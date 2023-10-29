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Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231029/مجلس-الأمن-الروسي-أوروبا-تحولت-من-جار-لروسيا-إلى-عدو-حقيقي-لها-1082603281.html
مجلس الأمن الروسي: أوروبا تحولت من جار لروسيا إلى عدو حقيقي لها
مجلس الأمن الروسي: أوروبا تحولت من جار لروسيا إلى عدو حقيقي لها
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الدول الأوروبية فقدت روسيا كشريك استراتيجي طويل الأمد، وتحولت من جيران لروسيا لتصبح أسوأ عدو لها بإيعاز من... 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T15:02+0000
2023-10-29T15:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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موسكو – سبوتنيك. وكتب ميدفيديف على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي": "روسيا شريك يمكن التنبؤ به لأوروبا. نحن الآن لسنا جيرانًا، بل أعداء حقيقيين. والآن يهذي الاتحاد الأوروبي بعدم القدرة الكاملة على التنبؤ بروسيا، ويبني نظريات مؤامرة مجنونة، وينفق مبالغ طائلة للحفاظ على أمنه".وشدد ميدفيدف على أن "أوروبا أصبحت قريبة جدًا من الانهيار التام، وذلك بعد أن قررت، بإيعاز من الولايات المتحدة، أن تصبح أسوأ عدو لبلادنا (روسيا)".
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روسيا, العالم

مجلس الأمن الروسي: أوروبا تحولت من جار لروسيا إلى عدو حقيقي لها

15:02 GMT 29.10.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الدول الأوروبية فقدت روسيا كشريك استراتيجي طويل الأمد، وتحولت من جيران لروسيا لتصبح أسوأ عدو لها بإيعاز من الولايات المتحدة الأمريكية.
موسكو – سبوتنيك. وكتب ميدفيديف على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي": "روسيا شريك يمكن التنبؤ به لأوروبا. نحن الآن لسنا جيرانًا، بل أعداء حقيقيين. والآن يهذي الاتحاد الأوروبي بعدم القدرة الكاملة على التنبؤ بروسيا، ويبني نظريات مؤامرة مجنونة، وينفق مبالغ طائلة للحفاظ على أمنه".

وأضاف ميدفيدف: "لقد خسر الاتحاد الأوروبي روسيا كشريك استراتيجي طويل الأمد. ونحن لسنا سعداء بهذا، لكنها الحقيقة".

مسيرات متباينة لأنصار فلسطين وأخرى لإسرائيل في مختلف مدن العالم
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthمسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في لندن، إنجلترا
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في لندن، إنجلترا - سبوتنيك عربي
1/11
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في لندن، إنجلترا
© AFP 2023 / Luis Robayoمسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في بوينس آيروس، الأرجنتين
مسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في بوينس آيروس، الأرجنتين - سبوتنيك عربي
2/11
© AFP 2023 / Luis Robayo
مسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في بوينس آيروس، الأرجنتين
© AFP 2023 / Cole Burston مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في تورونتو، كندا
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في تورونتو، كندا - سبوتنيك عربي
3/11
© AFP 2023 / Cole Burston
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في تورونتو، كندا
© AP Photo / Craig Ruttleمسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في نيويورك، الولايات المتحدة
مسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في نيويورك، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي
4/11
© AP Photo / Craig Ruttle
مسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في نيويورك، الولايات المتحدة
© AP Photo / Craig Ruttleمسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في نيويورك، الولايات المتحدة
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في نيويورك، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي
5/11
© AP Photo / Craig Ruttle
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في نيويورك، الولايات المتحدة
© AP Photo / Ivan Valenciaمسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في بوغوتا، كولومبيا
مسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في بوغوتا، كولومبيا - سبوتنيك عربي
6/11
© AP Photo / Ivan Valencia
مسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في بوغوتا، كولومبيا
© AP Photo / Victor R. Caivanoمسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في بوينس آيروس، الأرجنتين
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في بوينس آيروس، الأرجنتين - سبوتنيك عربي
7/11
© AP Photo / Victor R. Caivano
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في بوينس آيروس، الأرجنتين
© AP Photo / Paul Whiteمسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في مدريد، إسبانيا
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في مدريد، إسبانيا - سبوتنيك عربي
8/11
© AP Photo / Paul White
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في مدريد، إسبانيا
© AP Photo / Kin Cheungمسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في لندن، إنجلترا
مسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في لندن، إنجلترا - سبوتنيك عربي
9/11
© AP Photo / Kin Cheung
مسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في لندن، إنجلترا
© AP Photo / Rick Rycroftمسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في سيدني، أستراليا
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في سيدني، أستراليا - سبوتنيك عربي
10/11
© AP Photo / Rick Rycroft
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في سيدني، أستراليا
© AFP 2023 / Valery Hacheمسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في مدينة نيس، فرنسا
مسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في مدينة نيس، فرنسا - سبوتنيك عربي
11/11
© AFP 2023 / Valery Hache
مسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في مدينة نيس، فرنسا
1/11
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في لندن، إنجلترا
2/11
© AFP 2023 / Luis Robayo
مسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في بوينس آيروس، الأرجنتين
3/11
© AFP 2023 / Cole Burston
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في تورونتو، كندا
4/11
© AP Photo / Craig Ruttle
مسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في نيويورك، الولايات المتحدة
5/11
© AP Photo / Craig Ruttle
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في نيويورك، الولايات المتحدة
6/11
© AP Photo / Ivan Valencia
مسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في بوغوتا، كولومبيا
7/11
© AP Photo / Victor R. Caivano
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في بوينس آيروس، الأرجنتين
8/11
© AP Photo / Paul White
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في مدريد، إسبانيا
9/11
© AP Photo / Kin Cheung
مسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في لندن، إنجلترا
10/11
© AP Photo / Rick Rycroft
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في سيدني، أستراليا
11/11
© AFP 2023 / Valery Hache
مسيرات شعبية حاشدة لدعم إسرائيل في مدينة نيس، فرنسا
وشدد ميدفيدف على أن "أوروبا أصبحت قريبة جدًا من الانهيار التام، وذلك بعد أن قررت، بإيعاز من الولايات المتحدة، أن تصبح أسوأ عدو لبلادنا (روسيا)".
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