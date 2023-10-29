https://sputnikarabic.ae/20231029/الصين-التمهيد-لقمة-شي-جين-بينغ-وبايدن-المقبلة-في-سان-فرانسيسكو-لن-يكون-سلسا-1082582941.html

الصين: التمهيد لقمة شي جين بينغ وبايدن المقبلة في سان فرانسيسكو لن يكون "سلسا"

الصين: التمهيد لقمة شي جين بينغ وبايدن المقبلة في سان فرانسيسكو لن يكون "سلسا"

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن "الطريق إلى قمة سان فرانسيسكو المقرر عقدها بين الرئيس ‏الصيني، شي جين بينغ ونظيره الأمريكي، جو بايدن، خلال الفترة المقبلة... 29.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-29T06:29+0000

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وكتب المتحدث باسم السفارة الصينية لدى الولايات المتحدة، ليو بينغيو، عبر موقع "إكس" ("تويتر" سابقا) أن "وزير الخارجية الصيني وانغ يي أجرى محادثات مع أعضاء المجتمع الاستراتيجي الأمريكي، أمس السبت، خلال زيارته إلى واشنطن، وقال وانغ إنه خلال هذه الزيارة، اتفقت الصين وأمريكا على بذل جهود مشتركة لعقد اجتماع بين رئيسي البلدين في سان فرانسيسكو".وطالب وزير الخارجية الصيني "بضرورة عودة الجانبين الأمريكي والصيني بجدية إلى قمتهما التي عقدت في جزيرة بالي الإندونيسية، العام الماضي، والتنفيذ الحقيقي للتوافق الذي توصل إليه رئيسي البلدين، وإزالة الاختلالات، والتغلب على العقبات، وتعزيز التوافق، وتجميع النتائج".وشهدت الأشهر الأخيرة موجة من الارتباطات الدبلوماسية بين الصين وأمريكا، بناء على طلب الأخيرة إلى حد كبير، والتي تهدف إلى إنقاذ العلاقات التي تدهورت بسرعة في وقت مبكر من العام الحالي، بعد إسقاط أمريكا لمنطاد صيني يزعم أنه لأغراض تجسسية.وفي الشهر الماضي، أشارت أعلى وكالة أمنية في الصين، إلى أن أي اجتماع بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، يتوقف على "إظهار الإخلاص الكافي" من جانب الولايات المتحدة.وتضمّنت مناقشات وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في واشنطن، أمس السبت، أيضا تبادلات متعمقة حول التفاعل بين الجيشين الصيني والأمريكي، والمالية والعلوم والتكنولوجيا، وبيئة الاستثمار في الصين والوصول إلى الأسواق، بالإضافة إلى أزمتي الشرق الأوسط وأوكرانيا.

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