https://sputnikarabic.ae/20231029/مظاهرات-أمام-السفارة-الأمريكية-في-تونس-لوقف-مجازر-غزة-1082599014.html
مظاهرات أمام السفارة الأمريكية في تونس لوقف "مجازر غزة"
مظاهرات أمام السفارة الأمريكية في تونس لوقف "مجازر غزة"
طالب محتجون تونسيون بطرد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادهم للتعبير عن رفض تونس لـ"المجازر"، التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T13:45+0000
2023-10-29T13:45+0000
2023-10-29T13:53+0000
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وشارك في المظاهرات عشرات التونسيين، حسبما ذكرت وكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، اليوم الأحد، التي أشارت إلى أنهم نددوا بما وصفوه بـ"الانحياز الفاضح"، الذي تبديه واشنطن لدعم الاحتلال الإسرائيلي.ولفتت الوكالة إلى أن المظاهرة دعت إليها اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين، إضافة إلى ناشطين في المجتمع المدني وحقوقيين، حيث رفع المتظاهرون أعلام فلسطين وصورا تظهر جانبا من "المجازر"، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، كما أشادوا بصمود المقاومة وطالبوا بسرعة فتح المعابر لتقديم المساعدات الإنسانية إلى القطاع.يذكر أن القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ23 على التوالي، تسبب في مقتل نحو 10 آلاف فلسطيني في قطاع غزة، وإصابة نحو 20 ألفا آخرين.وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "الاحتلال ارتكب مئات المجازر ضد ضد المدنيين، وأن نحو ثلثي الضحايا من النساء والأطفال، وهو ما جعل المنظمات الإغاثية الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" يصف الوضع في قطاع غزة بأنه كارثي، خاصة بعدما قامت إسرائيل بقطع المياه والكهرباء ومنعت دخول الوقود إلى القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20231029/عشرات-القتلى-والجرحى-والمفقودين-إثر-قصف-إسرائيلي-استهدف-أحياء-في-قطاع-غزة-1082594528.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
أخبار العالم الآن, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
مظاهرات أمام السفارة الأمريكية في تونس لوقف "مجازر غزة"
13:45 GMT 29.10.2023 (تم التحديث: 13:53 GMT 29.10.2023) تابعنا عبر
طالب محتجون تونسيون بطرد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادهم للتعبير عن رفض تونس لـ"المجازر"، التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة.
وشارك في المظاهرات عشرات التونسيين، حسبما ذكرت
وكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، اليوم الأحد، التي أشارت إلى أنهم نددوا بما وصفوه بـ"الانحياز الفاضح"، الذي تبديه واشنطن لدعم الاحتلال الإسرائيلي
.
ولفتت الوكالة إلى أن المظاهرة دعت إليها اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين، إضافة إلى ناشطين في المجتمع المدني وحقوقيين، حيث رفع المتظاهرون أعلام فلسطين وصورا تظهر جانبا من "المجازر
"، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، كما أشادوا بصمود المقاومة وطالبوا بسرعة فتح المعابر لتقديم المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
يذكر أن القصف الإسرائيلي
المستمر لليوم الـ23 على التوالي، تسبب في مقتل نحو 10 آلاف فلسطيني في قطاع غزة، وإصابة نحو 20 ألفا آخرين.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "الاحتلال ارتكب مئات المجازر ضد ضد المدنيين، وأن نحو ثلثي الضحايا من النساء والأطفال، وهو ما جعل المنظمات الإغاثية الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" يصف الوضع في قطاع غزة بأنه كارثي، خاصة بعدما قامت إسرائيل بقطع المياه والكهرباء ومنعت دخول الوقود إلى القطاع.