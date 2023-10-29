https://sputnikarabic.ae/20231029/حفل-هالوين-يتحول-لكارثة-في-أمريكا-فيديو-1082598217.html
حفل "هالوين" يتحول لكارثة في أمريكا... فيديو
حفل "هالوين" يتحول لكارثة في أمريكا... فيديو
قالت شرطة شيكاغو إن ما لا يقل عن 15 شخصا أصيبوا بالرصاص خلال حفل عيد الهالوين في الجانب الغربي من المدينة في وقت مبكر من يوم الأحد. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T13:19+0000
2023-10-29T13:19+0000
2023-10-29T13:19+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/01/1069725446_0:42:801:492_1920x0_80_0_0_e5ce7d1676197786960966db9cbf7e79.jpg
ووقع إطلاق النار بعد الساعة الواحدة صباحًا بقليل. وقالت الشرطة إن الحادث وقع في المبنى 1200 من طريق جنوب بولاسكي في حي لونديل.وقال الحاضرون في الحفل لقناة ABC7 إنه كان هناك تجمع كبير في الموقع للاحتفال بعيد الهالوين.وقالت الشرطة إن الضباط توجهوا إلى مكان الحادث وشاهدوا رجلاً مشتبهًا به يطلق النار. ولاذ الرجل بالفرار سيرا على الأقدام وتم القبض عليه فيما بعد، فيما عثرت الشرطة على سلاح ناري.وأضافت الشرطة أن ست نساء وتسعة رجال قتلوا بالرصاص، مشيرةً إلى أن أعمار الضحايا تراوحت بين 26 و53 عاما.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/01/1069725446_44:0:755:533_1920x0_80_0_0_d9205cc0edfe35e24a0474ffa7c72b43.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
حفل "هالوين" يتحول لكارثة في أمريكا... فيديو
تابعنا عبر
قالت شرطة شيكاغو إن ما لا يقل عن 15 شخصا أصيبوا بالرصاص خلال حفل عيد الهالوين في الجانب الغربي من المدينة في وقت مبكر من يوم الأحد.
ووقع إطلاق النار بعد الساعة الواحدة صباحًا بقليل. وقالت الشرطة إن الحادث وقع في المبنى 1200 من طريق جنوب بولاسكي في حي لونديل.
وقال الحاضرون في الحفل لقناة ABC7
إنه كان هناك تجمع كبير في الموقع للاحتفال بعيد الهالوين.
وقالت الشرطة إن الضباط توجهوا إلى مكان الحادث وشاهدوا رجلاً مشتبهًا به يطلق النار. ولاذ الرجل بالفرار سيرا على الأقدام وتم القبض عليه فيما بعد، فيما عثرت الشرطة على سلاح ناري.
وأضافت الشرطة أن ست نساء وتسعة رجال قتلوا بالرصاص، مشيرةً إلى أن أعمار الضحايا تراوحت بين 26 و53 عاما.