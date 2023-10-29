https://sputnikarabic.ae/20231029/ترامب-خلال-تقليده-حركات-بادين-لا-يمكنه-قول-جملتين-لكنه-مسؤول-عن-حقيبة-نووية-فيديو-1082589340.html
ترامب خلال تقليده حركات بادين: لا يمكنه قول جملتين لكنه مسؤول عن حقيبة نووية... فيديو
ترامب خلال تقليده حركات بادين: لا يمكنه قول جملتين لكنه مسؤول عن حقيبة نووية... فيديو
هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، بعبارات شديدة الرئيس الحالي جو بايدن، أثناء مناسبة انتخابية في مدينة نيفادا في ولاية آيوا. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T10:24+0000
2023-10-29T10:24+0000
2023-10-29T10:24+0000
نادي الفيديو
دونالد ترامب
مجتمع
جو بايدن
منوعات
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واستهزأ ترامب البالغ 77 عاما، المرشح جو بايدن البالغ 80 عاما، ووصفه بأنه "غير كفء" و"فاسد"، وأعاد ذكر أخطائه بشكل ساخر، مثل الظهور وهو تائه على خشبة المسرح بعد الخطاب والتعثر على الدرج.وأضاف ترامب، واصفًا بايدن: "لا يستطيع النزول من المسرح، لا يمكنه الجمع بين جملتين، لكنه مسؤول عن الحقيبة النووية"، وهي حقيبة تخوّل استخدام الأسلحة النووية ويتم الاحتفاظ بها بالعادة بالقرب من رئيس أو زعيم دولة نووية في أي وقت.قام ترامب بتقليد حركات بايدن وهو يبتعد عن الميكروفون، رافعا يديه في حيرة وسط الجمهور على المسرح، متسائلا: "أين أنا؟"، بينما كان الجمهور يضحك.وعلّق ترامب على بايدن لتعثره في عدة مناسبات أثناء صعوده ونزوله على درج الطائرة الرئاسية أثناء السفر، قائلا: "إن الرئيس الأمريكي يخرج الآن من سلم الأطفال". وأجرى استطلاعا ساخرا لآراء الجمهور حول تفضيلهم تلقيب بايدن بـ"جو النعسان" أو "جو الملتوي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, دونالد ترامب, جو بايدن, منوعات
نادي الفيديو, دونالد ترامب, جو بايدن, منوعات
ترامب خلال تقليده حركات بادين: لا يمكنه قول جملتين لكنه مسؤول عن حقيبة نووية... فيديو
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هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، بعبارات شديدة الرئيس الحالي جو بايدن، أثناء مناسبة انتخابية في مدينة نيفادا في ولاية آيوا.
واستهزأ ترامب البالغ 77 عاما، المرشح جو بايدن البالغ 80 عاما، ووصفه بأنه "غير كفء" و"فاسد"، وأعاد ذكر أخطائه بشكل ساخر، مثل الظهور وهو تائه على خشبة المسرح بعد الخطاب والتعثر على الدرج.
وأضاف ترامب، واصفًا بايدن: "لا يستطيع النزول من المسرح، لا يمكنه الجمع بين جملتين، لكنه مسؤول عن الحقيبة النووية"، وهي حقيبة تخوّل استخدام الأسلحة النووية ويتم الاحتفاظ بها بالعادة بالقرب من رئيس أو زعيم دولة نووية في أي وقت.
قام ترامب بتقليد حركات بايدن وهو يبتعد عن الميكروفون، رافعا يديه في حيرة وسط الجمهور على المسرح، متسائلا: "أين أنا؟"، بينما كان الجمهور يضحك.
وأضاف ساخرًا: "بصراحة، يجب علينا ألا نضحك، بل أن نبكي، ونشكر الله على وجود عناصر الخدمة السرية لأنهم أمسكوا به وأرشدوه إلى المخرج".
وعلّق ترامب على بايدن لتعثره
في عدة مناسبات أثناء صعوده ونزوله على درج الطائرة الرئاسية أثناء السفر، قائلا: "إن الرئيس الأمريكي يخرج الآن من سلم الأطفال". وأجرى استطلاعا ساخرا لآراء الجمهور حول تفضيلهم تلقيب بايدن بـ"جو النعسان" أو "جو الملتوي".