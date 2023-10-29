https://sputnikarabic.ae/20231029/وزارة-الصحة-في-غزة-تقول-إن-أكثر-من-8-آلاف-قتيل-سقطوا-جراء-الهجوم-الإسرائيلي-1082580694.html
وزارة الصحة في غزة تقول إن أكثر من 8 آلاف قتيل سقطوا جراء الهجوم الإسرائيلي
وزارة الصحة في غزة تقول إن أكثر من 8 آلاف قتيل سقطوا جراء الهجوم الإسرائيلي
ذكرت وزارة الصحة في غزة، أن أكثر من 8000 شخص قتلوا في الأراضي الفلسطينية منذ بدء التصعيد مع إسرائيل. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T03:15+0000
2023-10-29T03:15+0000
2023-10-29T03:15+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم
طوفان الأقصى
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وبلغ آخر عدد للوفيات صدر يوم السبت 7703.ويوم الجمعة الماضي، بدأت إسرائيل، عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".وخلال العملية قطعت إسرائيل الاتصالات والإنترنت عن كامل القطاع.هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.
https://sputnikarabic.ae/20231029/إعلام-عودة-الاتصالات-وشبكة-الإنترنت-تدريجيا-في-قطاع-غزة--عاجل-1082580452.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى
وزارة الصحة في غزة تقول إن أكثر من 8 آلاف قتيل سقطوا جراء الهجوم الإسرائيلي
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ذكرت وزارة الصحة في غزة، أن أكثر من 8000 شخص قتلوا في الأراضي الفلسطينية منذ بدء التصعيد مع إسرائيل.
وقالت الوزارة، إن "حصيلة القتلى جراء العدوان الإسرائيلي تجاوزت 8 آلاف نصفهم من الأطفال".
وبلغ آخر عدد للوفيات صدر يوم السبت 7703.
ويوم الجمعة الماضي، بدأت إسرائيل، عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة
".
وخلال العملية قطعت إسرائيل الاتصالات والإنترنت عن كامل القطاع.
هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.