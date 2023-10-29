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الصين: التمهيد لقمة شي جين بينغ وبايدن المقبلة في سان فرانسيسكو لن يكون "سلسا"
الصين: التمهيد لقمة شي جين بينغ وبايدن المقبلة في سان فرانسيسكو لن يكون "سلسا"
قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن "الطريق إلى قمة سان فرانسيسكو المقرر عقدها بين الرئيس ‏الصيني، شي جين بينغ ونظيره الأمريكي، جو بايدن، خلال الفترة المقبلة... 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T06:29+0000
2023-10-29T06:29+0000
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وكتب المتحدث باسم السفارة الصينية لدى الولايات المتحدة، ليو بينغيو، عبر موقع "إكس" ("تويتر" سابقا) أن "وزير الخارجية الصيني وانغ يي أجرى محادثات مع أعضاء المجتمع الاستراتيجي الأمريكي، أمس السبت، خلال زيارته إلى واشنطن، وقال وانغ إنه خلال هذه الزيارة، اتفقت الصين وأمريكا على بذل جهود مشتركة لعقد اجتماع بين رئيسي البلدين في سان فرانسيسكو".وطالب وزير الخارجية الصيني "بضرورة عودة الجانبين الأمريكي والصيني بجدية إلى قمتهما التي عقدت في جزيرة بالي الإندونيسية، العام الماضي، والتنفيذ الحقيقي للتوافق الذي توصل إليه رئيسي البلدين، وإزالة الاختلالات، والتغلب على العقبات، وتعزيز التوافق، وتجميع النتائج".وشهدت الأشهر الأخيرة موجة من الارتباطات الدبلوماسية بين الصين وأمريكا، بناء على طلب الأخيرة إلى حد كبير، والتي تهدف إلى إنقاذ العلاقات التي تدهورت بسرعة في وقت مبكر من العام الحالي، بعد إسقاط أمريكا لمنطاد صيني يزعم أنه لأغراض تجسسية.وفي الشهر الماضي، أشارت أعلى وكالة أمنية في الصين، إلى أن أي اجتماع بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، يتوقف على "إظهار الإخلاص الكافي" من جانب الولايات المتحدة.وتضمّنت مناقشات وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في واشنطن، أمس السبت، أيضا تبادلات متعمقة حول التفاعل بين الجيشين الصيني والأمريكي، والمالية والعلوم والتكنولوجيا، وبيئة الاستثمار في الصين والوصول إلى الأسواق، بالإضافة إلى أزمتي الشرق الأوسط وأوكرانيا.
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الصين: التمهيد لقمة شي جين بينغ وبايدن المقبلة في سان فرانسيسكو لن يكون "سلسا"

06:29 GMT 29.10.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، في قمة العشرين، إندونيسيا، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، في قمة العشرين، إندونيسيا، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، في قمة العشرين، إندونيسيا، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن "الطريق إلى قمة سان فرانسيسكو المقرر عقدها بين الرئيس ‏الصيني، شي جين بينغ ونظيره الأمريكي، جو بايدن، خلال الفترة المقبلة لن يكون سلسا".‏
وكتب المتحدث باسم السفارة الصينية لدى الولايات المتحدة، ليو بينغيو، عبر موقع "إكس" ("تويتر" سابقا) أن "وزير الخارجية الصيني وانغ يي أجرى محادثات مع أعضاء المجتمع الاستراتيجي الأمريكي، أمس السبت، خلال زيارته إلى واشنطن، وقال وانغ إنه خلال هذه الزيارة، اتفقت الصين وأمريكا على بذل جهود مشتركة لعقد اجتماع بين رئيسي البلدين في سان فرانسيسكو".

وأشار وانغ يي في حديثه، إلى أن الطريق إلى سان فرانسيسكو لن يكون سلسا، وأن السفر إلى هناك لن يتم الاعتماد فيه على "القيادة من دون طيار"، وفقا لليو بينغيو.

وطالب وزير الخارجية الصيني "بضرورة عودة الجانبين الأمريكي والصيني بجدية إلى قمتهما التي عقدت في جزيرة بالي الإندونيسية، العام الماضي، والتنفيذ الحقيقي للتوافق الذي توصل إليه رئيسي البلدين، وإزالة الاختلالات، والتغلب على العقبات، وتعزيز التوافق، وتجميع النتائج".
وشهدت الأشهر الأخيرة موجة من الارتباطات الدبلوماسية بين الصين وأمريكا، بناء على طلب الأخيرة إلى حد كبير، والتي تهدف إلى إنقاذ العلاقات التي تدهورت بسرعة في وقت مبكر من العام الحالي، بعد إسقاط أمريكا لمنطاد صيني يزعم أنه لأغراض تجسسية.
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
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أمس, 09:36 GMT
وفي الشهر الماضي، أشارت أعلى وكالة أمنية في الصين، إلى أن أي اجتماع بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، يتوقف على "إظهار الإخلاص الكافي" من جانب الولايات المتحدة.
وتضمّنت مناقشات وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في واشنطن، أمس السبت، أيضا تبادلات متعمقة حول التفاعل بين الجيشين الصيني والأمريكي، والمالية والعلوم والتكنولوجيا، وبيئة الاستثمار في الصين والوصول إلى الأسواق، بالإضافة إلى أزمتي الشرق الأوسط وأوكرانيا.
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