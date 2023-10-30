https://sputnikarabic.ae/20231030/بريطانيا-تتهم-حماس-باستخدام-المستشفيات-لأغراض-عسكرية-وترفض-وقف-إطلاق-النار-1082618081.html

بريطانيا: نطالب حماس بإطلاق سراح الرهائن وتفكيك وإزالة قواعدها العسكرية

بريطانيا: نطالب حماس بإطلاق سراح الرهائن وتفكيك وإزالة قواعدها العسكرية

ًصرّح وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في مقابة إعلامية، اليوم الاثنين، أن بلاده تؤكد دعم "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، معتبرا أن وقف إطلاق النار "ليس... 30.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-30T08:21+0000

2023-10-30T08:21+0000

2023-10-30T12:11+0000

طوفان الأقصى

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

اسرائيل

بريطانيا

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وأوضح قائلا: "نريد من حماس إطلاق سراح الرهائن وتفكيك بنيتها العسكرية القريبة من المستشفيات والتجمعات المدنية، ونعرف أن حماس تسرق من الشعب الفلسطيني في غزة".وأضاف كليفرلي: "السلطات الإسرائيلية تعهدت لنا باحترام القانون الدولي". وحمّل الوزير المسؤولية لحماس، مضيفا: "لم أرَ أي مؤشر أن حماس والفصائل الأخرى المسلحة تريد السلام مع إسرائيل"، وتابع: "نعرف أن حماس تسرق من الشعب الفلسطيني في غزة".وأشار الوزير كليفرلي، في مقابلته مع "سكاي نيوز عربية": "ليست الدعوة إلى وقف إطلاق النار ما يحتاجه الشعب الفلسطيني الآن، وإنما الواقعية تقتضي أن نضغط لمعالجة الوضع الإنساني في غزة".وكشفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، أنها "تواجه تهديدا وشيكا"، بعد أن طالبت قوات ‏الجيش الإسرائيلي بإخلاء مستشفى القدس في غزة، الذي يأوي أكثر من 400 مريض، ونحو 12 ألف مدني ‏نازح.‏وكتبت في بيان لها: "12 ألف نازح، بينهم 70% من الأطفال والنساء، يواجهون خطرا وشيكا بعد أن هددت قوات الاحتلال بقصف مستشفى القدس وطالبت بإخلائه، وقد يتحول هذا المكان إلى رماد إذا تم تنفيذ تلك التهديدات".ودعت "الهلال الأحمر الفلسطيني" في البيان "المجتمع الدولي للتحرك العاجل لتجنب كارثة أخرى مثل كارثة المستشفى الأهلي العربي (المعمداني)".

https://sputnikarabic.ae/20231030/الجيش-الإسرائيلي-يقتل-4-فلسطينيين-بعد-اقتحام-مخيم-جنين-1082617925.html

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طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, اسرائيل, بريطانيا