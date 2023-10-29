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https://sputnikarabic.ae/20231029/ما-هو-نظام-الدفاع-الصاروخي-الأقوى-ثاد-أم-إس---400-1082603084.html
ما هو نظام الدفاع الصاروخي الأقوى "ثاد" أم "إس - 400"؟
ما هو نظام الدفاع الصاروخي الأقوى "ثاد" أم "إس - 400"؟
تمتلك الدول العظمى مثل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية نظام دفاع جوي متعدد الطبقات يعرف بـ"الدرع الصاروخي"، الذي يضم أنظمة دفاع صاروخي مختلفة يتم ربطها معا... 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T14:45+0000
2023-10-29T14:45+0000
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وتشكل أنظمة "إس - 400" الروسية و"ثاد" الأمريكية جزءا مهما من الدروع الصاروخية للدولتين، ويقوم كل منهما بالتعامل مع التهديدات الجوية في نطاق تغطيته.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

ما هو نظام الدفاع الصاروخي الأقوى "ثاد" أم "إس - 400"؟

14:45 GMT 29.10.2023
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تمتلك الدول العظمى مثل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية نظام دفاع جوي متعدد الطبقات يعرف بـ"الدرع الصاروخي"، الذي يضم أنظمة دفاع صاروخي مختلفة يتم ربطها معا ضمن مركز تحكم مشترك يمكنها من استخدام أنواع مختلفة من الصواريخ الدفاعية وفقا لنوع التهديد، الذي يتعرض له مجالها الجوي.
وتشكل أنظمة "إس - 400" الروسية و"ثاد" الأمريكية جزءا مهما من الدروع الصاروخية للدولتين، ويقوم كل منهما بالتعامل مع التهديدات الجوية في نطاق تغطيته.
ما هو نظام الدفاع الصاروخي الأقوى ثاد أم إس - 400؟ - سبوتنيك عربي
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- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو13:58 GMTВоеннослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:09 GMT
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