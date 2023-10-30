https://sputnikarabic.ae/20231030/أطباء-بلا-حدود-لم-نشهد-مثل-فظائع-غزة-من-قبل-1082634884.html
"أطباء بلا حدود": لم نشهد مثل "فظائع غزة" من قبل
"أطباء بلا حدود": لم نشهد مثل "فظائع غزة" من قبل
طالبت منظمة "أطباء بلا حدود" بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لمنع وقوع المزيد من الضحايا. 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T16:10+0000
2023-10-30T16:10+0000
2023-10-30T16:10+0000
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وقالت المنظمة إن جميع أنحاء قطاع غزة تتعرض للقصف حتى أنه لم يعد هناك ملاذ آمن للمدنيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين.ولفتت المنظمة إلى أن الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل وصلت إلى نحو غير مسبوق، مشيرةً إلى أن شمال القطاع بات يسوى بالأرض.وأدانت المنظمة استمرار القصف رغم صدور قرار من الأمم المتحدة بتطبيق هدنة إنسانية في القطاع، مشيرةً إلى أنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد إسرائيل لوقف القصف.يذكر أن القصف الإسرائيلي تسبب في مقتل نحو 8 آلاف و400 فلسطيني في قطاع غزة، وإصابة نحو 23 ألفا آخرين.وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "الاحتلال ارتكب مئات المجازر ضد المدنيين منذ بدء القصف، نحو 65 في المئة من الضحايا نساء وأطفال، وهو ما جعل منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، يصف الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي".
https://sputnikarabic.ae/20231030/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
"أطباء بلا حدود": لم نشهد مثل "فظائع غزة" من قبل
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طالبت منظمة "أطباء بلا حدود" بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لمنع وقوع المزيد من الضحايا.
وقالت المنظمة إن جميع أنحاء قطاع غزة تتعرض للقصف حتى أنه لم يعد هناك ملاذ آمن للمدنيين، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين.
ولفتت المنظمة إلى أن الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل
وصلت إلى نحو غير مسبوق، مشيرةً إلى أن شمال القطاع بات يسوى بالأرض.
وأدانت المنظمة استمرار القصف رغم صدور قرار من الأمم المتحدة بتطبيق هدنة إنسانية في القطاع، مشيرةً إلى أنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد إسرائيل لوقف القصف
.
يذكر أن القصف الإسرائيلي تسبب في مقتل نحو 8 آلاف و400 فلسطيني في قطاع غزة، وإصابة نحو 23 ألفا آخرين.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "الاحتلال ارتكب مئات المجازر ضد المدنيين
منذ بدء القصف، نحو 65 في المئة من الضحايا نساء وأطفال، وهو ما جعل منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، يصف الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي".