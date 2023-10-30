https://sputnikarabic.ae/20231030/الإمارات-تعلن-إقرار-اتفاقية-مع-إيران-بشأن-الخدمات-الجوية-1082629965.html
الإمارات تعلن إقرار اتفاقية مع إيران بشأن الخدمات الجوية
الإمارات تعلن إقرار اتفاقية مع إيران بشأن الخدمات الجوية
أقرت حكومة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، اتفاقية بشأن الخدمات الجوية مع إيران. 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T13:55+0000
2023-10-30T13:55+0000
2023-10-30T13:55+0000
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وقال رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنه "أقر اليوم ضمن أعمال مجلس الوزراء اتفاقية بشأن الخدمات الجوية مع إيران للإقليمين وما وراءهما".وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، وقعت الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، "اتفاقية لخدمات النقل الجوي، مع إيران، بهدف تنظيم رحلات نقل جوي بين البلدين وزيادة فرص التجارة والسياحة".وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن "الاتفاقية، التي جرى توقيعها بمقر هيئة الطيران المدني الإماراتية في دبي، تأتي في إطار تبني الإمارات لسياسة الأجواء المفتوحة، وتعزيز الربط الجوي بين البلدين، بما يعود بالفائدة على الناقلات الوطنية من خلال توسيع خدمات النقل الجوي وزيادة فرص التجارة والسياحة".وتأتي هذه الاتفاقية على خلفية لقاء رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وقت سابق، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي قام بزيارة عمل للإمارات.
إيران
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
الإمارات تعلن إقرار اتفاقية مع إيران بشأن الخدمات الجوية
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أقرت حكومة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، اتفاقية بشأن الخدمات الجوية مع إيران.
وقال رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنه "أقر اليوم ضمن أعمال مجلس الوزراء اتفاقية بشأن الخدمات الجوية مع إيران للإقليمين وما وراءهما".
وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، وقعت الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، "اتفاقية لخدمات النقل الجوي، مع إيران، بهدف تنظيم رحلات نقل جوي بين البلدين
وزيادة فرص التجارة والسياحة".
وقالت وكالة
الأنباء الإماراتية (وام)، إن "الاتفاقية، التي جرى توقيعها بمقر هيئة الطيران المدني الإماراتية في دبي، تأتي في إطار تبني الإمارات لسياسة الأجواء المفتوحة، وتعزيز الربط الجوي بين البلدين، بما يعود بالفائدة على الناقلات الوطنية من خلال توسيع خدمات النقل الجوي وزيادة فرص التجارة والسياحة".
وتأتي هذه الاتفاقية على خلفية لقاء رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وقت سابق، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي قام بزيارة عمل للإمارات.