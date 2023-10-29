https://sputnikarabic.ae/20231029/النساء-الحوامل-في-زمن-الحرب-50-ألف-حامل-في-قطاع-غزة-مهددات-بتشوه-الأجنة-1082591928.html
النساء الحوامل في زمن الحرب... 50 ألف حامل في قطاع غزة مهددات بتشوه الأجنة
النساء الحوامل في زمن الحرب... 50 ألف حامل في قطاع غزة مهددات بتشوه الأجنة
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: النساء الحوامل في زمن الحرب وكيف يواجهن الخطر بسبب الانهيار الصّحي والقصف المستمر، وأين وضع... 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T11:15+0000
2023-10-29T11:15+0000
2023-10-29T11:15+0000
راديو
صدى الحياة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1d/1082591626_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_157bc6378706abd0eb888addab69e45d.png
النساء الحوامل في زمن الحرب... 50 ألف حامل في قطاع غزة مهدّدات بتشوه الأجنة
النساء الحوامل في زمن الحرب... 50 ألف حامل في قطاع غزة مهدّدات بتشوه الأجنة
وأي ولادة لهذا الجنين؟أصوات القصف والصراخ والأنين والألم، خوفا وعجزا وضياعا وفقدا. قتلى في كل مكان وهروب جماعي للاحتماء في مكان آمن، وأي أمان في غـــــزة الجريحة؟. آلاف الجرحى ينقلون إلى مستشفيات هي الآخرى تقصف دون أدنى ذرة للإنسانية. رجال ونساء وشيوخ وعجائز وأطفال، فالقصف والحرب هنا لا يفرقان بين صغير أو كبير أو حتى جنين.جنين لا يعلم ما يجري في العالم الخارجي، فقط يتأثر بنفسية أمّه التي يربطه بها حبل لا يمكن قطعه إلا حين ولادته. وأي ولادة لهذا الجنين؟ ولادة وسط ركام الحرب، ولادة تحت الأنقاض وعلى آخر الأنفاس.عن هذا الموضوع، قال الدكتور المستشار المحامي، مطانيوس عدنان بشّور، المختص في القانون الدولي والنزاعات بين الدول، المحاضر في حوار الحضارات، رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للتحكيم في سوريا لبرنامج "صدى الحياة":وحول الوضع الصحي في قطاع غزة وخان يونس، قال الصحفي قاسم الآغا، لـ "سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1d/1082591626_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_173604d2ff340ea300641357da954550.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg
صدى الحياة, аудио
النساء الحوامل في زمن الحرب... 50 ألف حامل في قطاع غزة مهددات بتشوه الأجنة
تابعنا عبر
فرح القادري
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: النساء الحوامل في زمن الحرب وكيف يواجهن الخطر بسبب الانهيار الصّحي والقصف المستمر، وأين وضع الغرب اتفاقية "جنيف" لحماية المدنيين في وقت الحرب؟، أخبار تريند متنوعة لهذا الأسبوع، معلومة طبية عن فوائد اليقطين في موسم الخريف.
أصوات القصف والصراخ والأنين والألم، خوفا وعجزا وضياعا وفقدا. قتلى في كل مكان وهروب جماعي للاحتماء في مكان آمن، وأي أمان في غـــــزة الجريحة؟. آلاف الجرحى ينقلون إلى مستشفيات هي الآخرى تقصف دون أدنى ذرة للإنسانية. رجال ونساء وشيوخ وعجائز وأطفال، فالقصف والحرب هنا لا يفرقان بين صغير أو كبير أو حتى جنين.
جنين لا يعلم ما يجري في العالم الخارجي، فقط يتأثر بنفسية أمّه التي يربطه بها حبل لا يمكن قطعه إلا حين ولادته. وأي ولادة لهذا الجنين؟ ولادة وسط ركام الحرب، ولادة تحت الأنقاض وعلى آخر الأنفاس.
عن هذا الموضوع، قال الدكتور المستشار المحامي، مطانيوس عدنان بشّور، المختص في القانون الدولي والنزاعات بين الدول، المحاضر في حوار الحضارات، رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للتحكيم في سوريا لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ حماية الأطفال والنساء وحتى الحوامل موجودة ضمن مواثيق القانون الدولي، فهم أكثر عرضة للانتهاكات الجسيمة فهم بحاجة دائمة للرعاية، ولا يوجد أي نص في القانون الدولي إلا ويشتمل على نصوص حمايتهن في زمن الحرب، ويجب على أطراف النزاع نقل الحوامل إلى خارج المناطق المحاصرة والسماح لهن بالمرور وتأمين الأدوية والعلاج والرعاية والمستلزمات الخاصة بالأطفال دون سن الـ 15 عشر، وكذلك تأمين الاحتياجات الغذائية التي تؤكدها المادتان 90 و91 من اتفاقية جنيف 1949".
وحول الوضع الصحي في قطاع غزة وخان يونس، قال الصحفي قاسم الآغا، لـ "سبوتنيك":
"إنّ المنظومة الصحية في حالة انهيار تام في خان يونس وقطاع غزة، والحديث يدور حول عدم قدرة وزارة الصحة والمنظومة الصحية على استقبال هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى، هذا العدوان جاء ليلقي بظلاله أكثر وينهك هذه المنظومة المنهكة أصلا، وفيما يتعلق بالمستشفيات، فإن وزارة الصحة تناشد بإدخال كل المساعدات والمستلزمات الطبية اللازمة في ضوء انقطاع التيار الكهربائي وعدم مقدرتها على تشغيل كل المرافق التي تعتمد على المولدات الكهربائية".
التفاصيل في الملف الصوتي...