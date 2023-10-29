https://sputnikarabic.ae/20231029/وفاة-أحد-أبطال-مسلسل-فريندز-الشهير-بطريقة-غامضة-صور-وفيديو-1082586051.html
وفاة أحد أبطال مسلسل "فريندز" الشهير بطريقة غامضة.. صور وفيديو
وفاة أحد أبطال مسلسل "فريندز" الشهير بطريقة غامضة.. صور وفيديو
أفادت وسائل إعلام بالعثور على نجم مسلسل "الأصدقاء" (Friends)، ماثيو بيري، ميتًا، يوم أمس السبت، في حوض استحمام ساخن "جاكوزي" في منزله في لوس أنجلوس، بعد أيام... 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T08:12+0000
2023-10-29T08:12+0000
2023-10-29T08:12+0000
مجتمع
منوعات
فريندز
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وقالت مصادر في السلطات المحلية، إن الشرطة استجابت في حوالي الساعة 4 مساء إلى نداء وتوجهت إلى منزله، حيث تم العثور عليه وهو فاقد للوعي.ولم تذكر المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن التحقيق مستمر، سبب الوفاة.لكن محققي جرائم السرقة والقتل في قسم شرطة لوس أنجلوس، يحققون إلى هذه اللحظة لمعرفة الوفاة، التي سيتم تحديدها في وقت لاحق، من قبل مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس.وأثار هذا التعليق استغراب متابعي ومحبي النجم، الذين بدؤوا بتوجيه الأسئلة في التعليقات عما إذا كان بخير.ولد ماثيو بيري في 19 أغسطس/ آب 1969 في ويليامزتاون، في مقاطعة في ماساتشوستس، ونشأ في أوتاوا في كندا.وصعد النجم الشاب عند لعبه دور "تشاندلر بينغ" في مسلسل "Friends" (الأصدقاء) على مدار 10 مواسم، ما بين عامي 1994 و2004، بمشاركة كل من جنيفر أنيستون وكورتني كوكس وديفيد شويمر ومات لوبلانك وليزا كودرو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, فريندز
وفاة أحد أبطال مسلسل "فريندز" الشهير بطريقة غامضة.. صور وفيديو
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أفادت وسائل إعلام بالعثور على نجم مسلسل "الأصدقاء" (Friends)، ماثيو بيري، ميتًا، يوم أمس السبت، في حوض استحمام ساخن "جاكوزي" في منزله في لوس أنجلوس، بعد أيام من نشره صورة أثارت استغراب الكثيرين.
وقالت مصادر في السلطات المحلية، إن الشرطة استجابت في حوالي الساعة 4 مساء إلى نداء وتوجهت إلى منزله، حيث تم العثور عليه وهو فاقد للوعي.
ولم تذكر المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن التحقيق مستمر، سبب الوفاة.
وقالت المصادر إنه لم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الحادث، بالإضافة إلى ذلك، لا يشتبه في وجود أي جريمة، وفقا لمصادر إنفاذ القانون.
لكن محققي جرائم السرقة والقتل في قسم شرطة لوس أنجلوس، يحققون إلى هذه اللحظة لمعرفة الوفاة، التي سيتم تحديدها في وقت لاحق، من قبل مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس.
المثير أن النجم كان قد نشر صورة له على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أيام، وهي في ذات الحوض، مع تعليق قال فيه: "هل الماء الدافئ الذي يدور حولك يجعلك تشعر بالارتياح؟.. أنا ماتمان".
وأثار هذا التعليق استغراب متابعي ومحبي النجم، الذين بدؤوا بتوجيه الأسئلة في التعليقات عما إذا كان بخير.
ولد ماثيو بيري في 19 أغسطس/ آب 1969 في ويليامزتاون، في مقاطعة في ماساتشوستس، ونشأ في أوتاوا في كندا.
ودرس المرحلة الابتدائية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وعملت والدته سوزان موريسون، كصحفية وسكرتيرة صحفية لرئيس الوزراء الكندي الأسبق بيير ترودو، والد جاستن، لكنه انتقل إلى لوس أنجلوس في الخامسة عشرة من عمره للعمل بالتمثيل.
وصعد النجم الشاب عند لعبه دور "تشاندلر بينغ" في مسلسل "Friends" (الأصدقاء) على مدار 10 مواسم، ما بين عامي 1994 و2004، بمشاركة كل من جنيفر أنيستون وكورتني كوكس وديفيد شويمر ومات لوبلانك وليزا كودرو.