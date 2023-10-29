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Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231029/خبير-عسكري-يكشف-عن-أضعف-الأسلحة-الأوكرانية-1082606994.html
خبير عسكري يكشف عن أضعف الأسلحة الأوكرانية
خبير عسكري يكشف عن أضعف الأسلحة الأوكرانية
تحدث الخبير العسكري الروسي فاسيلي دانديكين عن المعدات العسكرية للجيش الأوكراني، والتي غالبًا ما يتم تدميرها أثناء العملية الخاصة. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T16:09+0000
2023-10-29T16:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال الخبير: "الأكثر عرضة للخطر هو الطيران. كل شيء يقترب من حقيقة أن طيران القوات المسلحة الأوكرانية سوف يختفي. منذ الأول من أكتوبر، أسقطنا عشرات الطائرات. كما أن مركبات الناتو المدرعة معرضة للخطر أيضًا: دبابات ليوبارد، ومدرعات إم113 وناقلات الجنود. نرى كيف تم تدميرها - خاصة الآن مع حلول الطقس السيئ"، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".سبق أن وصفت مجلة "فوربس" التكتيكات التي تستخدمها الطائرات الروسية المسيرة لتدمير الدبابات الأوكرانية. يتم أولا رصد المركبات المدرعة بواسطة طائرة استطلاع مسيرة. وفي غضون دقائق، تصل أخواتها الهجومية إلى مكان الموقع. الأولى تشل حركة السيارة المدرعة، والآخريات يقضون عليها.هكذا تم تدمير العديد من دبابات ليوبارد 2 على جبهة زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20231029/مسيرات-روسية-تضرب-مخازن-ذخيرة-القوات-الأوكرانية-على-محور-سبورنوي-فيديو--1082598480.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

خبير عسكري يكشف عن أضعف الأسلحة الأوكرانية

16:09 GMT 29.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية
قوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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تحدث الخبير العسكري الروسي فاسيلي دانديكين عن المعدات العسكرية للجيش الأوكراني، والتي غالبًا ما يتم تدميرها أثناء العملية الخاصة.
وقال الخبير: "الأكثر عرضة للخطر هو الطيران. كل شيء يقترب من حقيقة أن طيران القوات المسلحة الأوكرانية سوف يختفي. منذ الأول من أكتوبر، أسقطنا عشرات الطائرات. كما أن مركبات الناتو المدرعة معرضة للخطر أيضًا: دبابات ليوبارد، ومدرعات إم113 وناقلات الجنود. نرى كيف تم تدميرها - خاصة الآن مع حلول الطقس السيئ"، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".
عسكريون من القوات المسلحة الروسية يتعلمون كيفية التحكم بالطائرات بدون طيار في مدرسة أخمات للاستطلاع الجوي، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرات روسية تضرب مخازن ذخيرة القوات الأوكرانية على محور سبورنوي... فيديو
13:25 GMT
سبق أن وصفت مجلة "فوربس" التكتيكات التي تستخدمها الطائرات الروسية المسيرة لتدمير الدبابات الأوكرانية. يتم أولا رصد المركبات المدرعة بواسطة طائرة استطلاع مسيرة. وفي غضون دقائق، تصل أخواتها الهجومية إلى مكان الموقع. الأولى تشل حركة السيارة المدرعة، والآخريات يقضون عليها.
هكذا تم تدمير العديد من دبابات ليوبارد 2 على جبهة زابوروجيه.
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