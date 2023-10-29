https://sputnikarabic.ae/20231029/النساء-الحوامل-في-زمن-الحرب-50-ألف-حامل-في-قطاع-غزة-مهددات-بتشوه-الأجنة-1082591928.html

النساء الحوامل في زمن الحرب... 50 ألف حامل في قطاع غزة مهددات بتشوه الأجنة

النساء الحوامل في زمن الحرب... 50 ألف حامل في قطاع غزة مهددات بتشوه الأجنة

تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: النساء الحوامل في زمن الحرب وكيف يواجهن الخطر بسبب الانهيار الصّحي والقصف المستمر، وأين وضع... 29.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-29T11:15+0000

2023-10-29T11:15+0000

2023-10-29T11:15+0000

راديو

صدى الحياة

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النساء الحوامل في زمن الحرب... 50 ألف حامل في قطاع غزة مهدّدات بتشوه الأجنة النساء الحوامل في زمن الحرب... 50 ألف حامل في قطاع غزة مهدّدات بتشوه الأجنة

وأي ولادة لهذا الجنين؟أصوات القصف والصراخ والأنين والألم، خوفا وعجزا وضياعا وفقدا. قتلى في كل مكان وهروب جماعي للاحتماء في مكان آمن، وأي أمان في غـــــزة الجريحة؟. آلاف الجرحى ينقلون إلى مستشفيات هي الآخرى تقصف دون أدنى ذرة للإنسانية. رجال ونساء وشيوخ وعجائز وأطفال، فالقصف والحرب هنا لا يفرقان بين صغير أو كبير أو حتى جنين.جنين لا يعلم ما يجري في العالم الخارجي، فقط يتأثر بنفسية أمّه التي يربطه بها حبل لا يمكن قطعه إلا حين ولادته. وأي ولادة لهذا الجنين؟ ولادة وسط ركام الحرب، ولادة تحت الأنقاض وعلى آخر الأنفاس.عن هذا الموضوع، قال الدكتور المستشار المحامي، مطانيوس عدنان بشّور، المختص في القانون الدولي والنزاعات بين الدول، المحاضر في حوار الحضارات، رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للتحكيم في سوريا لبرنامج "صدى الحياة":وحول الوضع الصحي في قطاع غزة وخان يونس، قال الصحفي قاسم الآغا، لـ "سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي...

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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