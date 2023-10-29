https://sputnikarabic.ae/20231029/القوات-الإسرائيلية-تقتحم-أحياء-في-القدس-ونابلس-1082581487.html

القوات الإسرائيلية تقتحم أحياء في القدس ونابلس

القوات الإسرائيلية تقتحم أحياء في القدس ونابلس

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأحد، أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية اقتحمت مخيم شعفاط شمال مدينة القدس، مساء أمس السبت. 29.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-29T04:56+0000

2023-10-29T04:56+0000

2023-10-29T04:56+0000

طوفان الأقصى

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

اسرائيل

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وأفادت الوكالة، نقلا عن مصادر محلية، بإطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص والقنابل الغازية والقنابل الصوتية الحارقه تجاه المواطنين، خلال مواجهات اندلعت على أطراف المخيم.وأضافت الوكالة أن الجيش اقتحم بلده العيسوية شمال المدينة، وحي وادي حلوة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.وأشارت وكالة الأنباء "وفا" إلى قتل شاب وإصابة 10 آخرين في بلدة ريما شمال غرب رام الله، صباح اليوم، برصاص القوات الإسرائيلية التي اقتحمت البلدة، في الوقت الذي داهم فيه الجيش الإسرائيلي بلدة سيلة الحارثية غربي جنين.وقالت الوكالة، نقلا عن مصادر أمنية ومحلية، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة يعبد وهدم دوار الشهيد أبو جندل في مدخل البلدة، ما أدى الى اندلاع مواجهات باستخدام الرصاص الحي والقنابل الصوتية.وقالت مصادر أمنية، يوم الثلاثاء الماضي، إن 3 شبان أصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف بعد أن اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، ترافقها جرافتان، مخيم عسكر من عدة محاور وأغلقت المنطقة بشكل كامل.

https://sputnikarabic.ae/20231029/وزارة-الصحة-في-غزة-تقول-إن-أكثر-من-8-آلاف-قتيل-سقطوا-جراء-الهجوم-الإسرائيلي-1082580694.html

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طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, اسرائيل