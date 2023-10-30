عربي
Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231030/برلماني-أوكراني-يبلغ-عن--قصف-ورشة-لإصلاح-السفن-في-أوديسا-1082619313.html
برلماني أوكراني يبلغ عن قصف ورشة لإصلاح السفن في أوديسا
برلماني أوكراني يبلغ عن قصف ورشة لإصلاح السفن في أوديسا
أبلغ النائب في البرلمان الأوكراني أليكسي غونشارينكو، اليوم الاثنين، أن مصنعًا لإصلاح السفن في مقاطعة أوديسا تعرض للقصف. 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T09:32+0000
2023-10-30T09:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103392/34/1033923443_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_07fc6349b4fd6d8380d7930b4e943fbe.jpg
وكتب غونشارينكو عبر قناته على "تلغرام": "تعرض مصنع لإصلاح السفن بالقرب من أوديسا للهجوم أيضًا".وفي الصباح، تم الإعلان عن حالة تأهب للغارات الجوية في منطقتي أوديسا ونيكولاييف في أوكرانيا، وفي وقت لاحق، أفادت وسائل الإعلام المحلية بوقوع سلسلة من الانفجارات في أوديسا.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، رصد زورقين مسيرين أوكرانيين في البحر الأسود، وإطلاق النار على المنطقة التي تم رصدهما فيها، قرب مدينة سيفاستوبول الروسية.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في 30 أكتوبر (تشرين الأول) حوالي الساعة 04:00 بتوقيت موسكو، رصدت أنظمة المراقبة التقنية زورقين مسيرين تابعية للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود، وتم إطلاق النار على المنطقة التي تم اكتشاف الزورقين المسيرين فيها".وأضافت الدفاع الروسية، وفق البيان، أنه يجري حاليا تنفيذ مجموعة من إجراءات مكافحة الألغام وأعمال التخريب في مرسى خليج سيفاستوبول.
https://sputnikarabic.ae/20231030/طائرة-مسيرة-تعرض-استهداف-الجنود-الأوكرانيين-بدقة-فيديو-1082617816.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103392/34/1033923443_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_32678a7f2e48e1f059c7e85be46dc59b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

برلماني أوكراني يبلغ عن قصف ورشة لإصلاح السفن في أوديسا

09:32 GMT 30.10.2023
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صواريخ "أفانغارد" الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا
إطلاق صواريخ أفانغارد الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أبلغ النائب في البرلمان الأوكراني أليكسي غونشارينكو، اليوم الاثنين، أن مصنعًا لإصلاح السفن في مقاطعة أوديسا تعرض للقصف.
وكتب غونشارينكو عبر قناته على "تلغرام": "تعرض مصنع لإصلاح السفن بالقرب من أوديسا للهجوم أيضًا".
وفي الصباح، تم الإعلان عن حالة تأهب للغارات الجوية في منطقتي أوديسا ونيكولاييف في أوكرانيا، وفي وقت لاحق، أفادت وسائل الإعلام المحلية بوقوع سلسلة من الانفجارات في أوديسا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، رصد زورقين مسيرين أوكرانيين في البحر الأسود، وإطلاق النار على المنطقة التي تم رصدهما فيها، قرب مدينة سيفاستوبول الروسية.
مشاهد للحظة استهداف مجموعة أوكرانية على محور دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة تعرض استهداف الجنود الأوكرانيين بدقة... فيديو
07:57 GMT
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في 30 أكتوبر (تشرين الأول) حوالي الساعة 04:00 بتوقيت موسكو، رصدت أنظمة المراقبة التقنية زورقين مسيرين تابعية للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود، وتم إطلاق النار على المنطقة التي تم اكتشاف الزورقين المسيرين فيها".
وأضافت الدفاع الروسية، وفق البيان، أنه يجري حاليا تنفيذ مجموعة من إجراءات مكافحة الألغام وأعمال التخريب في مرسى خليج سيفاستوبول.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو07:00 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала