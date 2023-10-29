https://sputnikarabic.ae/20231029/كل-يوم-أو-يومين-ارتفاع-حالات-استسلام-القوات-الأوكرانية-على-مختلف-الجبهات-1082582221.html
"كل يوم أو يومين"... ارتفاع حالات استسلام القوات الأوكرانية على مختلف الجبهات
"كل يوم أو يومين"... ارتفاع حالات استسلام القوات الأوكرانية على مختلف الجبهات
أفادت مصادر عسكرية روسية بارتفاع حالات استسلام القوات الأوكرانية على عدد من الجبهات، بالتزامن مع توجيه القوات الروسية ضربات دقيقة تستهدف نقاط تمركز القوات... 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T05:39+0000
2023-10-29T05:39+0000
2023-10-29T05:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال نائب قائد الفيلق الثاني في القوات المسلحة الروسية، وقائد قوات "أخمات" الخاصة، أبتي علاء الدينوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن "حالات استسلام الأفراد العسكريين الأوكرانيين في جميع الاتجاهات أصبحت أكثر تواترًا، بما في ذلك اتجاه أرتيوموفسك، حيث تستسلم القوات المسلحة الأوكرانية لوحدات "أخمات" كل يومين إلى ثلاثة أيام".وأكد قائد "أخمات" أن العدو يتكبد خسائر فادحة، ويتم تجديد الاحتياطيات الأوكرانية القادمة في أسرع وقت ممكن، كما أن نوعية الأفراد أصبحت أسوأ، ولهذا السبب تعاني القوات المسلحة الأوكرانية من خسائر فادحة.وتابع القائد الروسي: "اتضح أن الأشخاص ذوي الإعاقة الآن يندفعون إلى الأمام من جميع النواحي. وهذا يعني أن الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص غير الملائمين تمامًا يتم إلقاؤهم في المقدمة من قبل الجانب الأوكراني. ونتيجة لذلك، فإنهم يتكبدون خسائر فادحة للغاية، وبطبيعة الحال، يقررون في كثير من الأحيان الاستسلام".شاهد أيضا: مشاهد للحظة انفجار مخازن ذخيرة أثناء توجيه 4 ضربات روسية لمواقع أوكرانية... فيديوشاهد أيضا: طائرة انتحارية جديدة تستهدف الجنود الأوكرانيين في خنادقهم... فيديو
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رصد عسكري
"كل يوم أو يومين"... ارتفاع حالات استسلام القوات الأوكرانية على مختلف الجبهات
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حصري
أفادت مصادر عسكرية روسية بارتفاع حالات استسلام القوات الأوكرانية على عدد من الجبهات، بالتزامن مع توجيه القوات الروسية ضربات دقيقة تستهدف نقاط تمركز القوات الأوكرانية.
وقال نائب قائد الفيلق الثاني في القوات المسلحة الروسية، وقائد قوات "أخمات" الخاصة، أبتي علاء الدينوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن "حالات استسلام الأفراد العسكريين الأوكرانيين في جميع الاتجاهات أصبحت أكثر تواترًا، بما في ذلك اتجاه أرتيوموفسك، حيث تستسلم القوات المسلحة الأوكرانية لوحدات "أخمات" كل يومين إلى ثلاثة أيام".
وأضاف علاء الدينوف: "على جميع الاتجاهات، تجدر الإشارة إلى أنه كان هناك الكثير من السجناء مؤخرا. وفي الواقع، يرى الجميع بالفعل أنه خلال يوم أو يومين، أو ثلاثة كحد أقصى، سيكون لدينا بالتأكيد سجناء جدد".
وأكد قائد "أخمات" أن العدو يتكبد خسائر فادحة
، ويتم تجديد الاحتياطيات الأوكرانية القادمة في أسرع وقت ممكن، كما أن نوعية الأفراد أصبحت أسوأ، ولهذا السبب تعاني القوات المسلحة الأوكرانية من خسائر فادحة.
وأوضح قائد "أخمات" أن "الوحدات (الأوكرانية) التي يتم نقلها باستمرار من نقطة إلى أخرى يتم إخراجها (من القتال) بعد ذلك للتجديد (تعويض نقص الأفراد). ويتم تجديدها في أقصر وقت ممكن. وبطبيعة الحال، ينبغي الإشارة إلى المرتزقة على أنهم أسوأ فأسوأ من حيث الجودة".
وتابع القائد الروسي: "اتضح أن الأشخاص ذوي الإعاقة الآن يندفعون إلى الأمام من جميع النواحي. وهذا يعني أن الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص غير الملائمين تمامًا يتم إلقاؤهم في المقدمة من قبل الجانب الأوكراني. ونتيجة لذلك، فإنهم يتكبدون خسائر فادحة للغاية، وبطبيعة الحال، يقررون في كثير من الأحيان الاستسلام".