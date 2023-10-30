https://sputnikarabic.ae/20231030/أسيرات-إسرائيليات-في-غزة-يوجهن-رسالة-إلى-نتنياهو-فيديو-1082629623.html

أسيرات إسرائيليات في غزة يوجهن رسالة إلى نتنياهو... فيديو

أسيرات إسرائيليات في غزة يوجهن رسالة إلى نتنياهو... فيديو

دعت 3 أسيرات إسرائيليات لدى حركة "حماس"، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى السعي لإطلاق سراحهن على الفور، ووجهن انتقادات لاذعة له متهمات إياه بمحاولة قتلهن. 30.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-30T13:43+0000

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جاء ذلك في مقطع مصور نشرته "حماس"، التي تحتفظ بأكثر من 230 أسيرا ومحتجزا إسرائيليا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وقالت إحدى الأسيرات: "بنيامين نتنياهو.. نحن موجودون في الأسر لدى حماس، منذ 23 يوما… بالأمس كان هناك مؤتمر صحفي لعائلات الأسرى، ونحن نعرف أنه كان من المفترض أن يكون هناك وقف إطلاق نار، وأنت كان من المفترض أن تطلق سراحنا، كان يجب عليك أن تطلق سراحنا، وعدت أن تطلق سراحنا".وأضافت: "مع ذلك نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري، بسبب "الفشل" الذي تسببت به في السابع من أوكتوبر، لأنه لم يكن أي جندي في المكان ولم يأت إلينا أي شخص، ولم يدافع هنا أي شخص.. ونحن مواطنون بريئون وبسيطون، مواطنون ندفع ضرائب لدولة إسرائيل، نحن الآن موجودون في الأسر في ظل ظروف قاسية".وتابعت في إشارة للقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع: "أنت (نتنياهو) تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا، أنت تريد من الجيش أن يقتلنا، ألا يكفي أنك ذبحت الجميع، ألا يكفيك أن هناك مواطنين إسرائيليين قتلوا، أطلق سراحنا الآن، أطلق سراح مواطنيهم وأسراهم الآن (تقصد الفلسطينيين)، أطلق سراحنا، أطلق سراح الجميع، دعنا نعود لعائلاتنا، الآن الآن الآن (تصرخ بصوت عالي)".وقالت إسرائيل، في وقت سابق، إن "حماس" أسرت ما يزيد عن 230 إسرائيليا يوم 7 أكتوبر الجاري من غلاف قطاع غزة بينهم أيضا جنود وعناصر شرطة.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 من الشهر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.

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