https://sputnikarabic.ae/20231029/روسيا-تطور-قاطرة-زويوس-النووية-الفضائية-1082599878.html

روسيا تطور قاطرة "زويوس" النووية الفضائية

روسيا تطور قاطرة "زويوس" النووية الفضائية

في روسيا، يجري العمل منذ أكثر من عشر سنوات لإنشاء وحدة نقل الطاقة على أساس محطة طاقة نووية من فئة ميغاوات. وسوف تصبح أساس قاطرة الفضاء. وفي عام 2020، وبمبادرة... 29.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-29T14:05+0000

2023-10-29T14:05+0000

2023-10-29T14:05+0000

مجتمع

علوم

روسيا

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تعتمد وحدة نقل الطاقة على إطار طويل، والذي بفضله سيتم فصل الوقود النووي قدر الإمكان عن المقصورة الرئيسية بالمعدات والأشخاص. المحرك عبارة عن مفاعل نووي مدمج، ونظام لتحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية، ونظام لتجميع الحرارة الزائدة، ومحركات الدفع الأيونية بقوة تصل إلى عدة عشرات من الكيلووات ونبض محدد يزيد عن سبعة آلاف ثانية.سيتم تجميع واختبار وحدة نقل الطاقة الجاهز لمهمة فضائية على الأرض، ثم سيتم إطلاقها وهي مجمعة إلى مدار على ارتفاع أكثر من 800 كيلومتر، حيث سيتم اختبار المفاعل وإطلاقه والالتحام بوحدة الحمولة النافعة. يأتي بعد ذلك التسارع على طول مسار حلزوني للسير في الفضاء، وإلغاء الإرساء والعودة إلى مدار أرضي منخفض. العمر الافتراضي لهذا المحرك هو عشر سنوات. خلال هذا الوقت سيقوم بعدة رحلات جوية.وأفيد سابقًا أن التصميم الأولي لقاطرة الفضاء يجب أن يكون جاهزًا بحلول منتصف عام 2024.وفقًا للمدير العام لمركز "كيلديش"، فلاديمير كوشلاكوف، سيتم إجراء اختبارات مبرد باعث القطرات لمفاعل زويوس في محطة الفضاء الدولية في عام 2024. وفي وقت سابق، أعلن النائب الأول السابق لرئيس شركة "روسكوسموس"، يوري أورليتشيتش، عن تطوير نموذج أولي لمحطة الطاقة النووية في عام 2025. ومن المقرر أن يبدأ تجميع قاطرة الفضاء في عام 2030.

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علوم, روسيا