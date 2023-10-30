https://sputnikarabic.ae/20231030/الكونغرس-الأمريكي-يصوت-الخميس-المقبل-على-حزمة-مساعدات-بقيمة-14-مليار-دولار-لإسرائيل-1082617232.html

الكونغرس الأمريكي يصوت الخميس المقبل على حزمة مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل

الكونغرس الأمريكي يصوت الخميس المقبل على حزمة مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل

من المقرر أن يصوت الكونغرس الأمريكي، يوم الخميس المقبل، على حزمة مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل. 30.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-30T06:56+0000

2023-10-30T06:56+0000

2023-10-30T06:56+0000

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ويهدف الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، إلى الدفع قدمًا بمشروع قانون تقديم المساعدات لإسرائيل، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وأعلنت قيادة الأغلبية الجمهورية أن التصويت على القانون سيجري الخميس. ويتضمن مشروع القانون حزمة مساعدات بقيمة 14.5 مليار دولار.وقال مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأمريكي المعين حديثا، يوم أمس الأحد، إنه يتوقع اتخاذ إجراء هذا الأسبوع لدفع مشروع قانون تمويل لدعم إسرائيل حصريا، على الرغم من أن الرئيس جو بايدن يسعى للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار لإسرائيل وأوكرانيا مجتمعتين.وقال جونسون، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "سنطرح مشروع قانون مستقل لتمويل إسرائيل هذا الأسبوع في مجلس النواب"، مضيفا أنه يعتقد أن هذا الإجراء سيحظى بدعم الحزبين، وأن الجمهوريين سيدعمون إجراء مماثلا في مجلس الشيوخ.وأضاف جونسون: "هناك أشياء كثيرة تحدث في جميع أنحاء العالم يتعين علينا معالجتها وسنفعل ذلك"، دون أن يشير صراحة إلى الصراع في أوكرانيا، متابعًا: "لكن ما يحدث الآن في إسرائيل يحظى بالاهتمام الفوري، وعلينا أن نفصل ذلك ونحققه".ودعا بايدن، الكونغرس إلى الموافقة على مخصصات تكميلية بقيمة 106 مليارات دولار، مع تخصيص الجزء الأكبر من الأموال لتعزيز دفاعات أوكرانيا والباقي مقسم بين إسرائيل ومنطقة المحيط الهادئ والهندي وإنفاذ قوانين الهجرة على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.وقال جونسون إن تعزيز الدعم لإسرائيل يجب أن يتصدر أجندة الأمن القومي الأمريكي في أعقاب الهجوم المفاجئ، الذي وقع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على الدولة العبرية من قبل مسلحي "حماس" من قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص واحتجاز أكثر من 200 آخرين كرهائن.ردا على ذلك، أغلقت إسرائيل قطاع غزة وشنت وابلا من الغارات الجوية على القطاع الفلسطيني الساحلي، أعقبه هجوم بري، ما أسفر عن مقتل أكثر من 7000 فلسطيني، من بينهم ما يقرب من 3000 طفل، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

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