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https://sputnikarabic.ae/20231029/كوريا-الشمالية-تهاجم-البيان-الثلاثي-بشأن-نقلها-أسلحة-إلى-روسيا-انتقاد-وتشهير-لا-أساس-له-1082591391.html
كوريا الشمالية تهاجم البيان الثلاثي بشأن نقلها أسلحة إلى روسيا: انتقاد وتشهير لا أساس له
كوريا الشمالية تهاجم البيان الثلاثي بشأن نقلها أسلحة إلى روسيا: انتقاد وتشهير لا أساس له
انتقدت وزيرة الخارجية في كوريا الشمالية، تشوي سون هي، البيان الثلاثي الذي أصدرته كوريا الجنوبية ‏وأمريكا واليابان في وقت سابق من الأسبوع الجاري، والذي يدين نقل... 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T11:07+0000
2023-10-29T11:07+0000
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ووصفت الوزيرة الكورية الشمالية البيان بأنه "انتقاد وتشهير لا أساس له"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وأكدت في بيان لها عبر وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أمس السبت، أن "الآخرين ليس لهم الحق في التدخل في القضايا المتعلقة بالسيادة الوطنية للدول".وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أصدرت كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان بيانا مشتركا يدين تزويد كوريا الشمالية بالمعدات العسكرية والذخائر لروسيا، قائلين إنهم أكدوا تسليم بعض الأسلحة.وجاء في البيان الذي صدر تحت أسماء كبار دبلوماسيي الدول الثلاث، أنها "تدين بشدة تقديم كوريا الشمالية معدات عسكرية وذخائر إلى روسيا الاتحادية لاستخدامها ضد حكومة وشعب أوكرانيا".وكانت كوريا الشمالية نفت، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، مزاعم بشأن إجرائها صفقات بيع أسلحة لروسيا، محذرةً أمريكا من ‏‏"نتيجة غير مرغوب فيها"، إذا استمرت في نشر مثل هذه الشائعات.‏وقال المدير العام المسؤول عن الشؤون الأمريكية في وزارة خارجية كوريا الشمالية، كوون جونج كون، إن الولايات المتحدة تحدثت مرة أخرى عن "شائعة لا أساس لها من الصحة" بشأن تداول أسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا، في محاولة لتبرير عرضها أسلحة لأوكرانيا، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا

كوريا الشمالية تهاجم البيان الثلاثي بشأن نقلها أسلحة إلى روسيا: انتقاد وتشهير لا أساس له

11:07 GMT 29.10.2023
© AFP 2023 / LUONG THAI LINHوزيرة خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون هوي
وزيرة خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون هوي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
وزيرة خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون هوي
© AFP 2023 / LUONG THAI LINH
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انتقدت وزيرة الخارجية في كوريا الشمالية، تشوي سون هي، البيان الثلاثي الذي أصدرته كوريا الجنوبية ‏وأمريكا واليابان في وقت سابق من الأسبوع الجاري، والذي يدين نقل النظام المنعزل للأسلحة إلى روسيا.‏
ووصفت الوزيرة الكورية الشمالية البيان بأنه "انتقاد وتشهير لا أساس له"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
وأكدت في بيان لها عبر وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أمس السبت، أن "الآخرين ليس لهم الحق في التدخل في القضايا المتعلقة بالسيادة الوطنية للدول".
وأضافت وزيرة الخارجية في كوريا الشمالية، تشوي سون هي: "إذا لم يكن لديهم (الدول الثلاث) أي ضغينة تجاه كوريا الشمالية وروسيا، فلن يكون هناك سبب لتوتر كل الأعصاب والشعور بعدم الارتياح إزاء تطوير علاقات متساوية وطبيعية بين البلدين".
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أصدرت كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان بيانا مشتركا يدين تزويد كوريا الشمالية بالمعدات العسكرية والذخائر لروسيا، قائلين إنهم أكدوا تسليم بعض الأسلحة.
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وجاء في البيان الذي صدر تحت أسماء كبار دبلوماسيي الدول الثلاث، أنها "تدين بشدة تقديم كوريا الشمالية معدات عسكرية وذخائر إلى روسيا الاتحادية لاستخدامها ضد حكومة وشعب أوكرانيا".
وكانت كوريا الشمالية نفت، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، مزاعم بشأن إجرائها صفقات بيع أسلحة لروسيا، محذرةً أمريكا من ‏‏"نتيجة غير مرغوب فيها"، إذا استمرت في نشر مثل هذه الشائعات.‏
وقال المدير العام المسؤول عن الشؤون الأمريكية في وزارة خارجية كوريا الشمالية، كوون جونج كون، إن الولايات المتحدة تحدثت مرة أخرى عن "شائعة لا أساس لها من الصحة" بشأن تداول أسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا، في محاولة لتبرير عرضها أسلحة لأوكرانيا، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
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