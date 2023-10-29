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https://sputnikarabic.ae/20231029/وزير-الخارجية-الكويتي-القضية-الفلسطينية-قضيتنا-الأولى-ونحن-ضد-التطبيع-مع-الكيان-الصهيوني-1082595365.html
وزير الخارجية الكويتي: القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى ونحن ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني
وزير الخارجية الكويتي: القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى ونحن ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني
جدد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم العبد الله الجابر الصباح، اليوم الأحد، موقف بلاده الرافض للتطبيع مع إسرائيل.‏ 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T12:23+0000
2023-10-29T12:23+0000
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وتابع، مؤكدًا أن "القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، ولا يوجد أي لبس، وهو موضوع ثابت خلال 6 عقود من الزمن لم تحيد الكويت عن هذا الخط بتاتا، وخطنا واضح ومستقيم وقوي لا لبس فيه"، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.وتابع، لافتًا إلى أن "الكويت ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني ما لم تقم دولة مستقلة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وفق القرارات الدولية، وهذا موقف واضح وراسخ ومستمر، ولا يوجد به أي انشقاق او انحراف عن هذا الموقف، والقيادة الحالية والسابقة متمسكة بهذا الموقف ولا رجعة فيه".وأوضح وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله، في تصريحاته "وجود 3 أمور نراها، وهي الحرب التي تشهدها في غزة هي حرب انتقامية وليست دفاعية، وهي انتقامية، إذ تم استشهاد أكثر من 3 آلاف طفل في 23 يوم".وأضاف مستنكرا: "كيف يُقتل كل هؤلاء ولا تعتبر جريمة حرب، والتعامل مع ما يحدث من قبل بعض الدول في معايير مزدوجة، ويؤسفني أن مجلس الأمن الذي حرر الكويت وهو المسؤول عن الحفاظ على الأمن العالمي، عاجز عن وقف ما يحدث في غزة من حرب".يشار إلى أن الكويت أطلقت، يوم الاثنين الماضي، جسرا جويا لإغاثة أهالي غزة، استجابة لنداءاتهم"، وذلك بتوجيهات من أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، وولي العهد مشعل الأحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح.
https://sputnikarabic.ae/20200922/الحكومة-الكويتية-تحسم-الأمر-وترد-على-تصريحات-ترامب-بشأن-التطبيع-مع-إسرائيل-1046606935.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الكويت, أخبار الكويت اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وزير الخارجية الكويتي: القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى ونحن ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني

12:23 GMT 29.10.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEوزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم العبد الله الجابر الصباح
وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم العبد الله الجابر الصباح - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم العبد الله الجابر الصباح
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
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جدد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم العبد الله الجابر الصباح، اليوم الأحد، موقف بلاده الرافض للتطبيع مع إسرائيل.‏
وتابع، مؤكدًا أن "القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، ولا يوجد أي لبس، وهو موضوع ثابت خلال 6 عقود من الزمن لم تحيد الكويت عن هذا الخط بتاتا، وخطنا واضح ومستقيم وقوي لا لبس فيه"، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.
وتابع، لافتًا إلى أن "الكويت ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني ما لم تقم دولة مستقلة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وفق القرارات الدولية، وهذا موقف واضح وراسخ ومستمر، ولا يوجد به أي انشقاق او انحراف عن هذا الموقف، والقيادة الحالية والسابقة متمسكة بهذا الموقف ولا رجعة فيه".
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وشدد الوزير الكويتي أن بلاده لديها 3 مطالب، هي "إيقاف الحرب فورا، وإدخال المساعدات إلى غزة، ووضع حل نهائي لدولة فلسطين، فدائرة العنف التي نراها سنراها في المستقبل، ونطالب بحل نهائي وهي دولة فلسطينية، وفق المعاهدات الدولية في 67".
وأوضح وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله، في تصريحاته "وجود 3 أمور نراها، وهي الحرب التي تشهدها في غزة هي حرب انتقامية وليست دفاعية، وهي انتقامية، إذ تم استشهاد أكثر من 3 آلاف طفل في 23 يوم".
وأضاف مستنكرا: "كيف يُقتل كل هؤلاء ولا تعتبر جريمة حرب، والتعامل مع ما يحدث من قبل بعض الدول في معايير مزدوجة، ويؤسفني أن مجلس الأمن الذي حرر الكويت وهو المسؤول عن الحفاظ على الأمن العالمي، عاجز عن وقف ما يحدث في غزة من حرب".
يشار إلى أن الكويت أطلقت، يوم الاثنين الماضي، جسرا جويا لإغاثة أهالي غزة، استجابة لنداءاتهم"، وذلك بتوجيهات من أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، وولي العهد مشعل الأحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح.
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