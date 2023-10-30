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https://sputnikarabic.ae/20231030/استعدادا-لـ-المحليات-مفوضية-الانتخابات-العراقية-تعلن-إجمالي-عدد-المقاعد--1082625561.html
استعدادا لـ "المحليات"... مفوضية الانتخابات العراقية تعلن إجمالي عدد المقاعد
استعدادا لـ "المحليات"... مفوضية الانتخابات العراقية تعلن إجمالي عدد المقاعد
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، إجمالي عدد المقاعد الانتخابية، استعدادا للانتخابات المحلية المقررة في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل. 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T11:19+0000
2023-10-30T11:19+0000
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جاء ذلك في تصريحات للمتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، اليوم الاثنين، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وقالت الغلاي: "استناداً إلى القانون فإن مجلس المحافظة يتكون من 12 مقعداً يضاف إليها مقعد لكل 200 ألف نسمة لما زاد على المليون نسمة حسب إحصائية وزارة التخطيط لعام 2019".وأوضحت أن "إجمالي عدد المقاعد بحسب عدد السكان 275 مقعداً وبواقع 203 للرجال و72 للنساء، فضلاً عن 10 مقاعد للمكونات وبالتالي يبلغ إجمالي عدد المقاعد الكلية 285 مقعداً".وكانت الحكومة العراقية قد حددت يوم 18 ديسمبر موعدا لإجراء الانتخابات المحلية، مع تأكيدها دعم مفوضية الانتخابات للقيام بمهامها وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية، بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة.ويفترض أن تكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تُجرى في العراق، منذ أبريل/ نيسان 2013، ووقتها تصدّرت القوائم التابعة لرئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، النتائج. وقبل ذلك أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.
https://sputnikarabic.ae/20231019/سياسي-عراقي-يوضح-لـسبوتنيك-تداعيات-استبعاد-عدد-من-مرشحي-المحليات-في-هذا-التوقيت-1082220694.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار

استعدادا لـ "المحليات"... مفوضية الانتخابات العراقية تعلن إجمالي عدد المقاعد

11:19 GMT 30.10.2023
© Sputnik . Nazek Mohammed الانتخابات البرلمانية في العراق
الانتخابات البرلمانية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
© Sputnik . Nazek Mohammed
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أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، إجمالي عدد المقاعد الانتخابية، استعدادا للانتخابات المحلية المقررة في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
جاء ذلك في تصريحات للمتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، اليوم الاثنين، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وقالت الغلاي: "استناداً إلى القانون فإن مجلس المحافظة يتكون من 12 مقعداً يضاف إليها مقعد لكل 200 ألف نسمة لما زاد على المليون نسمة حسب إحصائية وزارة التخطيط لعام 2019".
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
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19 أكتوبر, 20:54 GMT
وأوضحت أن "إجمالي عدد المقاعد بحسب عدد السكان 275 مقعداً وبواقع 203 للرجال و72 للنساء، فضلاً عن 10 مقاعد للمكونات وبالتالي يبلغ إجمالي عدد المقاعد الكلية 285 مقعداً".
البرلمان العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
برلمانية عراقية: عازمون على إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد
29 سبتمبر, 06:12 GMT
وكانت الحكومة العراقية قد حددت يوم 18 ديسمبر موعدا لإجراء الانتخابات المحلية، مع تأكيدها دعم مفوضية الانتخابات للقيام بمهامها وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية، بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة.
ويفترض أن تكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تُجرى في العراق، منذ أبريل/ نيسان 2013، ووقتها تصدّرت القوائم التابعة لرئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، النتائج. وقبل ذلك أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.
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