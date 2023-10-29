مجلس الأمن الروسي: أوروبا تحولت من جار لروسيا إلى عدو حقيقي لها

موسكو – سبوتنيك. وكتب ميدفيديف على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي": "روسيا شريك يمكن التنبؤ به لأوروبا. نحن الآن لسنا جيرانًا، بل أعداء حقيقيين. والآن يهذي الاتحاد الأوروبي بعدم القدرة الكاملة على التنبؤ بروسيا، ويبني نظريات مؤامرة مجنونة، وينفق مبالغ طائلة للحفاظ على أمنه".وشدد ميدفيدف على أن "أوروبا أصبحت قريبة جدًا من الانهيار التام، وذلك بعد أن قررت، بإيعاز من الولايات المتحدة، أن تصبح أسوأ عدو لبلادنا (روسيا)".
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الدول الأوروبية فقدت روسيا كشريك استراتيجي طويل الأمد، وتحولت من جيران لروسيا لتصبح أسوأ عدو لها بإيعاز من الولايات المتحدة الأمريكية.
موسكو – سبوتنيك. وكتب ميدفيديف على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي": "روسيا شريك يمكن التنبؤ به لأوروبا. نحن الآن لسنا جيرانًا، بل أعداء حقيقيين. والآن يهذي الاتحاد الأوروبي بعدم القدرة الكاملة على التنبؤ بروسيا، ويبني نظريات مؤامرة مجنونة، وينفق مبالغ طائلة للحفاظ على أمنه".
وأضاف ميدفيدف: "لقد خسر الاتحاد الأوروبي روسيا كشريك استراتيجي طويل الأمد. ونحن لسنا سعداء بهذا، لكنها الحقيقة".