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https://sputnikarabic.ae/20231030/إيه-زد-كيه---7-إم-نظام-روسي-يحدد-موقع-المدفعية-عن-طريق-صوت-القذيفة-1082633276.html
"إيه زد كيه - 7 إم"... نظام روسي يحدد موقع المدفعية عن طريق صوت القذيفة
"إيه زد كيه - 7 إم"... نظام روسي يحدد موقع المدفعية عن طريق صوت القذيفة
تمثل المدفعية أحد الأسلحة الرئيسية في المعارك البرية، وتمتلك روسيا سلاح مدفعية يضم آلاف الوحدات المقطورة وذاتية الحركة، كما تطور أنظمة خاصة للكشف عن مدفعية... 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T15:22+0000
2023-10-30T15:22+0000
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ويعمل "إيه زد كيه - 7 إم" على تحديد مواقع مدفعية العدو عن طريق صوت القذائف التي تطلقها، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وبالآلية نفسها يمكن للنظام الروسي أن يفرق بين المدفعية المعادية ومواقع المدفعية الصديقة عن طريق أصوات القذائف، حتى تتجنب الأخطاء في أي معارك برية.المواصفات العامةولفت الموقع إلى أن نظام "إيه زد كيه - 7 إم" الروسي يقوم بعمليات البحث عن طريق تتبع الموجات الصوتية الناتجة عن قذائف المدفعية وتحديد اتجاهاتها وموقع إطلاقها وتحويل البيانات الخاصة بالهدف إلى مراكز القيادة والسيطرة، التي تقوم باتخاذ الإجراء المناسب وفقا لمتطلبات المعركة.ويتكون النظام من وحدة رئيسية تتبعها وحدات فرعية مخصصة لرصد الأصوات الناتجة عن قذائف المدفعية في المناطق المحيطة ثم تحويلها إلى مراكز معالجة البيانات التي تقوم بتحديد موقع إطلاقها.
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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

"إيه زد كيه - 7 إم"... نظام روسي يحدد موقع المدفعية عن طريق صوت القذيفة

15:22 GMT 30.10.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية قوات جمهورية لوغانسك الشعبية
مدفعية قوات جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк
/
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تمثل المدفعية أحد الأسلحة الرئيسية في المعارك البرية، وتمتلك روسيا سلاح مدفعية يضم آلاف الوحدات المقطورة وذاتية الحركة، كما تطور أنظمة خاصة للكشف عن مدفعية العدو ومنها نظام "إيه زد كيه - 7 إم".
ويعمل "إيه زد كيه - 7 إم" على تحديد مواقع مدفعية العدو عن طريق صوت القذائف التي تطلقها، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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وبالآلية نفسها يمكن للنظام الروسي أن يفرق بين المدفعية المعادية ومواقع المدفعية الصديقة عن طريق أصوات القذائف، حتى تتجنب الأخطاء في أي معارك برية.

المواصفات العامة

مدى تحديد موقع مدافع الهاون: من 5 إلى 8 كيلومترات.
مدى تحديد قذائف المدفعية: من 12 إلى 16 كيلومترا.
مدى تحديد موقع انفجار قذائف 122 ملم والأعيرة الأكبر: 12 كلم.
الزمن اللازم لتحديد موقع الهدف: 15 ثانية.
الفترة اللازمة لإعداد النظام للعمل: من ساعة إلى ساعتين، حسب نوع الاتصال.
طاقم التشغيل: 5 أفراد.
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ولفت الموقع إلى أن نظام "إيه زد كيه - 7 إم" الروسي يقوم بعمليات البحث عن طريق تتبع الموجات الصوتية الناتجة عن قذائف المدفعية وتحديد اتجاهاتها وموقع إطلاقها وتحويل البيانات الخاصة بالهدف إلى مراكز القيادة والسيطرة، التي تقوم باتخاذ الإجراء المناسب وفقا لمتطلبات المعركة.
ويتكون النظام من وحدة رئيسية تتبعها وحدات فرعية مخصصة لرصد الأصوات الناتجة عن قذائف المدفعية في المناطق المحيطة ثم تحويلها إلى مراكز معالجة البيانات التي تقوم بتحديد موقع إطلاقها.
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