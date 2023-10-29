https://sputnikarabic.ae/20231029/وفاة-أحد-أبطال-مسلسل-فريندز-الشهير-بطريقة-غامضة-صور-وفيديو-1082586051.html

وفاة أحد أبطال مسلسل "فريندز" الشهير بطريقة غامضة.. صور وفيديو

وفاة أحد أبطال مسلسل "فريندز" الشهير بطريقة غامضة.. صور وفيديو

أفادت وسائل إعلام بالعثور على نجم مسلسل "الأصدقاء" (Friends)، ماثيو بيري، ميتًا، يوم أمس السبت، في حوض استحمام ساخن "جاكوزي" في منزله في لوس أنجلوس، بعد أيام... 29.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-29T08:12+0000

2023-10-29T08:12+0000

2023-10-29T08:12+0000

مجتمع

منوعات

فريندز

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1d/1082585448_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_4777e333a4bd991ed5f9a83acb258bf0.jpg

وقالت مصادر في السلطات المحلية، إن الشرطة استجابت في حوالي الساعة 4 مساء إلى نداء وتوجهت إلى منزله، حيث تم العثور عليه وهو فاقد للوعي.ولم تذكر المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن التحقيق مستمر، سبب الوفاة.لكن محققي جرائم السرقة والقتل في قسم شرطة لوس أنجلوس، يحققون إلى هذه اللحظة لمعرفة الوفاة، التي سيتم تحديدها في وقت لاحق، من قبل مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس.وأثار هذا التعليق استغراب متابعي ومحبي النجم، الذين بدؤوا بتوجيه الأسئلة في التعليقات عما إذا كان بخير.ولد ماثيو بيري في 19 أغسطس/ آب 1969 في ويليامزتاون، في مقاطعة في ماساتشوستس، ونشأ في أوتاوا في كندا.وصعد النجم الشاب عند لعبه دور "تشاندلر بينغ" في مسلسل "Friends" (الأصدقاء) على مدار 10 مواسم، ما بين عامي 1994 و2004، بمشاركة كل من جنيفر أنيستون وكورتني كوكس وديفيد شويمر ومات لوبلانك وليزا كودرو.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, فريندز