https://sputnikarabic.ae/20231030/برلماني-أوكراني-يبلغ-عن--قصف-ورشة-لإصلاح-السفن-في-أوديسا-1082619313.html
برلماني أوكراني يبلغ عن قصف ورشة لإصلاح السفن في أوديسا
برلماني أوكراني يبلغ عن قصف ورشة لإصلاح السفن في أوديسا
أبلغ النائب في البرلمان الأوكراني أليكسي غونشارينكو، اليوم الاثنين، أن مصنعًا لإصلاح السفن في مقاطعة أوديسا تعرض للقصف. 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T09:32+0000
2023-10-30T09:32+0000
2023-10-30T09:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وكتب غونشارينكو عبر قناته على "تلغرام": "تعرض مصنع لإصلاح السفن بالقرب من أوديسا للهجوم أيضًا".وفي الصباح، تم الإعلان عن حالة تأهب للغارات الجوية في منطقتي أوديسا ونيكولاييف في أوكرانيا، وفي وقت لاحق، أفادت وسائل الإعلام المحلية بوقوع سلسلة من الانفجارات في أوديسا.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، رصد زورقين مسيرين أوكرانيين في البحر الأسود، وإطلاق النار على المنطقة التي تم رصدهما فيها، قرب مدينة سيفاستوبول الروسية.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في 30 أكتوبر (تشرين الأول) حوالي الساعة 04:00 بتوقيت موسكو، رصدت أنظمة المراقبة التقنية زورقين مسيرين تابعية للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود، وتم إطلاق النار على المنطقة التي تم اكتشاف الزورقين المسيرين فيها".وأضافت الدفاع الروسية، وفق البيان، أنه يجري حاليا تنفيذ مجموعة من إجراءات مكافحة الألغام وأعمال التخريب في مرسى خليج سيفاستوبول.
https://sputnikarabic.ae/20231030/طائرة-مسيرة-تعرض-استهداف-الجنود-الأوكرانيين-بدقة-فيديو-1082617816.html
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روسيا, رصد عسكري
برلماني أوكراني يبلغ عن قصف ورشة لإصلاح السفن في أوديسا
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أبلغ النائب في البرلمان الأوكراني أليكسي غونشارينكو، اليوم الاثنين، أن مصنعًا لإصلاح السفن في مقاطعة أوديسا تعرض للقصف.
وكتب غونشارينكو عبر قناته على "تلغرام": "تعرض مصنع لإصلاح السفن بالقرب من أوديسا للهجوم أيضًا".
وفي الصباح، تم الإعلان عن حالة تأهب للغارات الجوية في منطقتي أوديسا ونيكولاييف في أوكرانيا، وفي وقت لاحق، أفادت وسائل الإعلام المحلية بوقوع سلسلة من الانفجارات في أوديسا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، رصد زورقين مسيرين أوكرانيين في البحر الأسود، وإطلاق النار على المنطقة التي تم رصدهما فيها، قرب مدينة سيفاستوبول الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في 30 أكتوبر (تشرين الأول) حوالي الساعة 04:00 بتوقيت موسكو، رصدت أنظمة المراقبة التقنية زورقين مسيرين تابعية للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود،
وتم إطلاق النار على المنطقة التي تم اكتشاف الزورقين المسيرين فيها".
وأضافت الدفاع الروسية
، وفق البيان، أنه يجري حاليا تنفيذ مجموعة من إجراءات مكافحة الألغام وأعمال التخريب في مرسى خليج سيفاستوبول.