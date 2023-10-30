https://sputnikarabic.ae/20231030/القوات-الروسية-تدمر-ترسانة-القوات-الجوية-الأوكرانية-في-تشيركاسيا--عاجل-1082626012.html
القوات الروسية تدمر ترسانة القوات الجوية الأوكرانية في تشيركاسي- عاجل
القوات الروسية تدمر ترسانة القوات الجوية الأوكرانية في تشيركاسي- عاجل
ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية دمّرت الترسانة للقوات الجوية الأوكرانية في مقاطعة تشيركاسي. 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T11:25+0000
2023-10-30T11:25+0000
2023-10-30T11:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102509/01/1025090126_0:32:3120:1787_1920x0_80_0_0_3e0b4f3779c6f50eb5da75459efa04b1.jpg
وقالت الدفاع في بيانها: "تم تدمير ترسانة أسلحة الطائرات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة دوبييفكا في تشيركاسي".وأضافت الدفاع أنه تمت إصابة نقاط المراقبة في اللواءين الميكانيكيين 43 و67 واللواء البحري 35 واللواء التشغيلي 31، في مناطق ستيبوفايا نوفوسيلوفكا في مقاطعة خاركوف وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك وليبيتيخا في مقاطعة ميكولاييف.وأكدت الدفاع أنه على اتجاه خيرسون، تم تحييد 70 جنديا وثلاث سيارات خلال النهار ومدافع هاوتزر"مستا-ب" و"د-20".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، رصد زورقين مسيرين أوكرانيين في البحر الأسود، وإطلاق النار على المنطقة التي تم رصدهما فيها، قرب مدينة سيفاستوبول الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20231030/الجيش-الروسي-يحيد-مئات-الجنود-الأوكرانيين-ويدمر-دبابة-ليوبارد-عاجل-1082626197.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102509/01/1025090126_340:0:3069:2047_1920x0_80_0_0_2399004da0a8fd427c5446324823af47.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر ترسانة القوات الجوية الأوكرانية في تشيركاسي- عاجل
11:25 GMT 30.10.2023 (تم التحديث: 11:51 GMT 30.10.2023) تابعنا عبر
ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية دمّرت الترسانة للقوات الجوية الأوكرانية في مقاطعة تشيركاسي.
وقالت الدفاع في بيانها: "تم تدمير ترسانة أسلحة الطائرات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة دوبييفكا في تشيركاسي".
وأوضحت الدفاع أن الطيران العملياتي والطائرات دون طيار والصواريخ ومجموعات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 128 مقاطعة.
وأضافت الدفاع أنه تمت إصابة نقاط المراقبة في اللواءين الميكانيكيين 43 و67 واللواء البحري 35 واللواء التشغيلي 31، في مناطق ستيبوفايا نوفوسيلوفكا في مقاطعة خاركوف وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك وليبيتيخا في مقاطعة ميكولاييف.
وأكدت الدفاع أنه على اتجاه خيرسون، تم تحييد 70 جنديا وثلاث سيارات خلال النهار ومدافع هاوتزر"مستا-ب" و"د-20".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، رصد زورقين مسيرين أوكرانيين في البحر الأسود
، وإطلاق النار على المنطقة التي تم رصدهما فيها، قرب مدينة سيفاستوبول الروسية.