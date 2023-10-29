https://sputnikarabic.ae/20231029/لبنان-يحذر-من-التهديدات-الإسرائيلية-تؤجج-الصراع-وتزيد-مخاطر-تحوله-إلى-مواجهة-إقليمية-1082606487.html

لبنان يحذر من التهديدات الإسرائيلية: تؤجج الصراع وتزيد مخاطر تحوله إلى مواجهة إقليمية

لبنان يحذر من التهديدات الإسرائيلية: تؤجج الصراع وتزيد مخاطر تحوله إلى مواجهة إقليمية

أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب، اليوم الأحد، "ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف استفزازاتها وتهديداتها المستمرة للبنان". 29.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-29T15:47+0000

2023-10-29T15:47+0000

2023-10-29T15:47+0000

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طوفان الأقصى

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واستشهد بوحبيب، خلال لقائه مع وزيرة خارجية هولندا، هانكي بروينزحيث، بتصريحات لمسؤولين عسكريين وحكوميين إسرائيليين هددوا فيها بتدمير لبنان وإعادته للعصر الحجري، مؤكدا أن هذه التهديدات قد تؤجج الصراع وتزيد مخاطر تحوله إلى مواجهة إقليمية تهدد السلم والأمن في جنوب لبنان والمنطقة.وأعلن "حزب الله" البناني، في وقت سابق، "قصف موقع السماقة في مزارع شبعا بالأسلحة المناسبة". وقال إنه "أوقع إصابات مباشرة"، مشيرا إلى أنه استهدف قوة مشاة إسرائيلية في موقع المالكية ومحيطه بالأسلحة المناسبة وأوقع فيها اصابات مؤكدة أيضا".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، سقوط قذائف صاروخية قادمة من الأراضي اللبنانية وسقوطها في مناطق مفتوحة شمالي البلاد.في سياق متصل، أصيب ضابط في قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) إثر سقوط قذيفتين إسرائيليتين على مركز تابع للقوة قرب موقع العباد.وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فإن الضابط المصاب نيبالي الجنسية برتبة نقيب، تعرض، أمس السبت، لإصابة متوسطة في البطن والذراع عندما سقطت القذيفتان على مركز القوة في بلدة حولا، فيما أعلنت قوات "اليونيفيل" أن قذيفة مجهولة المصدر سقطت على مقرها العام في الناقورة في جنوب لبنان لكنها لم تنفجر، ما ألحق أضرارا بالمقر.ويتصاعد التوتر على خلفية التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر نفسه، وأعلنت رسميا بدء حرب على قطاع غزة.وفي غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفا مدفعيا متقطعا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.

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