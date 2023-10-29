https://sputnikarabic.ae/20231029/مراقب-الدولة-في-إسرائيل-حكومة-نتنياهو-فشلت-بالتعامل-مع-الجبهة-الداخلية-وليس-لدينا-خطة-اقتصادية-1082608704.html
مراقب الدولة في إسرائيل: حكومة نتنياهو فشلت بالتعامل مع الجبهة الداخلية وليس لدينا خطة اقتصادية
مراقب الدولة في إسرائيل: حكومة نتنياهو فشلت بالتعامل مع الجبهة الداخلية وليس لدينا خطة اقتصادية
اعترف متنياهو إنجلمان، مراقب الدولة في إسرائيل، اليوم الأحد، بفشل حكومة بلاده في الاهتمام بالجبهة الداخلية. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T16:41+0000
2023-10-29T16:41+0000
2023-10-29T16:41+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن مراقب الدولة، متنياهو إنجلمان، أن الحكومة الإسرائيلية فاشلة بشأن الاهتمام بالجبهة الداخلية، وأنه لا توجد أي خطة اقتصادية رغم مرور ما يزيد عن 23 يوما على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وشدد مراقب الدولة في مقابلته مع إذاعة الجيش الإسرائيلي على أن حكومة نتنياهو فشلت وهو ما سيؤثر بالسلب الكبير على المواطنين الإسرائيليين.وفي سياق متصل، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن الجنرال في الاحتياط، غادي شاماني، الرئيس السابق لشعبة العمليات في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، أنه من المحتمل جدا أن تكون إسرائيل الآن في حالة حرب لمدة عام أو عام ونصف العام.وأوضح الجنرال الإسرائيلي إلى أنه لا يمكن أن تنتهي الحرب الدائرة الآن دون تعامل الجيش الإسرائيلي مع "حزب الله" اللبناني شمالي البلاد، مضيفًا أن البديل لذلك سيكون عبارة عن دفع أثمان باهظة للغاية قد تصل إلى حد الخطر الوجودي على إسرائيل.وبالتوازي مع ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجموعة من ضباط الاحتياط الإسرائيليين قد كشفوا عن سبب قد يعرقل استمرار الحرب البرية الإسرائيلية على قطاع غزة.وذكر الموقع الإلكتروني "واللا"، أن عددا كبيرا من ضباط الاحتياط الإسرائيليين يشكون من عدم صلاحية الدبابات للقيام بمناورة برية، حيث عبروا عن غضبهم من سوء عمل الدبابات الإسرائيلية وتردي حالها العسكري.وأكد الضباط السابقون أن دبابة "ميركافا 3" ليست صالحة للعمل بشكل كلي، حيث اشتكوا من عدم صلاحيتها للمشاركة في الحرب البرية الدائرة على قطاع غزة، حيث يرون أن تلك الدبابات تمثل خطرا على حياتهم، خاصة وأن بعض تلك الدبابات مرت بمرحلة صيانة وتغيير لمحركها مرتين.يشار إلى أن القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ23 على التوالي، تسبب في مقتل نحو 8 آلاف فلسطيني في قطاع غزة، وإصابة نحو 20 ألفا آخرين.وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "الاحتلال ارتكب مئات المجازر ضد المدنيين، وأن نحو ثلثي الضحايا من النساء والأطفال، وهو ما جعل المنظمات الإغاثية الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" يصف الوضع في قطاع غزة بأنه كارثي، خاصة بعدما قامت إسرائيل بقطع المياه والكهرباء ومنعت دخول الوقود إلى القطاع".
https://sputnikarabic.ae/20231029/جنرال-إسرائيلي-سابق-يمكن-للحرب-أن-تستمر-لعام-ونصف-العام-1082605449.html
https://sputnikarabic.ae/20231029/إعلام-ضباط-إسرائيليون-في-الاحتياط-يكشفون-سببا-قد-يعرقل-الحرب-البرية-على-غزة-1082598839.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
مراقب الدولة في إسرائيل: حكومة نتنياهو فشلت بالتعامل مع الجبهة الداخلية وليس لدينا خطة اقتصادية
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اعترف متنياهو إنجلمان، مراقب الدولة في إسرائيل، اليوم الأحد، بفشل حكومة بلاده في الاهتمام بالجبهة الداخلية.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن مراقب الدولة، متنياهو إنجلمان، أن الحكومة الإسرائيلية فاشلة بشأن الاهتمام بالجبهة الداخلية، وأنه لا توجد أي خطة اقتصادية رغم مرور ما يزيد عن 23 يوما على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وشدد مراقب الدولة في مقابلته مع إذاعة الجيش الإسرائيلي على أن حكومة نتنياهو
فشلت وهو ما سيؤثر بالسلب الكبير على المواطنين الإسرائيليين.
وفي سياق متصل، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن الجنرال في الاحتياط، غادي شاماني، الرئيس السابق لشعبة العمليات في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، أنه من المحتمل جدا أن تكون إسرائيل الآن في حالة حرب لمدة عام أو عام ونصف العام.
وأوضح الجنرال الإسرائيلي إلى أنه لا يمكن أن تنتهي الحرب الدائرة الآن
دون تعامل الجيش الإسرائيلي مع "حزب الله" اللبناني شمالي البلاد، مضيفًا أن البديل لذلك سيكون عبارة عن دفع أثمان باهظة للغاية قد تصل إلى حد الخطر الوجودي على إسرائيل.
وبالتوازي مع ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجموعة من ضباط الاحتياط الإسرائيليين قد كشفوا عن سبب قد يعرقل استمرار الحرب البرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وذكر الموقع
الإلكتروني "واللا"، أن عددا كبيرا من ضباط الاحتياط الإسرائيليين يشكون من عدم صلاحية الدبابات للقيام بمناورة برية، حيث عبروا عن غضبهم من سوء عمل الدبابات الإسرائيلية وتردي حالها العسكري.
وأكد الضباط السابقون أن دبابة "ميركافا 3" ليست صالحة للعمل بشكل كلي، حيث اشتكوا من عدم صلاحيتها للمشاركة في الحرب البرية الدائرة على قطاع غزة
، حيث يرون أن تلك الدبابات تمثل خطرا على حياتهم، خاصة وأن بعض تلك الدبابات مرت بمرحلة صيانة وتغيير لمحركها مرتين.
يشار إلى أن القصف الإسرائيلي
المستمر لليوم الـ23 على التوالي، تسبب في مقتل نحو 8 آلاف فلسطيني في قطاع غزة، وإصابة نحو 20 ألفا آخرين.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "الاحتلال ارتكب مئات المجازر ضد المدنيين، وأن نحو ثلثي الضحايا من النساء والأطفال، وهو ما جعل المنظمات الإغاثية الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" يصف الوضع في قطاع غزة بأنه كارثي، خاصة بعدما قامت إسرائيل بقطع المياه والكهرباء ومنعت دخول الوقود إلى القطاع".