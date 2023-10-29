https://sputnikarabic.ae/20231029/مجلس-الأمن-يعقد-اجتماعا-يوم-الاثنين-على-خلفية-العملية-البرية-الإسرائيلية-بقطاع-غزة-1082579783.html
مجلس الأمن يعقد اجتماعا الاثنين على خلفية العملية البرية الإسرائيلية بقطاع غزة
مجلس الأمن يعقد اجتماعا الاثنين على خلفية العملية البرية الإسرائيلية بقطاع غزة
أعلنت البعثة البرازيلية الدائمة إلى مجلس الأمن الدولي، أن دولة الإمارات طلبت عقد اجتماع على خلفية العملية العسكرية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 30 أكتوبر... 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T00:00+0000
2023-10-29T00:00+0000
2023-10-29T00:26+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
منظمة الأمم المتحدة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/18/1066807212_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_843e8318bc5554be49e514eb130b497b.png
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت بعثة البرازيل التي تتولى حاليا رئاسة مجلس الأمن الدولي في تصريح لسبوتنيك، إن "الاجتماع يجب أن يعقد يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول الساعة 15:00 (22:00 بتوقيت موسكو)".وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة الماضي، قرارا يدعو إلى إقرار هدنة إنسانية فورية ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وجاء قرار الجمعية العامة بناء على اقتراح من الأردن الذي قدم مشروع القرار مدعوما من 42 دولة أخرى، ووافقت 120 دولة على القرار، وعارضت 14دولة، وامتنعت عن التصويت 45 دولة.وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا، يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية، ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول، فشل مجلس الأمن للمرة الثانية، في تبني مشروع قرار قدمته البرازيل، يدعو إلى وقف الأمر الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لنقض مشروع القرار؛ وقبل التصويت عليه مباشرة فشل مجلس الأمن في تبني تعديلين روسيين، يتعلقان بإدانة استهداف المدنيين في غزة دون تمييز، والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار.وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول، فشل مجلس الأمن مجددا في تبني مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق النار، وآخر أميركي، يدعو لإدانة حركة "حماس" ويدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.
https://sputnikarabic.ae/20231028/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/18/1066807212_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_30eb830890b650a253ddd1e4b1a60eb0.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, العالم
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, العالم
مجلس الأمن يعقد اجتماعا الاثنين على خلفية العملية البرية الإسرائيلية بقطاع غزة
00:00 GMT 29.10.2023 (تم التحديث: 00:26 GMT 29.10.2023) تابعنا عبر
أعلنت البعثة البرازيلية الدائمة إلى مجلس الأمن الدولي، أن دولة الإمارات طلبت عقد اجتماع على خلفية العملية العسكرية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 30 أكتوبر الجاري.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت بعثة البرازيل التي تتولى حاليا رئاسة مجلس الأمن الدولي في تصريح لسبوتنيك، إن "الاجتماع يجب أن يعقد يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول الساعة 15:00 (22:00 بتوقيت موسكو)".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة الماضي، قرارا يدعو إلى إقرار هدنة إنسانية فورية
ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وجاء قرار الجمعية العامة بناء على اقتراح من الأردن الذي قدم مشروع القرار مدعوما من 42 دولة أخرى، ووافقت 120 دولة على القرار، وعارضت 14دولة، وامتنعت عن التصويت 45 دولة.
وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا، يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية، ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.
وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول، فشل مجلس الأمن للمرة الثانية، في تبني مشروع قرار قدمته البرازيل، يدعو إلى وقف الأمر الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لنقض مشروع القرار؛ وقبل التصويت عليه مباشرة فشل مجلس الأمن في تبني تعديلين روسيين، يتعلقان بإدانة استهداف المدنيين في غزة دون تمييز، والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار.
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول، فشل مجلس الأمن مجددا في تبني مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق النار، وآخر أميركي، يدعو لإدانة حركة "حماس" ويدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.