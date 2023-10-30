https://sputnikarabic.ae/20231030/الجيش-الروسي-يحيد-مئات-الجنود-الأوكرانيين-ويدمر-دبابة-ليوبارد-عاجل-1082626197.html

الجيش الروسي يحيد مئات الجنود الأوكرانيين ويدمر دبابة "ليوبارد"

الجيش الروسي يحيد مئات الجنود الأوكرانيين ويدمر دبابة "ليوبارد"

فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 220 فردًا عسكريًا ودبابتين، بما في ذلك دبابة ليوبارد ألمانية الصنع، في اتجاه زابوروجيه خلال النهار، حسبما ذكرت وزارة... 30.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-30T11:29+0000

2023-10-30T11:29+0000

2023-10-30T11:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقالت في البيان اليومي: "في اتجاه زابوروجيه، صدت وحدات من القوات الروسية، بدعم من الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، هجومًا لمجموعة هجومية من اللواء الميكانيكي 65 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ​​​​​​​​رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 220 عسكريًا بين قتيل وجريح، ودبابتين، من بينها ليوبارد مصنعة في ألمانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و3 شاحنات صغيرة. وأضافت أنه تم تدمير نظامين مدفعيين أمريكيي الصنع من طراز إم777، ومدفع بولندي ذاتي الحركة من طراز كراب، ومدفع هاوتزر مستا-بي.كما بلغ إجمالي خسائر العدو في اتجاه دونيتسك ما يصل إلى 285 عسكريًا بين قتيل وجريح، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 مركبات. وتم إصابة ما يلي: نظامين مدفعيين أمريكيي الصنع من طراز إم777، بالإضافة إلى منصة مدفعية ذاتية الحركة من طراز غفوزديكا.وأوضحت وزارة الدفاع أنه في اتجاه دونيتسك، ضربت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، بدعم من المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، القوة البشرية والمعدات التابعة للواء 22 الميكانيكي، ولواء الهجوم الجوي 79، ولواء الدبابات الرابع التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مارينكا وأندريفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.ووفقًا للوزارة، في اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، بضرب تجمعات من القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الهجوم الجوي الآلي رقم 72، ولواء الهجوم الجوي رقم 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 105 في مقاطعة دونيتسك واللواء 118 في مناطق بريوتني في زابوروجيه ونوفوميخيلوفكا ونيكولسكي وأوغليدار في جمهورية دونيتسك. وقالت الوزارة: "لقد فقد العدو أكثر من 100 عسكري وناقلتي جند مدرعتين وشاحنتين صغيرتين ومدفع غياتسينت-بي".

https://sputnikarabic.ae/20231030/القوات-الروسية-تدمر-ترسانة-القوات-الجوية-الأوكرانية-في-تشيركاسيا--عاجل-1082626012.html

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