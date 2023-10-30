عربي
Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231030/القوات-الروسية-تدمر-ترسانة-القوات-الجوية-الأوكرانية-في-تشيركاسيا--عاجل-1082626012.html
القوات الروسية تدمر ترسانة القوات الجوية الأوكرانية في تشيركاسي- عاجل
القوات الروسية تدمر ترسانة القوات الجوية الأوكرانية في تشيركاسي- عاجل
ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية دمّرت الترسانة للقوات الجوية الأوكرانية في مقاطعة تشيركاسي. 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T11:25+0000
2023-10-30T11:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102509/01/1025090126_0:32:3120:1787_1920x0_80_0_0_3e0b4f3779c6f50eb5da75459efa04b1.jpg
وقالت الدفاع في بيانها: "تم تدمير ترسانة أسلحة الطائرات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة دوبييفكا في تشيركاسي".وأضافت الدفاع أنه تمت إصابة نقاط المراقبة في اللواءين الميكانيكيين 43 و67 واللواء البحري 35 واللواء التشغيلي 31، في مناطق ستيبوفايا نوفوسيلوفكا في مقاطعة خاركوف وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك وليبيتيخا في مقاطعة ميكولاييف.وأكدت الدفاع أنه على اتجاه خيرسون، تم تحييد 70 جنديا وثلاث سيارات خلال النهار ومدافع هاوتزر"مستا-ب" و"د-20".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، رصد زورقين مسيرين أوكرانيين في البحر الأسود، وإطلاق النار على المنطقة التي تم رصدهما فيها، قرب مدينة سيفاستوبول الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20231030/الجيش-الروسي-يحيد-مئات-الجنود-الأوكرانيين-ويدمر-دبابة-ليوبارد-عاجل-1082626197.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102509/01/1025090126_340:0:3069:2047_1920x0_80_0_0_2399004da0a8fd427c5446324823af47.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر ترسانة القوات الجوية الأوكرانية في تشيركاسي- عاجل

11:25 GMT 30.10.2023 (تم التحديث: 11:51 GMT 30.10.2023)
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة "ميغ-29" متعددة المهام ضمن فرقة الاستعراض الجوي "ستريجي"، خلال العرض الجوي في سان بطرسبورغ بمناسبة الذكرى الـ 105 لتأسيس القوات الجوية الفضائية الروسية
المقاتلة ميغ-29 متعددة المهام ضمن فرقة الاستعراض الجوي ستريجي، خلال العرض الجوي في سان بطرسبورغ بمناسبة الذكرى الـ 105 لتأسيس القوات الجوية الفضائية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية دمّرت الترسانة للقوات الجوية الأوكرانية في مقاطعة تشيركاسي.
وقالت الدفاع في بيانها: "تم تدمير ترسانة أسلحة الطائرات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة دوبييفكا في تشيركاسي".

وأوضحت الدفاع أن الطيران العملياتي والطائرات دون طيار والصواريخ ومجموعات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 128 مقاطعة.

وأضافت الدفاع أنه تمت إصابة نقاط المراقبة في اللواءين الميكانيكيين 43 و67 واللواء البحري 35 واللواء التشغيلي 31، في مناطق ستيبوفايا نوفوسيلوفكا في مقاطعة خاركوف وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك وليبيتيخا في مقاطعة ميكولاييف.
دبابة ليوبارد 2 أمام جدار من الدخان والنيران في ساحة التدريب في أوغستدورف غربي ألمانيا بتاريخ 1 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحيد مئات الجنود الأوكرانيين ويدمر دبابة "ليوبارد"
11:29 GMT
وأكدت الدفاع أنه على اتجاه خيرسون، تم تحييد 70 جنديا وثلاث سيارات خلال النهار ومدافع هاوتزر"مستا-ب" و"د-20".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، رصد زورقين مسيرين أوكرانيين في البحر الأسود، وإطلاق النار على المنطقة التي تم رصدهما فيها، قرب مدينة سيفاستوبول الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو07:00 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала