https://sputnikarabic.ae/20231029/مسيرات-روسية-تضرب-مخازن-ذخيرة-القوات-الأوكرانية-على-محور-سبورنوي-فيديو--1082598480.html
مسيرات روسية تضرب مخازن ذخيرة القوات الأوكرانية على محور سبورنوي... فيديو
مسيرات روسية تضرب مخازن ذخيرة القوات الأوكرانية على محور سبورنوي... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتوجيه قوات مجموعة "الجنوب" الروسية ضربات دقيقة بواسطة طائرات دون طيار لأوكار المسلحين الأوكرانيين ومخازن ذخيرتهم على محور... 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T13:25+0000
2023-10-29T13:25+0000
2023-10-29T13:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في السابق أنه في اتجاه دونيتسك، ضربت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، بدعم من المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، القوة البشرية ومعدات اللواء الهجومي الميكانيكي 28 و3 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أندريفكا وياكوفليفكا وأرتيموفسكوي وكليششيفكا وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وذكرت الوزارة أنه في هذا الاتجاه تم تدمير نقطتي مراقبة للطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ونظام مدفعية "إم777".
سبوتنيك عربي
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2023
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مسيرات روسية تضرب مخازن ذخيرة القوات الأوكرانية على محور سبورنوي... فيديو
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتوجيه قوات مجموعة "الجنوب" الروسية ضربات دقيقة بواسطة طائرات دون طيار لأوكار المسلحين الأوكرانيين ومخازن ذخيرتهم على محور سبورنوي في دونيتسك.
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في السابق أنه في اتجاه دونيتسك، ضربت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، بدعم من المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، القوة البشرية ومعدات اللواء الهجومي الميكانيكي 28 و3 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أندريفكا وياكوفليفكا وأرتيموفسكوي وكليششيفكا وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكرت الوزارة أنه في هذا الاتجاه تم تدمير نقطتي مراقبة للطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ونظام مدفعية "إم777".