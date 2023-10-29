https://sputnikarabic.ae/20231029/ما-هو-نظام-الدفاع-الصاروخي-الأقوى-ثاد-أم-إس---400-1082603084.html
ما هو نظام الدفاع الصاروخي الأقوى "ثاد" أم "إس - 400"؟
ما هو نظام الدفاع الصاروخي الأقوى "ثاد" أم "إس - 400"؟
تمتلك الدول العظمى مثل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية نظام دفاع جوي متعدد الطبقات يعرف بـ"الدرع الصاروخي"، الذي يضم أنظمة دفاع صاروخي مختلفة يتم ربطها معا... 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T14:45+0000
2023-10-29T14:45+0000
2023-10-29T14:45+0000
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وتشكل أنظمة "إس - 400" الروسية و"ثاد" الأمريكية جزءا مهما من الدروع الصاروخية للدولتين، ويقوم كل منهما بالتعامل مع التهديدات الجوية في نطاق تغطيته.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
ما هو نظام الدفاع الصاروخي الأقوى "ثاد" أم "إس - 400"؟
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تمتلك الدول العظمى مثل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية نظام دفاع جوي متعدد الطبقات يعرف بـ"الدرع الصاروخي"، الذي يضم أنظمة دفاع صاروخي مختلفة يتم ربطها معا ضمن مركز تحكم مشترك يمكنها من استخدام أنواع مختلفة من الصواريخ الدفاعية وفقا لنوع التهديد، الذي يتعرض له مجالها الجوي.
وتشكل أنظمة "إس - 400" الروسية و"ثاد" الأمريكية جزءا مهما من الدروع الصاروخية للدولتين، ويقوم كل منهما بالتعامل مع التهديدات الجوية في نطاق تغطيته.