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https://sputnikarabic.ae/20231030/أول-تعليق-من-نتنياهو-على-فيديو-الأسيرات-الذي-نشرته-كتائب-القسام-1082632556.html
أول تعليق من نتنياهو على فيديو الأسيرات الذي نشرته "كتائب القسام"
أول تعليق من نتنياهو على فيديو الأسيرات الذي نشرته "كتائب القسام"
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على فيديو الأسيرات الذي نشرته حركة "حماس". 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T14:46+0000
2023-10-30T14:46+0000
إسرائيل
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وقال نتنياهو، في تصريحات له: "قلبي معكن، وهذه دعاية نفسية قاسية من قبل حماس"، مؤكدًا أن إسرائيل ستبذل قصارى جهدها لإعادة جميع المختطفين والمفقودين.ودعت 3 أسيرات إسرائيليات لدى حركة "حماس"، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى السعي لإطلاق سراحهن على الفور، ووجّهن انتقادات لاذعة له، متهمات إياه بمحاولة قتلهن.جاء ذلك في مقطع مصور نشرته "حماس"، التي تحتفظ بأكثر من 230 أسيرا ومحتجزا إسرائيليا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وقالت إحدى الأسيرات: "بنيامين نتنياهو... نحن موجودون في الأسر لدى حماس، منذ 23 يوما… بالأمس كان هناك مؤتمر صحفي لعائلات الأسرى، ونحن نعرف أنه كان من المفترض أن يكون هناك وقف إطلاق نار، وأنت كان من المفترض أن تطلق سراحنا، كان يجب عليك أن تطلق سراحنا، وعدت أن تطلق سراحنا".وأضافت: "مع ذلك نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري، بسبب "الفشل" الذي تسببت به في السابع من أكتوبر، لأنه لم يكن أي جندي في المكان ولم يأت إلينا أي شخص، ولم يدافع عنا أي شخص... ونحن مواطنون بريئون وبسيطون، مواطنون ندفع ضرائب لدولة إسرائيل، نحن الآن موجودون في الأسر في ظل ظروف قاسية".وقالت إسرائيل، في وقت سابق، إن "حماس" أسرت ما يزيد عن 230 إسرائيليا يوم 7 أكتوبر الجاري من غلاف قطاع غزة بينهم أيضا جنود وعناصر شرطة.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 من الشهر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, بنيامين نتنياهو, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, بنيامين نتنياهو, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن

أول تعليق من نتنياهو على فيديو الأسيرات الذي نشرته "كتائب القسام"

14:46 GMT 30.10.2023
© AP Photo / Evan Vucciرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على فيديو الأسيرات الذي نشرته حركة "حماس".
وقال نتنياهو، في تصريحات له: "قلبي معكن، وهذه دعاية نفسية قاسية من قبل حماس"، مؤكدًا أن إسرائيل ستبذل قصارى جهدها لإعادة جميع المختطفين والمفقودين.
ودعت 3 أسيرات إسرائيليات لدى حركة "حماس"، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى السعي لإطلاق سراحهن على الفور، ووجّهن انتقادات لاذعة له، متهمات إياه بمحاولة قتلهن.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
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جاء ذلك في مقطع مصور نشرته "حماس"، التي تحتفظ بأكثر من 230 أسيرا ومحتجزا إسرائيليا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقالت إحدى الأسيرات: "بنيامين نتنياهو... نحن موجودون في الأسر لدى حماس، منذ 23 يوما… بالأمس كان هناك مؤتمر صحفي لعائلات الأسرى، ونحن نعرف أنه كان من المفترض أن يكون هناك وقف إطلاق نار، وأنت كان من المفترض أن تطلق سراحنا، كان يجب عليك أن تطلق سراحنا، وعدت أن تطلق سراحنا".
وأضافت: "مع ذلك نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري، بسبب "الفشل" الذي تسببت به في السابع من أكتوبر، لأنه لم يكن أي جندي في المكان ولم يأت إلينا أي شخص، ولم يدافع عنا أي شخص... ونحن مواطنون بريئون وبسيطون، مواطنون ندفع ضرائب لدولة إسرائيل، نحن الآن موجودون في الأسر في ظل ظروف قاسية".
وقالت إسرائيل، في وقت سابق، إن "حماس" أسرت ما يزيد عن 230 إسرائيليا يوم 7 أكتوبر الجاري من غلاف قطاع غزة بينهم أيضا جنود وعناصر شرطة.
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ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 من الشهر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
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