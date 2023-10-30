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بريطانيا: "حماس" تخفي بنيتها العسكرية تحت المستشفيات
بريطانيا: "حماس" تخفي بنيتها العسكرية تحت المستشفيات
ًصرّح وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في مقابة إعلامية، اليوم الاثنين، أن بلاده تؤكد دعم "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، معتبرا أن وقف إطلاق النار "ليس... 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T08:21+0000
2023-10-30T08:21+0000
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
اسرائيل
بريطانيا
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وأوضح قائلا: "نريد من حماس إطلاق سراح الرهائن وتفكيك بنيتها العسكرية القريبة من المستشفيات والتجمعات المدنية، ونعرف أن حماس تسرق من الشعب الفلسطيني في غزة".وأضاف كليفرلي: "السلطات الإسرائيلية تعهدت لنا باحترام القانون الدولي". وحمّل الوزير المسؤولية لحماس، مضيفا: "لم أرَ أي مؤشر أن حماس والفصائل الأخرى المسلحة تريد السلام مع إسرائيل"، وتابع: "نعرف أن حماس تسرق من الشعب الفلسطيني في غزة".وأشار الوزير كليفرلي، في مقابلته مع "سكاي نيوز عربية": "ليست الدعوة إلى وقف إطلاق النار ما يحتاجه الشعب الفلسطيني الآن، وإنما الواقعية تقتضي أن نضغط لمعالجة الوضع الإنساني في غزة".
https://sputnikarabic.ae/20231030/الجيش-الإسرائيلي-يقتل-4-فلسطينيين-بعد-اقتحام-مخيم-جنين-1082617925.html
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طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, اسرائيل, بريطانيا
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, اسرائيل, بريطانيا

بريطانيا: "حماس" تخفي بنيتها العسكرية تحت المستشفيات

08:21 GMT 30.10.2023
© AFP 2023 / Niklas Halle'nوزارة الخارجية البريطانية
وزارة الخارجية البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
© AFP 2023 / Niklas Halle'n
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ًصرّح وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في مقابة إعلامية، اليوم الاثنين، أن بلاده تؤكد دعم "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، معتبرا أن وقف إطلاق النار "ليس ما يحتاجه الشعب الفلسطيني الآن".
وأوضح قائلا: "نريد من حماس إطلاق سراح الرهائن وتفكيك بنيتها العسكرية القريبة من المستشفيات والتجمعات المدنية، ونعرف أن حماس تسرق من الشعب الفلسطيني في غزة".

وقال كليفرلي: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكننا نحثها على ضبط النفس والاحترافية". وتابع مشيرًا إلى مواقع حماس: "نعلم أن حماس يضعون بنيتهم العسكرية التحتية تحت المستشفيات".

وأضاف كليفرلي: "السلطات الإسرائيلية تعهدت لنا باحترام القانون الدولي".
وحمّل الوزير المسؤولية لحماس، مضيفا: "لم أرَ أي مؤشر أن حماس والفصائل الأخرى المسلحة تريد السلام مع إسرائيل"، وتابع: "نعرف أن حماس تسرق من الشعب الفلسطيني في غزة".
تداعيات العملية العسكرية المنزل والحديقة التي شنها الجيش الإسرائيلي في جنين، الضفة الغربية، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
مقتل 4 فلسطينيين لدى اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين
08:06 GMT

وأكد الوزير على استعداد بلاده لإيران: "نراقب عن كثب تصرفات إيران، وحذرناها من أي عمل متهوّر يعرّض أمن المنطقة للخطر".

وأشار الوزير كليفرلي، في مقابلته مع "سكاي نيوز عربية": "ليست الدعوة إلى وقف إطلاق النار ما يحتاجه الشعب الفلسطيني الآن، وإنما الواقعية تقتضي أن نضغط لمعالجة الوضع الإنساني في غزة".
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