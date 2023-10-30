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https://sputnikarabic.ae/20231030/الولايات-المتحدة-تعارض-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-لأنه-يفيد-حماس-1082639861.html
البيت الأبيض: الولايات المتحدة تعارض وقف إطلاق النار في غزة لأنه يفيد "حماس"
البيت الأبيض: الولايات المتحدة تعارض وقف إطلاق النار في غزة لأنه يفيد "حماس"
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة تعارض وقف إطلاق النار في غزة لأن مثل هذه الخطوة من شأنها أن "تفيد" حركة "حماس"... 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T20:33+0000
2023-10-30T20:34+0000
العالم
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وأضاف: "لا نعتقد أن وقف إطلاق النار هو القرار الصحيح الآن. في رأينا، وقف إطلاق النار سيفيد حماس".وأكد كيربي أنه وفقا للسلطات الأمريكية، فإن "حماس هي المستفيدة الوحيدة من وقف إطلاق النار في غزة، ولهذا السبب فإن الولايات المتحدة لا تدعم وقف الأعمال القتالية".وكان قد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار مع "حماس"، معتبرا أن الدعوات لوقف إطلاق النار تعني أن إسرائيل ستستسلم لحماس.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 من الشهر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20231030/نتنياهو-إسرائيل-لن-توافق-على-وقف-إطلاق-النار-مع-حماس-1082636684.html
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العالم
العالم

البيت الأبيض: الولايات المتحدة تعارض وقف إطلاق النار في غزة لأنه يفيد "حماس"

20:33 GMT 30.10.2023 (تم التحديث: 20:34 GMT 30.10.2023)
© AFP 2023 / Mandel Nganجون كيربي
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
© AFP 2023 / Mandel Ngan
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أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة تعارض وقف إطلاق النار في غزة لأن مثل هذه الخطوة من شأنها أن "تفيد" حركة "حماس" الفلسطينية.
وأضاف: "لا نعتقد أن وقف إطلاق النار هو القرار الصحيح الآن. في رأينا، وقف إطلاق النار سيفيد حماس".
وأكد كيربي أنه وفقا للسلطات الأمريكية، فإن "حماس هي المستفيدة الوحيدة من وقف إطلاق النار في غزة، ولهذا السبب فإن الولايات المتحدة لا تدعم وقف الأعمال القتالية".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
نتنياهو: إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار مع حماس
18:06 GMT
وكان قد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار مع "حماس"، معتبرا أن الدعوات لوقف إطلاق النار تعني أن إسرائيل ستستسلم لحماس.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 من الشهر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
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