https://sputnikarabic.ae/20231030/بريطانيا-تتهم-حماس-باستخدام-المستشفيات-لأغراض-عسكرية-وترفض-وقف-إطلاق-النار-1082618081.html
بريطانيا: نطالب حماس بإطلاق سراح الرهائن وتفكيك وإزالة قواعدها العسكرية
بريطانيا: نطالب حماس بإطلاق سراح الرهائن وتفكيك وإزالة قواعدها العسكرية
ًصرّح وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في مقابة إعلامية، اليوم الاثنين، أن بلاده تؤكد دعم "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، معتبرا أن وقف إطلاق النار "ليس... 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T08:21+0000
2023-10-30T08:21+0000
2023-10-30T12:11+0000
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
اسرائيل
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102567/96/1025679602_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_e74b7267e803918c153a2fd7c43f8a40.jpg
وأوضح قائلا: "نريد من حماس إطلاق سراح الرهائن وتفكيك بنيتها العسكرية القريبة من المستشفيات والتجمعات المدنية، ونعرف أن حماس تسرق من الشعب الفلسطيني في غزة".وأضاف كليفرلي: "السلطات الإسرائيلية تعهدت لنا باحترام القانون الدولي". وحمّل الوزير المسؤولية لحماس، مضيفا: "لم أرَ أي مؤشر أن حماس والفصائل الأخرى المسلحة تريد السلام مع إسرائيل"، وتابع: "نعرف أن حماس تسرق من الشعب الفلسطيني في غزة".وأشار الوزير كليفرلي، في مقابلته مع "سكاي نيوز عربية": "ليست الدعوة إلى وقف إطلاق النار ما يحتاجه الشعب الفلسطيني الآن، وإنما الواقعية تقتضي أن نضغط لمعالجة الوضع الإنساني في غزة".وكشفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، أنها "تواجه تهديدا وشيكا"، بعد أن طالبت قوات الجيش الإسرائيلي بإخلاء مستشفى القدس في غزة، الذي يأوي أكثر من 400 مريض، ونحو 12 ألف مدني نازح.وكتبت في بيان لها: "12 ألف نازح، بينهم 70% من الأطفال والنساء، يواجهون خطرا وشيكا بعد أن هددت قوات الاحتلال بقصف مستشفى القدس وطالبت بإخلائه، وقد يتحول هذا المكان إلى رماد إذا تم تنفيذ تلك التهديدات".ودعت "الهلال الأحمر الفلسطيني" في البيان "المجتمع الدولي للتحرك العاجل لتجنب كارثة أخرى مثل كارثة المستشفى الأهلي العربي (المعمداني)".
https://sputnikarabic.ae/20231030/الجيش-الإسرائيلي-يقتل-4-فلسطينيين-بعد-اقتحام-مخيم-جنين-1082617925.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102567/96/1025679602_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_5d362dfc448ddf0121ed65cefd8cd954.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, اسرائيل, بريطانيا
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, اسرائيل, بريطانيا
بريطانيا: نطالب حماس بإطلاق سراح الرهائن وتفكيك وإزالة قواعدها العسكرية
08:21 GMT 30.10.2023 (تم التحديث: 12:11 GMT 30.10.2023) تابعنا عبر
ًصرّح وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في مقابة إعلامية، اليوم الاثنين، أن بلاده تؤكد دعم "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، معتبرا أن وقف إطلاق النار "ليس ما يحتاجه الشعب الفلسطيني الآن".
وأوضح قائلا: "نريد من حماس إطلاق سراح الرهائن وتفكيك بنيتها العسكرية القريبة من المستشفيات والتجمعات المدنية، ونعرف أن حماس تسرق من الشعب الفلسطيني في غزة".
وقال كليفرلي: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكننا نحثها على ضبط النفس والاحترافية". وتابع مشيرًا إلى مواقع حماس: "نعلم أن حماس يضعون بنيتهم العسكرية التحتية تحت المستشفيات".
وأضاف كليفرلي: "السلطات الإسرائيلية تعهدت لنا باحترام القانون الدولي".
وحمّل الوزير المسؤولية لحماس، مضيفا: "لم أرَ أي مؤشر أن حماس والفصائل الأخرى المسلحة تريد السلام مع إسرائيل"، وتابع: "نعرف أن حماس تسرق من الشعب الفلسطيني في غزة".
وأكد الوزير على استعداد بلاده لإيران: "نراقب عن كثب تصرفات إيران، وحذرناها من أي عمل متهوّر يعرّض أمن المنطقة للخطر".
وأشار الوزير كليفرلي، في مقابلته مع "سكاي نيوز عربية": "ليست الدعوة إلى وقف إطلاق النار ما يحتاجه الشعب الفلسطيني الآن، وإنما الواقعية تقتضي أن نضغط لمعالجة الوضع الإنساني في غزة
".
وكشفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، أنها "تواجه تهديدا وشيكا"، بعد أن طالبت قوات الجيش الإسرائيلي بإخلاء مستشفى القدس في غزة، الذي يأوي أكثر من 400 مريض، ونحو 12 ألف مدني نازح.
وكتبت في بيان لها: "12 ألف نازح، بينهم 70% من الأطفال والنساء، يواجهون خطرا وشيكا بعد أن هددت قوات الاحتلال بقصف مستشفى القدس وطالبت بإخلائه، وقد يتحول هذا المكان إلى رماد إذا تم تنفيذ تلك التهديدات".
ودعت
"الهلال الأحمر الفلسطيني" في البيان "المجتمع الدولي للتحرك العاجل لتجنب كارثة أخرى مثل كارثة المستشفى الأهلي العربي (المعمداني)".