عربي
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231029/حفل-هالوين-يتحول-لكارثة-في-أمريكا-فيديو-1082598217.html
حفل "هالوين" يتحول لكارثة في أمريكا... فيديو
حفل "هالوين" يتحول لكارثة في أمريكا... فيديو
قالت شرطة شيكاغو إن ما لا يقل عن 15 شخصا أصيبوا بالرصاص خلال حفل عيد الهالوين في الجانب الغربي من المدينة في وقت مبكر من يوم الأحد. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T13:19+0000
2023-10-29T13:19+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/01/1069725446_0:42:801:492_1920x0_80_0_0_e5ce7d1676197786960966db9cbf7e79.jpg
ووقع إطلاق النار بعد الساعة الواحدة صباحًا بقليل. وقالت الشرطة إن الحادث وقع في المبنى 1200 من طريق جنوب بولاسكي في حي لونديل.وقال الحاضرون في الحفل لقناة ABC7 إنه كان هناك تجمع كبير في الموقع للاحتفال بعيد الهالوين.وقالت الشرطة إن الضباط توجهوا إلى مكان الحادث وشاهدوا رجلاً مشتبهًا به يطلق النار. ولاذ الرجل بالفرار سيرا على الأقدام وتم القبض عليه فيما بعد، فيما عثرت الشرطة على سلاح ناري.وأضافت الشرطة أن ست نساء وتسعة رجال قتلوا بالرصاص، مشيرةً إلى أن أعمار الضحايا تراوحت بين 26 و53 عاما.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/01/1069725446_44:0:755:533_1920x0_80_0_0_d9205cc0edfe35e24a0474ffa7c72b43.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

حفل "هالوين" يتحول لكارثة في أمريكا... فيديو

13:19 GMT 29.10.2023
© Sputnik . Shams Molhemهالوين دمشق
هالوين دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
© Sputnik . Shams Molhem
تابعنا عبرTelegramNabd
قالت شرطة شيكاغو إن ما لا يقل عن 15 شخصا أصيبوا بالرصاص خلال حفل عيد الهالوين في الجانب الغربي من المدينة في وقت مبكر من يوم الأحد.
ووقع إطلاق النار بعد الساعة الواحدة صباحًا بقليل. وقالت الشرطة إن الحادث وقع في المبنى 1200 من طريق جنوب بولاسكي في حي لونديل.
وقال الحاضرون في الحفل لقناة ABC7 إنه كان هناك تجمع كبير في الموقع للاحتفال بعيد الهالوين.
وقالت الشرطة إن الضباط توجهوا إلى مكان الحادث وشاهدوا رجلاً مشتبهًا به يطلق النار. ولاذ الرجل بالفرار سيرا على الأقدام وتم القبض عليه فيما بعد، فيما عثرت الشرطة على سلاح ناري.
وأضافت الشرطة أن ست نساء وتسعة رجال قتلوا بالرصاص، مشيرةً إلى أن أعمار الضحايا تراوحت بين 26 و53 عاما.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو13:11 GMTВоеннослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала