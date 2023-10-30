https://sputnikarabic.ae/20231030/استعدادا-لـ-المحليات-مفوضية-الانتخابات-العراقية-تعلن-إجمالي-عدد-المقاعد--1082625561.html
استعدادا لـ "المحليات"... مفوضية الانتخابات العراقية تعلن إجمالي عدد المقاعد
استعدادا لـ "المحليات"... مفوضية الانتخابات العراقية تعلن إجمالي عدد المقاعد
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، إجمالي عدد المقاعد الانتخابية، استعدادا للانتخابات المحلية المقررة في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل. 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T11:19+0000
2023-10-30T11:19+0000
2023-10-30T11:19+0000
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103231/68/1032316890_0:233:1280:953_1920x0_80_0_0_4b2e28857ea2f2565f3224e60b0f7557.jpg
جاء ذلك في تصريحات للمتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، اليوم الاثنين، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وقالت الغلاي: "استناداً إلى القانون فإن مجلس المحافظة يتكون من 12 مقعداً يضاف إليها مقعد لكل 200 ألف نسمة لما زاد على المليون نسمة حسب إحصائية وزارة التخطيط لعام 2019".وأوضحت أن "إجمالي عدد المقاعد بحسب عدد السكان 275 مقعداً وبواقع 203 للرجال و72 للنساء، فضلاً عن 10 مقاعد للمكونات وبالتالي يبلغ إجمالي عدد المقاعد الكلية 285 مقعداً".وكانت الحكومة العراقية قد حددت يوم 18 ديسمبر موعدا لإجراء الانتخابات المحلية، مع تأكيدها دعم مفوضية الانتخابات للقيام بمهامها وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية، بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة.ويفترض أن تكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تُجرى في العراق، منذ أبريل/ نيسان 2013، ووقتها تصدّرت القوائم التابعة لرئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، النتائج. وقبل ذلك أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.
https://sputnikarabic.ae/20231019/سياسي-عراقي-يوضح-لـسبوتنيك-تداعيات-استبعاد-عدد-من-مرشحي-المحليات-في-هذا-التوقيت-1082220694.html
https://sputnikarabic.ae/20230929/برلمانية-عراقية-عازمون-على-إجراء-الانتخابات-المحلية-في-موعدها-المحدد-1081499791.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103231/68/1032316890_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_03bb5038aca14e8ac8872a41492154c3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
استعدادا لـ "المحليات"... مفوضية الانتخابات العراقية تعلن إجمالي عدد المقاعد
تابعنا عبر
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، إجمالي عدد المقاعد الانتخابية، استعدادا للانتخابات المحلية المقررة في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
جاء ذلك في تصريحات
للمتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، اليوم الاثنين، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وقالت الغلاي: "استناداً إلى القانون فإن مجلس المحافظة يتكون من 12 مقعداً يضاف إليها مقعد لكل 200 ألف نسمة لما زاد على المليون نسمة حسب إحصائية وزارة التخطيط لعام 2019".
وأوضحت أن "إجمالي عدد المقاعد بحسب عدد السكان 275 مقعداً وبواقع 203 للرجال و72 للنساء، فضلاً عن 10 مقاعد للمكونات وبالتالي يبلغ إجمالي عدد المقاعد الكلية 285 مقعداً".
وكانت الحكومة العراقية قد حددت يوم 18 ديسمبر موعدا لإجراء الانتخابات المحلية
، مع تأكيدها دعم مفوضية الانتخابات للقيام بمهامها وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية، بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة.
ويفترض أن تكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تُجرى في العراق، منذ أبريل/ نيسان 2013، ووقتها تصدّرت القوائم التابعة لرئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، النتائج. وقبل ذلك أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.