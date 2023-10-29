https://sputnikarabic.ae/20231029/دوي-صافرات-الإنذار-في-مستوطنة-كريات-شمونة-الإسرائيلية-على-الحدود-مع-لبنان-وإصابة-منزل-بصاروخ--1082606762.html
دوي صافرات الإنذار في كريات شمونة الإسرائيلية على الحدود مع لبنان وإصابة منزل بصاروخ... فيديو
دوي صافرات الإنذار في كريات شمونة الإسرائيلية على الحدود مع لبنان وإصابة منزل بصاروخ... فيديو
سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية الواقعة على الحدود المشتركة مع لبنان، اليوم الأحد. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T16:04+0000
2023-10-29T16:04+0000
2023-10-29T16:14+0000
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وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أنه سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة الواقعة على الحدود مع لبنان، وسط أنباء عن استهداف منزل في المستوطنة بإصابة مباشرة.وأكدت الصحيفة أن المنزل قد تعرض لضربة مباشرة، ولكن دون أضرار جسيمة في المبنى، وأيضا دون وقوع إصابات بين صفوف الإسرائيليين.وفي سياق متصل أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، "قصف موقع السماقة في مزارع شبعا بالأسلحة المناسبة"، وقال الحزب، في بيان له، إنه "أوقع إصابات مباشرة"، مشيرًا إلى أنه استهدف قوة مشاة إسرائيلية في موقع المالكية ومحيطه بالأسلحة المناسبة وأوقع فيها إصابات مؤكدة أيضا".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، سقوط قذائف صاروخية قادمة من الأراضي اللبنانية وسقوطها في مناطق مفتوحة شمالي البلاد.في سياق متصل، أصيب ضابط في قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) إثر سقوط قذيفتين إسرائيليتين على مركز تابع للقوة قرب موقع العباد.ويتصاعد التوتر على خلفية التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر نفسه، وأعلنت رسميا بدء حرب على قطاع غزة.وفي غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفا مدفعيا متقطعا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20231029/إصابة-ضابط-من-قوات-حفظ-السلام-الدولية-إثر-قصف-إسرائيلي-على-جنوب-لبنان-1082583312.html
https://sputnikarabic.ae/20231029/لبنان-يحذر-من-التهديدات-الإسرائيلية-تؤجج-الصراع-وتزيد-مخاطر-تحوله-إلى-مواجهة-إقليمية-1082606487.html
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لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
دوي صافرات الإنذار في كريات شمونة الإسرائيلية على الحدود مع لبنان وإصابة منزل بصاروخ... فيديو
16:04 GMT 29.10.2023 (تم التحديث: 16:14 GMT 29.10.2023) تابعنا عبر
سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية الواقعة على الحدود المشتركة مع لبنان، اليوم الأحد.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أنه سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة الواقعة على الحدود مع لبنان، وسط أنباء عن استهداف منزل في المستوطنة بإصابة مباشرة.
وأكدت الصحيفة أن المنزل قد تعرض لضربة مباشرة،
ولكن دون أضرار جسيمة في المبنى، وأيضا دون وقوع إصابات بين صفوف الإسرائيليين.
وفي سياق متصل أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، "قصف موقع السماقة في مزارع شبعا بالأسلحة المناسبة"، وقال الحزب، في بيان له، إنه "أوقع إصابات مباشرة"، مشيرًا إلى أنه استهدف قوة مشاة إسرائيلية في موقع المالكية ومحيطه بالأسلحة المناسبة وأوقع فيها إصابات مؤكدة أيضا".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، سقوط قذائف صاروخية قادمة من الأراضي اللبنانية
وسقوطها في مناطق مفتوحة شمالي البلاد.
في سياق متصل، أصيب ضابط في قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) إثر سقوط قذيفتين إسرائيليتين على مركز تابع للقوة قرب موقع العباد.
ويتصاعد التوتر على خلفية التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر نفسه، وأعلنت رسميا بدء حرب على قطاع غزة.
وفي غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي
و"حزب الله" اللبناني قصفا مدفعيا متقطعا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.