https://sputnikarabic.ae/20231030/القاعدة-الأمريكية-في-حقل-غاز-كونيكو-السوري-تتعرض-لإطلاق-صواريخ-1082628272.html

القاعدة الأمريكية في حقل غاز "كونيكو" السوري تتعرض لإطلاق صواريخ

القاعدة الأمريكية في حقل غاز "كونيكو" السوري تتعرض لإطلاق صواريخ

قال مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز في محافظة دير الزور شرقي سوريا تعرضت لإطلاق صواريخ. 30.10.2023, سبوتنيك عربي

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وقال المصدر: "دوت عدة انفجارات داخل القاعدة الأمريكية وضواحيها بسبب إطلاق الصواريخ"، مؤكدًا أن هذا هو القصف الثاني لهذه القاعدة في الأيام القليلة الماضية.وأشار البنتاغون إلى أنه خلال الأسبوع من 17 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول، هاجمت مجموعات شبه عسكرية، يزعم أنها مرتبطة بإيران، القوات الأمريكية في العراق بالصواريخ والطائرات دون طيار عشر مرات وفي سوريا ثلاث مرات على خلفية الصراع المتصاعد في قطاع غزة.وأطلقت القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة حقل العمر النفطي في ريف دير الزور، يوم أمس، ثلاثة صواريخ باتجاه بادية الميادين في ريف دير الزور شرقي سوريا.وقال مصدر ميداني لـ "سبوتنيك"، إن "الصواريخ سقطت في المنطقة الواقعة بين الميادين ومحكان دون ورود تفاصيل عن المواقع المستهدفة".

https://sputnikarabic.ae/20231030/نائبة-بايدن-ليس-لدى-أمريكا-نية-لإرسال-قوات-قتالية-إلى-إسرائيل-أو-غزة-1082619033.html

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