلال الفترة المقبلة لن يكون سلسا".
وكتب المتحدث باسم السفارة الصينية لدى الولايات المتحدة، ليو بينغيو، عبر موقع "إكس" ("تويتر" سابقا) أن "وزير الخارجية الصيني وانغ يي أجرى محادثات مع أعضاء المجتمع الاستراتيجي الأمريكي، أمس السبت، خلال زيارته إلى واشنطن، وقال وانغ إنه خلال هذه الزيارة، اتفقت الصين وأمريكا على بذل جهود مشتركة لعقد اجتماع بين رئيسي البلدين في سان فرانسيسكو".
وأشار وانغ يي في حديثه، إلى أن الطريق إلى سان فرانسيسكو لن يكون سلسا، وأن السفر إلى هناك لن يتم الاعتماد فيه على "القيادة من دون طيار"، وفقا لليو بينغيو.
وطالب وزير الخارجية الصيني "بضرورة عودة الجانبين الأمريكي والصيني بجدية إلى قمتهما التي عقدت في جزيرة بالي الإندونيسية، العام الماضي، والتنفيذ الحقيقي للتوافق الذي توصل إليه رئيسي البلدين، وإزالة الاختلالات، والتغلب على العقبات، وتعزيز التوافق، وتجميع النتائج".
FM Wang Yi held talks with members of the US strategic community today. Wang said that during this visit, China and the U.S. agreed to make joint efforts for a meeting between the two heads of state in San Francisco. He noted that the road to San Francisco will not be a smooth… pic.twitter.com/Ufc1dCqYOK— Liu Pengyu 刘鹏宇 (@SpoxCHNinUS) October 29, 2023
وشهدت الأشهر الأخيرة موجة من الارتباطات الدبلوماسية بين الصين وأمريكا، بناء على طلب الأخيرة إلى حد كبير، والتي تهدف إلى إنقاذ العلاقات التي تدهورت بسرعة في وقت مبكر من العام الحالي، بعد إسقاط أمريكا لمنطاد صيني يزعم أنه لأغراض تجسسية.
وفي الشهر الماضي، أشارت أعلى وكالة أمنية في الصين، إلى أن أي اجتماع بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، يتوقف على "إظهار الإخلاص الكافي" من جانب الولايات المتحدة.
وتضمّنت مناقشات وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في واشنطن، أمس السبت، أيضا تبادلات متعمقة حول التفاعل بين الجيشين الصيني والأمريكي، والمالية والعلوم والتكنولوجيا، وبيئة الاستثمار في الصين والوصول إلى الأسواق، بالإضافة إلى أزمتي الشرق الأوسط وأوكرانيا.