https://sputnikarabic.ae/20231029/تدمير-رتل-أوكراني-يتضمن-دبابات-ليوبارد-ومدرعات-برادلي-بضربات-روسية-1082582768.html
تدمير رتل أوكراني يتضمن دبابات "ليوبارد" ومدرعات "برادلي" بضربات روسية
تدمير رتل أوكراني يتضمن دبابات "ليوبارد" ومدرعات "برادلي" بضربات روسية
دمرت قوات روسية رتلا عسكريا أوكرانيا يتضمن مدرعات غربية الصنع، خلال محاولة هجوم فاشلة شنتها القوات الأوكرانية على محور زابوروجيه. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T06:31+0000
2023-10-29T06:31+0000
2023-10-29T06:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأفاد قائد مجموعة الطائرات من دون طيار، التي تحمل علامة النداء "ياكوت"، بأن وحدات من الفوج 1430 للقوات المسلحة الروسية دمرت مجموعة مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية تتكون من دبابتين من طراز "ليوبارد" ومركبتي قتال للمشاة من طراز "برادلي"، خلال هجوم فاشل شنه مسلحون أوكرانيون.ووفقا للعسكري الروسي، إذا كانت القوات المسلحة الأوكرانية تعمل في وقت سابق في مجموعات كبيرة، فإنها تتحرك الآن في مجموعات صغيرة، باستخدام دبابة واحدة أو دبابتين، أو مركبة أو اثنتين من مركبات المشاة القتالية برادلي أو شاحنات صغيرة.شاهد أيضا: مشاهد للحظة انفجار مخازن ذخيرة أثناء توجيه 4 ضربات روسية لمواقع أوكرانية... فيديوشاهد أيضا: طائرة انتحارية جديدة تستهدف الجنود الأوكرانيين في خنادقهم... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231029/كل-يوم-أو-يومين-ارتفاع-حالات-استسلام-القوات-الأوكرانية-على-مختلف-الجبهات-1082582221.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
تدمير رتل أوكراني يتضمن دبابات "ليوبارد" ومدرعات "برادلي" بضربات روسية
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دمرت قوات روسية رتلا عسكريا أوكرانيا يتضمن مدرعات غربية الصنع، خلال محاولة هجوم فاشلة شنتها القوات الأوكرانية على محور زابوروجيه.
وأفاد قائد مجموعة الطائرات من دون طيار، التي تحمل علامة النداء "ياكوت"، بأن وحدات من الفوج 1430 للقوات المسلحة الروسية دمرت مجموعة مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية تتكون من دبابتين من طراز "ليوبارد" ومركبتي قتال للمشاة من طراز "برادلي"، خلال هجوم فاشل شنه مسلحون أوكرانيون.
وقال قائد المجموعة: "كان هناك هجوم من رابوتينو (مدينة صغيرة في زابوروجيه)، وحاولوا دخول نوفوبروكوبوفكا. عملنا على الأهداف، ودمرنا دبابتين من طراز ليوبارد، ومدرعتين من طراز برادلي بمساعدة طائرات من دون طيار من طراز (FPV)، وساعدتنا المدفعية في تغطية مدرعاتنا".
ووفقا للعسكري الروسي، إذا كانت القوات المسلحة الأوكرانية تعمل في وقت سابق في مجموعات كبيرة، فإنها تتحرك الآن في مجموعات صغيرة، باستخدام دبابة واحدة أو دبابتين، أو مركبة أو اثنتين من مركبات المشاة القتالية برادلي أو شاحنات صغيرة.
ونوّه قائد المجموعة إلى أن "أصعب شيء (خلال العمليات) هو التحرك بسرعة، لأنه من المستحيل تدمير معدات العدو من نقطة واحدة".