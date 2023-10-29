في بيان حذفه لاحقا... نتنياهو يحمل قادة الأجهزة الأمنية مسؤولية الفشل أمام "حماس"
09:21 GMT 29.10.2023 (تم التحديث: 09:31 GMT 29.10.2023)
© AFP 2023 / ABIR SULTANرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غضبًا واسعًا بين المجتمع الإسرائيلي ببيان حمّل فيه الجيش والاستخبارات مسؤولية الإخفاق في التنبؤ بعملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" في الـ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" أن نتنياهو، ليلة السبت الأحد، ادّعى أنه لم يتلق تحذيرا بشأن نوايا حماس لبدء حرب ضد إسرائيل، وألقى باللوم على الأجهزة الأمنية، ولا سيما رئيس المخابرات العسكرية للجيش الإسرائيلي أهارون حاليفا ورئيس الشاباك رونين بار، في الفشل الذي أدى إلى الحرب.
وكان نتنياهو قد كتب على حسابه الرسمي في موقع "إكس"، أن كل وكالات الاستخبارات كانت تقدّر بأن حركة حماس تم "ردعها" إثر الحروب السابقة واتجهت نحو التسوية.
وأضاف أن هذا التقييم الاستخباري قُدّم مرة بعد أخرى إليه، وذلك حتى قبيل اندلاع الحرب.
26 أكتوبر, 16:02 GMT
وبعد التغريدة، تعرض نتنياهو لانتقادات لاذعة من داخل الحكومة وخارجها، بعدما تملص من أي مسؤولية إزاء الفشل أمام هجوم حركة حماس المباغت في 7 أكتوبر الجاري.
وأجبرت الانتقادات نتنياهو على حذف التغريدة التي حمّل فيها قادة أجهزة الاستخبارات مسؤولية الفشل أمام حماس.
وكتب زعيم المعارضة يائير لابيد على موقع "إكس"، "لقد تجاوز نتنياهو خطا أحمر"، مضيفًا: "بينما يقاتل جنود وقادة الجيش ضد حماس وحزب الله، فإنه يحاول إلقاء اللوم عليهم بدلاً من دعمهم".
وكتب زعيم المعارضة يائير لابيد على موقع "إكس"، "لقد تجاوز نتنياهو خطا أحمر"، مضيفًا: "بينما يقاتل جنود وقادة الجيش ضد حماس وحزب الله، فإنه يحاول إلقاء اللوم عليهم بدلاً من دعمهم".
נתניהו חצה הלילה קו אדום.— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) October 29, 2023
בזמן שלוחמי ומפקדי צה"ל לוחמים בגבורה נגד החמאס והחיזבאללה, הוא עוסק בנסיונות להפיל עליהם את האשמה במקום לתת להם גיבוי.
הנסיונות לחמוק מאחריות ולהפיל את האשמה על מערכת הביטחון מחלישה את צה"ל בזמן שהוא נלחם באויבי ישראל.
נתניהו חייב להתנצל על דבריו.
وكتبت رئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي: "بينما يخوض أولادنا القتال في قطاع غزة، ونجله في ميامي الأمريكية، يجلس نتنياهو متجهما في مكتبه، مع السيجار والشمبانيا، ويحمّل قادة الجيش مسؤولية كارثة هجوم حماس".
وأضافت: "الجيش الإسرائيلي يقاتل حماس ونتنياهو يقاتل الجيش الإسرائيلي وشعب إسرائيل".
בזמן שהילדים שלנו אוכלים מנות קרב ברצועת עזה והילד שלו עושה בטן גב במיאמי, נתניהו יושב מדושן בלשכה שלו, עם סיגרים ושמפניות, ומאשים את מפקדי הצבא באסון שמחת תורה. צהל נלחם בחמאס- ונתניהו נלחם בצהל ובעם ישראל. ישראל תנצח.— Merav Michaeli מרב מיכאלי (@MeravMichaeli) October 29, 2023
يذكر أن نتنياهو عقد، مساء أمس السبت، أول مؤتمر صحفي عقب اندلاع الحرب مع حماس، وخلال المؤتمر، رفض تحمّل أي جزء من المسؤولية عن الفشل، كما تهرّب من سؤال طرحه أحد الصحفيين عليه بهذا الشأن.
واكتفى بالقول: "إنه بعد انتهاء الحرب علينا جميعا أن نقدم إجابات عن الأسئلة الصعبة".