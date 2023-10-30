عربي
Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231030/الجيش-الروسي-يحيد-مئات-الجنود-الأوكرانيين-ويدمر-دبابة-ليوبارد-عاجل-1082626197.html
الجيش الروسي يحيد مئات الجنود الأوكرانيين ويدمر دبابة "ليوبارد"
الجيش الروسي يحيد مئات الجنود الأوكرانيين ويدمر دبابة "ليوبارد"
فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 220 فردًا عسكريًا ودبابتين، بما في ذلك دبابة ليوبارد ألمانية الصنع، في اتجاه زابوروجيه خلال النهار، حسبما ذكرت وزارة... 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T11:29+0000
2023-10-30T11:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0d/1078047106_0:283:3137:2048_1920x0_80_0_0_0906a024ba71097d7aa0ee4a5387cb0d.jpg
وقالت في البيان اليومي: "في اتجاه زابوروجيه، صدت وحدات من القوات الروسية، بدعم من الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، هجومًا لمجموعة هجومية من اللواء الميكانيكي 65 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ​​​​​​​​رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 220 عسكريًا بين قتيل وجريح، ودبابتين، من بينها ليوبارد مصنعة في ألمانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و3 شاحنات صغيرة. وأضافت أنه تم تدمير نظامين مدفعيين أمريكيي الصنع من طراز إم777، ومدفع بولندي ذاتي الحركة من طراز كراب، ومدفع هاوتزر مستا-بي.كما بلغ إجمالي خسائر العدو في اتجاه دونيتسك ما يصل إلى 285 عسكريًا بين قتيل وجريح، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 مركبات. وتم إصابة ما يلي: نظامين مدفعيين أمريكيي الصنع من طراز إم777، بالإضافة إلى منصة مدفعية ذاتية الحركة من طراز غفوزديكا.وأوضحت وزارة الدفاع أنه في اتجاه دونيتسك، ضربت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، بدعم من المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، القوة البشرية والمعدات التابعة للواء 22 الميكانيكي، ولواء الهجوم الجوي 79، ولواء الدبابات الرابع التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مارينكا وأندريفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.ووفقًا للوزارة، في اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، بضرب تجمعات من القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الهجوم الجوي الآلي رقم 72، ولواء الهجوم الجوي رقم 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 105 في مقاطعة دونيتسك واللواء 118 في مناطق بريوتني في زابوروجيه ونوفوميخيلوفكا ونيكولسكي وأوغليدار في جمهورية دونيتسك. وقالت الوزارة: "لقد فقد العدو أكثر من 100 عسكري وناقلتي جند مدرعتين وشاحنتين صغيرتين ومدفع غياتسينت-بي".
https://sputnikarabic.ae/20231030/القوات-الروسية-تدمر-ترسانة-القوات-الجوية-الأوكرانية-في-تشيركاسيا--عاجل-1082626012.html
https://sputnikarabic.ae/20231030/برلماني-أوكراني-يبلغ-عن--قصف-ورشة-لإصلاح-السفن-في-أوديسا-1082619313.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0d/1078047106_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_06cfcf916f99f3c0f4707ac4e93d53fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

الجيش الروسي يحيد مئات الجنود الأوكرانيين ويدمر دبابة "ليوبارد"

11:29 GMT 30.10.2023 (تم التحديث: 11:45 GMT 30.10.2023)
© AFP 2023 / INA FASSBENDERدبابة ليوبارد 2 أمام جدار من الدخان والنيران في ساحة التدريب في أوغستدورف غربي ألمانيا بتاريخ 1 فبراير 2023
دبابة ليوبارد 2 أمام جدار من الدخان والنيران في ساحة التدريب في أوغستدورف غربي ألمانيا بتاريخ 1 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
© AFP 2023 / INA FASSBENDER
تابعنا عبرTelegramNabd
فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 220 فردًا عسكريًا ودبابتين، بما في ذلك دبابة ليوبارد ألمانية الصنع، في اتجاه زابوروجيه خلال النهار، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت في البيان اليومي: "في اتجاه زابوروجيه، صدت وحدات من القوات الروسية، بدعم من الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، هجومًا لمجموعة هجومية من اللواء الميكانيكي 65 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ​​​​​​​​رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 220 عسكريًا بين قتيل وجريح، ودبابتين، من بينها ليوبارد مصنعة في ألمانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و3 شاحنات صغيرة.
وأضافت أنه تم تدمير نظامين مدفعيين أمريكيي الصنع من طراز إم777، ومدفع بولندي ذاتي الحركة من طراز كراب، ومدفع هاوتزر مستا-بي.
المقاتلة ميغ-29 متعددة المهام ضمن فرقة الاستعراض الجوي ستريجي، خلال العرض الجوي في سان بطرسبورغ بمناسبة الذكرى الـ 105 لتأسيس القوات الجوية الفضائية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر ترسانة القوات الجوية الأوكرانية في تشيركاسي- عاجل
11:25 GMT
كما بلغ إجمالي خسائر العدو في اتجاه دونيتسك ما يصل إلى 285 عسكريًا بين قتيل وجريح، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 مركبات. وتم إصابة ما يلي: نظامين مدفعيين أمريكيي الصنع من طراز إم777، بالإضافة إلى منصة مدفعية ذاتية الحركة من طراز غفوزديكا.
وأوضحت وزارة الدفاع أنه في اتجاه دونيتسك، ضربت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، بدعم من المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، القوة البشرية والمعدات التابعة للواء 22 الميكانيكي، ولواء الهجوم الجوي 79، ولواء الدبابات الرابع التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مارينكا وأندريفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
إطلاق صواريخ أفانغارد الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
برلماني أوكراني يبلغ عن قصف ورشة لإصلاح السفن في أوديسا
09:32 GMT
ووفقًا للوزارة، في اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، بضرب تجمعات من القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الهجوم الجوي الآلي رقم 72، ولواء الهجوم الجوي رقم 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 105 في مقاطعة دونيتسك واللواء 118 في مناطق بريوتني في زابوروجيه ونوفوميخيلوفكا ونيكولسكي وأوغليدار في جمهورية دونيتسك.
وقالت الوزارة: "لقد فقد العدو أكثر من 100 عسكري وناقلتي جند مدرعتين وشاحنتين صغيرتين ومدفع غياتسينت-بي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو07:00 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала