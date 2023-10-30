https://sputnikarabic.ae/20231030/خبير-ما-حصل-على-الحدود-العراقية-الأردنية-لا-يؤثر-على-سعر-النفط--1082632079.html

خبير: ما حصل على الحدود العراقية الأردنية لا يؤثر على سعر النفط

خبير: ما حصل على الحدود العراقية الأردنية لا يؤثر على سعر النفط

منع مئات المحتجين العراقيين، في وقت سابق، شاحنات نفط من العبور إلى الأردن، عبر منفذ الطريبيل، ما اضطر هذه الصهاريج إلى العودة إلى مدينة الرطبة على بعد 160... 30.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-30T14:33+0000

2023-10-30T14:33+0000

2023-10-30T14:33+0000

العالم العربي

العالم

اقتصاد

تقارير سبوتنيك

حصري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/11/1067869382_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_8ccff88c6ecc9fd697d86314addc97de.jpg

أكد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بأن عودة عدد من الصهاريج المحملة بالنفط العراقي إلى منطقة الرمادي في العراق نتيجة للمظاهرات بالقرب من معبر طريبيل الحدودي تأتي لأسباب تتعلق بسلامة السائقين والصهاريج وأن الجانب العراقي ملتزم بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الشقيقين، كما أوضح المصدر بأن هنالك متابعة مع الجانب العراقي لتأمين سلامة هذه الصهاريج.كما أكد المصدر بأن الكميات المستوردة من العراق تشكل 7-10%؜ فقط من احتياجات المملكة من النفط الخام والمشتقات النفطية، وأنه لا يوجد أي تاثير لعودة الصهاريج على تزويد النفط الخام والمشتقات النفطية نظرا لوجود تعاقدات رئيسية لمصفاة البترول الأردنية مع شركة أرامكو السعودية والتي يتم من خلالها استيراد معظم احتياجات المملكة من النفط الخام وأن هذه التعاقدات تسمح بزيادة كميات الاستيراد في حال وجود أي نقص من أي مصدر. وبيّن المصدر بأن المخزون الاستراتيجي في المملكة من النفط الخام يغطي احتياجات المملكة لأكثر من 44 يوما وأن مخزون المشتقات النفطية يكفي لأكثر من شهرين."استيراد الأردن للنفط العراقي محدود وما جرى على الحدود لن يؤثر على سعر النفط"قال الخبير الاقتصادي، الدكتور نبيل المرسومي، لـ"سبوتنيك"، إن ما حصل من قبل المحتجين لا يؤثر على سوق أسعار النفط في المنطقة كون هذه الكميات صغيرة، في وقت يصدر به العراق أكثر من 3 ملايين برميل يوميا.حول إمكانية أن تؤثر الأحداث وتطورها في قطاع غزة على أسعار النفط عالميا وخصوصا مع دخولنا فصل الشتاء، قال الخبير: "التوترات في غزة زادت 3 إلى 4 دولارات لسعر النفط، وممكن إذا تطورت الأمور وأصبح هناك حرب بين إسرائيل وإيران، الأمر الذي قد يؤدي لغلق مضيق هرمز والذي قد ينجم عنه وقف كمية كبيرة من النفط والغاز من هذه المنطقة للامدادات العالمية".وتابع: "الأمر الذي قد يدفع النفط والغاز لمستويات قياسية قد نشاهد 150 دولارا للبرميل، حيث قد يؤدي اقتطاع خمس الامدادات العالمية مرة واحدة، الأمر الذي قد يؤدي لمشاكل كارثية على سوق الطاقة العالمي".

https://sputnikarabic.ae/20230918/العراق-يعلن-استكمال-حفر-بئر-نفطية-جديدة-في-حقل-الزبير-1081148919.html

https://sputnikarabic.ae/20230806/واردات-الأردن-من-النفط-العراقي-تسجل-زيادة-50--في-أغسطس-1079831543.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, العالم, اقتصاد, تقارير سبوتنيك, حصري