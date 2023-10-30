https://sputnikarabic.ae/20231030/استعدادا-لـ-المحليات-مفوضية-الانتخابات-العراقية-تعلن-إجمالي-عدد-المقاعد--1082625561.html

استعدادا لـ "المحليات"... مفوضية الانتخابات العراقية تعلن إجمالي عدد المقاعد

استعدادا لـ "المحليات"... مفوضية الانتخابات العراقية تعلن إجمالي عدد المقاعد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، إجمالي عدد المقاعد الانتخابية، استعدادا للانتخابات المحلية المقررة في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل. 30.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-30T11:19+0000

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جاء ذلك في تصريحات للمتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، اليوم الاثنين، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وقالت الغلاي: "استناداً إلى القانون فإن مجلس المحافظة يتكون من 12 مقعداً يضاف إليها مقعد لكل 200 ألف نسمة لما زاد على المليون نسمة حسب إحصائية وزارة التخطيط لعام 2019".وأوضحت أن "إجمالي عدد المقاعد بحسب عدد السكان 275 مقعداً وبواقع 203 للرجال و72 للنساء، فضلاً عن 10 مقاعد للمكونات وبالتالي يبلغ إجمالي عدد المقاعد الكلية 285 مقعداً".وكانت الحكومة العراقية قد حددت يوم 18 ديسمبر موعدا لإجراء الانتخابات المحلية، مع تأكيدها دعم مفوضية الانتخابات للقيام بمهامها وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية، بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة.ويفترض أن تكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تُجرى في العراق، منذ أبريل/ نيسان 2013، ووقتها تصدّرت القوائم التابعة لرئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، النتائج. وقبل ذلك أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.

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