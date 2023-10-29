https://sputnikarabic.ae/20231029/قديروف-يتلقى-رسالة-مصورة-من-أطفال-فلسطين-فيديو-1082590859.html
قديروف يتلقى رسالة مصورة من أطفال فلسطين... فيديو
قديروف يتلقى رسالة مصورة من أطفال فلسطين... فيديو
كشف رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، في منشور له عبر قناته الرسمية على "تلغرام"، عن تلقيه رسالة وصلته من أطفال فلسطين طلبوا من خلالها المساعدة. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T10:56+0000
2023-10-29T10:56+0000
2023-10-29T10:56+0000
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وقال الأطفال في رسالتهم: "نحن أطفال غزة، من وسط الركام، ومن قلب غزة الحبيبة، وفي ظل هذه الحرب (الفاشية) ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل، نستصرخكم ونناشدكم بعد الله، أن توقفوا هذه الحرب الغاشمة العنصرية ضد أبناء فلسطين بعدما تخلى عنا القريب والبعيد".وأضاف: "فهل تعزّي مثل هذه الكلمات الأطفال المنهكين من نقص الغذاء والماء والمعاناة تحت القصف؟".تفاصيل رد قاديورف في الخبر التالي: قديروف: قسوة "الفاشية الإسرائيلية" على الفلسطينيين تفوق هتلر
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, طوفان الأقصى
نادي الفيديو, طوفان الأقصى
قديروف يتلقى رسالة مصورة من أطفال فلسطين... فيديو
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كشف رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، في منشور له عبر قناته الرسمية على "تلغرام"، عن تلقيه رسالة وصلته من أطفال فلسطين طلبوا من خلالها المساعدة.
وقال الأطفال في رسالتهم: "نحن أطفال غزة، من وسط الركام، ومن قلب غزة الحبيبة، وفي ظل هذه الحرب (الفاشية) ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل، نستصرخكم ونناشدكم بعد الله، أن توقفوا هذه الحرب الغاشمة العنصرية ضد أبناء فلسطين بعدما تخلى عنا القريب والبعيد".
وبدوره، رد قديروف قائلا: "ماذا يجب أن أقول لهؤلاء الأطفال؟ إن حلف شمال الأطلسي، الذي يتخيل نفسه سيد العالم، يسفك بشكل دائم دماء الناس في جميع أنحاء الكوكب، في أي إشارة من الولايات المتحدة الأمريكية؟".
وأضاف: "فهل تعزّي مثل هذه الكلمات الأطفال المنهكين من نقص الغذاء والماء والمعاناة تحت القصف؟".