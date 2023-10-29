عربي
https://sputnikarabic.ae/20231029/وزارة-الصحة-في-غزة-تقول-إن-أكثر-من-8-آلاف-قتيل-سقطوا-جراء-الهجوم-الإسرائيلي-1082580694.html
وزارة الصحة في غزة تقول إن أكثر من 8 آلاف قتيل سقطوا جراء الهجوم الإسرائيلي
وزارة الصحة في غزة تقول إن أكثر من 8 آلاف قتيل سقطوا جراء الهجوم الإسرائيلي
ذكرت وزارة الصحة في غزة، أن أكثر من 8000 شخص قتلوا في الأراضي الفلسطينية منذ بدء التصعيد مع إسرائيل. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T03:15+0000
2023-10-29T03:15+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/19/1082428994_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a4d0d62df97f8c7113d94c39a2081cfd.jpg
وبلغ آخر عدد للوفيات صدر يوم السبت 7703.ويوم الجمعة الماضي، بدأت إسرائيل، عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".وخلال العملية قطعت إسرائيل الاتصالات والإنترنت عن كامل القطاع.هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.
https://sputnikarabic.ae/20231029/إعلام-عودة-الاتصالات-وشبكة-الإنترنت-تدريجيا-في-قطاع-غزة--عاجل-1082580452.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/19/1082428994_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0d61f924f962569a01da06cd2a97f68d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى

وزارة الصحة في غزة تقول إن أكثر من 8 آلاف قتيل سقطوا جراء الهجوم الإسرائيلي

03:15 GMT 29.10.2023
© Sputnikأطباء غزة يجرون الجراحات في ممرات غير مجهزة "تحت القصف"
أطباء غزة يجرون الجراحات في ممرات غير مجهزة تحت القصف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegramNabd
ذكرت وزارة الصحة في غزة، أن أكثر من 8000 شخص قتلوا في الأراضي الفلسطينية منذ بدء التصعيد مع إسرائيل.
وقالت الوزارة، إن "حصيلة القتلى جراء العدوان الإسرائيلي تجاوزت 8 آلاف نصفهم من الأطفال".
وبلغ آخر عدد للوفيات صدر يوم السبت 7703.
ويوم الجمعة الماضي، بدأت إسرائيل، عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".
وخلال العملية قطعت إسرائيل الاتصالات والإنترنت عن كامل القطاع.
عملية إنقاذ العالقين في ركام المنازل التي قصفها الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة ، 24 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
إعلام: عودة الاتصالات وشبكة الإنترنت تدريجيا في قطاع غزة
02:25 GMT
هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:15 GMT - سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ليلة جديدة من الغارات العنيفة على قطاع عزة.. صور وفيديوأمس, 16:01 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала