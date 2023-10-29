https://sputnikarabic.ae/20231029/تي-إي---2-طوربيد-روسي-خارق-متعدد-الأغراض-1082604993.html
"تي إي - 2"... طوربيد روسي خارق متعدد الأغراض
"تي إي - 2"... طوربيد روسي خارق متعدد الأغراض
تمثل الطوربيدات أحد أخطر الأسلحة الهجومية، التي تهدد الوحدات البحرية، وتمتلك روسيا أنواعا متطورة منها طوربيد "تي إي - 2 - 2" متعدد الأغراض. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T15:11+0000
2023-10-29T15:11+0000
2023-10-29T15:11+0000
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تم تصميم الطوربيد "تي إي - 2 - 2" لتدمير الأهداف البحرية المعادية على سطح البحر أو تحت السطح.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
"تي إي - 2"... طوربيد روسي خارق متعدد الأغراض
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تمثل الطوربيدات أحد أخطر الأسلحة الهجومية، التي تهدد الوحدات البحرية، وتمتلك روسيا أنواعا متطورة منها طوربيد "تي إي - 2 - 2" متعدد الأغراض.
تم تصميم الطوربيد "تي إي - 2 - 2" لتدمير الأهداف البحرية المعادية على سطح البحر أو تحت السطح.