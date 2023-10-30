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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان... 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T07:00+0000
2023-10-30T07:00+0000
العالم العربي
إسرائيل
اشتباكات غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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العالم العربي, إسرائيل, اشتباكات غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры, طوفان الأقصى
العالم العربي, إسرائيل, اشتباكات غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры, طوفان الأقصى
القصف الإسرائيلي على غزة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو

07:00 GMT 30.10.2023
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يتبع
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
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السفير الإسرائيلي في موسكو: لا توجد محادثات مباشرة بين السلطات الإسرائيلية وحماس، وتل أبيب ليس لديها معلومات عن الرهائن.
07:34 GMT 30.10.2023
إذاعة الجيش: إسرائيل وافقت على تسريع عمليات تفتيش الشاحنات الداخلة إلى قطاع غزة للسماح بدخول 100 شاحنة يوميا
07:13 GMT 30.10.2023
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تأجيل العملية البرية الواسعة النطاق في غزة لمدة 24 ساعة - وتم الرفض. وكانت إسرائيل تخشى أنه إذا بدأت العملية ليلة السبت وليس يوم الجمعة، فسوف يكون هناك اضطرابات غير متوقعة في الأنظمة التكنولوجية للجيش الإسرائيلي في أعقاب الانتقال للتوقيت الشتوي.
07:05 GMT 30.10.2023
07:04 GMT 30.10.2023
موقع "والا" الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي قرر عدم معاقبة 20 مجندة رفضن الخدمة كمراقبات على الحدود بسبب الصدمة التي تعرضت لها منظومة المراقبات بعد الهجوم الذي نفذته حماس على معسكرات غلاف غزة صباح السابع من أكتوبر، بعد أن رفضن الخدمة تقرر عدم معاقبتهن وإرسالهن إلى بيوتهن.
06:59 GMT 30.10.2023
وزارة الداخلية في غزة: 3 قتلى وعدد من المصابين جراء قصف الطيران الإسرئيلي لمنزل في مخيم جباليا بقطاع غزة
06:54 GMT 30.10.2023
دوي صافرات الإنذار في نتيفوت وغلاف غزة
06:52 GMT 30.10.2023
06:51 GMT 30.10.2023
الكونغرس الأمريكي يصوت يوم الخميس على حزمة مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل
06:50 GMT 30.10.2023
05:41 GMT 30.10.2023
إعلام فلسطيني: الجيش الإسرائيلي يقتل عائلات كاملة مع أطفالها في عدوانه المستمر على قطاع غزة
05:05 GMT 30.10.2023
وكالة وفا: أعلن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، استشهاد الشابين وئام اياد حنون (27 عاما)، وموسى خالد جبارين من مخيم جنين، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، لترتفع حصيلة العدوان على جنين ومخيمها، إلى أربعة شهداء.
04:55 GMT 30.10.2023
قصف إسرائيلي هو الأعنف على قطاع غزة مساء اليوم الـ 21 للحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
وكالة: سلسلة غارات عنيفة برا وبحرا وجوا على مناطق متفرقة من غزة
04:52 GMT
04:32 GMT 30.10.2023
لقي عسكري إسرائيلي مصرعه وأٌصيب اثنان آخرين جراء انقلاب دبابة في شمال إسرائيل الليلة الماضية.
04:03 GMT 30.10.2023
أعربت عدد من الدول عن دعمها لمقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقد مؤتمر دولي للسلام بشأن قطاع غزة في تركيا، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك".
01:11 GMT 30.10.2023
قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله وبلدة سلواد شرقا وبيتونيا غربا
01:08 GMT 30.10.2023
طائرات الجيش الإسرائيلي تقصف هدفاً في جنين
01:07 GMT 30.10.2023
مخيم جنين يتعرض لأكبر عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي منذ 2002 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
الجيش الإسرائيلي يقصف هدفا في جنين و7 إصابات جراء المواجهات
01:06 GMT
23:39 GMT 29.10.2023
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