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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231029/ميدفيديف-يقارن-بين-حجم-مظاهرات-مؤيدة-لفلسطين-وأخرى-لأوكرانيا-بصورة-1082597409.html
ميدفيديف يقارن بين حجم مظاهرات مؤيدة لفلسطين وأخرى لأوكرانيا بصورة
ميدفيديف يقارن بين حجم مظاهرات مؤيدة لفلسطين وأخرى لأوكرانيا بصورة
نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، صورا للمسيرات المؤيدة لفلسطين، وأخرى لأوكرانيا، عبر قناته على "تلغرام"، واقترح تقييم الفارق في عدد المشاركين. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T12:58+0000
2023-10-29T13:19+0000
روسيا
العالم
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وكتب: "أشعر بالفرق (مسيرات من أجل فلسطين ودولة 404)"، وأرفق المنشور بصورتين، إحداهما تصور مسيرة كبيرة لدعم فلسطين، والأخرى لمجموعة صغيرة من الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات مع الأعلام الأوكرانية.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر نفسه، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231029/دعم-واشنطن-لأوكرانيا-وإسرائيل-يكشف-قصورا-أمريكيا-في-إنتاج-الأسلحة-1082589526.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ميدفيديف يقارن بين حجم مظاهرات مؤيدة لفلسطين وأخرى لأوكرانيا بصورة

12:58 GMT 29.10.2023 (تم التحديث: 13:19 GMT 29.10.2023)
© AP Photo / Craig Ruttleمسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في نيويورك، الولايات المتحدة
مسيرات شعبية حاشدة لدعم فلسطين في نيويورك، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Craig Ruttle
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نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، صورا للمسيرات المؤيدة لفلسطين، وأخرى لأوكرانيا، عبر قناته على "تلغرام"، واقترح تقييم الفارق في عدد المشاركين.
وكتب: "أشعر بالفرق (مسيرات من أجل فلسطين ودولة 404)"، وأرفق المنشور بصورتين، إحداهما تصور مسيرة كبيرة لدعم فلسطين، والأخرى لمجموعة صغيرة من الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات مع الأعلام الأوكرانية.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
مدفع هاوتزر أمريكي إم 777 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
دعم واشنطن لأوكرانيا وإسرائيل يكشف "قصورا أمريكيا" في إنتاج الأسلحة
10:24 GMT
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر نفسه، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة.
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- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو13:11 GMTВоеннослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:09 GMT
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