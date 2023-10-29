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Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231029/مسيرات-روسية-تضرب-مخازن-ذخيرة-القوات-الأوكرانية-على-محور-سبورنوي-فيديو--1082598480.html
مسيرات روسية تضرب مخازن ذخيرة القوات الأوكرانية على محور سبورنوي... فيديو
مسيرات روسية تضرب مخازن ذخيرة القوات الأوكرانية على محور سبورنوي... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتوجيه قوات مجموعة "الجنوب" الروسية ضربات دقيقة بواسطة طائرات دون طيار لأوكار المسلحين الأوكرانيين ومخازن ذخيرتهم على محور... 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T13:25+0000
2023-10-29T13:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في السابق أنه في اتجاه دونيتسك، ضربت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، بدعم من المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، القوة البشرية ومعدات اللواء الهجومي الميكانيكي 28 و3 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أندريفكا وياكوفليفكا وأرتيموفسكوي وكليششيفكا وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وذكرت الوزارة أنه في هذا الاتجاه تم تدمير نقطتي مراقبة للطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ونظام مدفعية "إم777".
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رصد عسكري
رصد عسكري

مسيرات روسية تضرب مخازن ذخيرة القوات الأوكرانية على محور سبورنوي... فيديو

13:25 GMT 29.10.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعسكريون من القوات المسلحة الروسية يتعلمون كيفية التحكم بالطائرات بدون طيار في مدرسة "أخمات" للاستطلاع الجوي، منطقة العملية العسكرية الخاصة
عسكريون من القوات المسلحة الروسية يتعلمون كيفية التحكم بالطائرات بدون طيار في مدرسة أخمات للاستطلاع الجوي، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتوجيه قوات مجموعة "الجنوب" الروسية ضربات دقيقة بواسطة طائرات دون طيار لأوكار المسلحين الأوكرانيين ومخازن ذخيرتهم على محور سبورنوي في دونيتسك.
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في السابق أنه في اتجاه دونيتسك، ضربت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، بدعم من المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، القوة البشرية ومعدات اللواء الهجومي الميكانيكي 28 و3 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أندريفكا وياكوفليفكا وأرتيموفسكوي وكليششيفكا وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكرت الوزارة أنه في هذا الاتجاه تم تدمير نقطتي مراقبة للطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ونظام مدفعية "إم777".
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- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو13:11 GMTВоеннослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:09 GMT
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