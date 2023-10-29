https://sputnikarabic.ae/20231029/دراسة-دواء-شائع-يزيل-آلام-القولون-العصبي-1082593113.html

دراسة: دواء شائع يزيل آلام القولون العصبي

دراسة: دواء شائع يزيل آلام القولون العصبي

كشفت دراسة جديدة في مؤتمر عقدته الجمعية الأوروبية لتنظير الجهاز الهضمي، أن دواءً رخيصًا ومتوفرًا على نطاق واسع (أميتريبتيلين) يمكن أن يحسن أعراض متلازمة... 29.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-29T11:45+0000

2023-10-29T11:45+0000

2023-10-29T11:45+0000

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أجريت الدراسة بقيادة باحثين في جامعات ليدز وساوثهامبتون وبريستول في مجال الرعاية الأولية، وأظهرت النتائج، التي نشرت هذا الشهر في مجلة "لانسيت" و مجلة "سايتك ديلي" العلميتين، أن المرضى الذين يتناولون أميتريبتيلين كانوا أكثر قدرة لتحسين أعراض متلازمة القولون العصبي بمقدار الضعف تقريبًا مقارنة بالآخرين.وقال كبير الباحثين المشارك ألكسندر فورد، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي في كلية الطب في جامعة ليدز: يسبب القولون العصبي، الذي يصيب 1 من كل 20 شخصًا في جميع أنحاء العالم، آلامًا في البطن وتغيرات في حركات الأمعاء. وتتقلب هذه الحالة الطويلة الأمد، والتي ليس لها علاج معروف، في شدتها بمرور الوقت. ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على نوعية الحياة والقدرة على العمل والتواصل الاجتماعي، ومعظم العلاجات لها تأثير متواضع، وغالبًا ما يعاني الأشخاص من أعراض مزعجة مستمرة.يصف الأطباء بالفعل جرعة منخفضة من "أميتريبتيلين" لعلاج آلام الأعصاب والظهر المزمنة، وللمساعدة في منع نوبات الصداع النصفي. تنص إرشادات NICE حاليًا على أن الأطباء العامين يمكن أن يفكروا في استخدام جرعة منخفضة ثلاثية الحلقات، مثل أميتريبتيلين، لعلاج القولون العصبي، لكن حتى الآن، لا تزال الأدلة على الفائدة غير مؤكدة.يصف الأطباء العامون جرعة منخفضة من أميتريبتيلين لحالات أخرى، مثل الألم المزمن وقلة النوم، وعندما أجرينا مقابلات مع الأطباء العامين كجزء من هذا البحث، كانوا على استعداد لوصفه لعلاج القولون العصبي إذا كانت الأدلة البحثية تدعم ذلك.

https://sputnikarabic.ae/20231029/دراسة-حرق-قصب-السكر-وقشر-الأرز-يسبب-مرض-الكلى-الغامض-1082590274.html

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