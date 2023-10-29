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القوات الروسية تحسن مواقعها على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان
Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231029/القوات-الروسية-تدمر-مركزي-قيادة-اللواءين-79-و66-الأوكرانيين-1082591842.html
القوات الروسية تدمر مركزي قيادة اللواءين 79 و66 الأوكرانيين
القوات الروسية تدمر مركزي قيادة اللواءين 79 و66 الأوكرانيين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة اللواء 79 ومركز اتصالات اللواء 66 الأوكرانيين. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T11:08+0000
2023-10-29T11:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأضافت أن الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية ضربت الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 124 منطقة.وفي منطقة بودليمان في مقاطعة خاركوف، أصيب مركز الاتصالات التابع للواء الميكانيكي 66 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وفي منطقة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، أصيب مركز قيادة ومراقبة لوحدة من لواء الهجوم الجوي 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.كما دمرت أنظمة الدفاع الجوي خلال النهار 44 طائرة أوكرانية مسيرة في مناطق نيركوفو وبلوشتشانكا وترويتسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وزولوتاريفكا وفيرخنيتورتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفوفيدوريفكا وفاسيليفكا في مقاطعة زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20231029/القناص-الروسي-يباغت-مدفع-دانا-تشيكي-ضخم-ويدمره-بضربة-من-الخلف-فيديو-1082588897.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تدمر مركزي قيادة اللواءين 79 و66 الأوكرانيين

11:08 GMT 29.10.2023 (تم التحديث: 11:32 GMT 29.10.2023)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات أطقم ناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية في ميدان عسكري للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
تدريبات أطقم ناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية في ميدان عسكري للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة اللواء 79 ومركز اتصالات اللواء 66 الأوكرانيين.
وأضافت أن الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية ضربت الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 124 منطقة.
مسيرة روسية من نوع لاتسيت تدمر مدفعا أوكرانيا من طراز دانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"القناص الروسي" يباغت مدفع "دانا" تشيكي ضخم ويدمره بضربة من الخلف... فيديو
09:48 GMT
وفي منطقة بودليمان في مقاطعة خاركوف، أصيب مركز الاتصالات التابع للواء الميكانيكي 66 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وفي منطقة نوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، أصيب مركز قيادة ومراقبة لوحدة من لواء الهجوم الجوي 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
كما دمرت أنظمة الدفاع الجوي خلال النهار 44 طائرة أوكرانية مسيرة في مناطق نيركوفو وبلوشتشانكا وترويتسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وزولوتاريفكا وفيرخنيتورتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفوفيدوريفكا وفاسيليفكا في مقاطعة زابوروجيه.
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