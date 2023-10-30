https://sputnikarabic.ae/20231030/خبير-ما-حصل-على-الحدود-العراقية-الأردنية-لا-يؤثر-على-سعر-النفط--1082632079.html
خبير: ما حصل على الحدود العراقية الأردنية لا يؤثر على سعر النفط
خبير: ما حصل على الحدود العراقية الأردنية لا يؤثر على سعر النفط
منع مئات المحتجين العراقيين، في وقت سابق، شاحنات نفط من العبور إلى الأردن، عبر منفذ الطريبيل، ما اضطر هذه الصهاريج إلى العودة إلى مدينة الرطبة على بعد 160... 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T14:33+0000
2023-10-30T14:33+0000
2023-10-30T14:33+0000
العالم العربي
العالم
اقتصاد
تقارير سبوتنيك
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/11/1067869382_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_8ccff88c6ecc9fd697d86314addc97de.jpg
أكد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بأن عودة عدد من الصهاريج المحملة بالنفط العراقي إلى منطقة الرمادي في العراق نتيجة للمظاهرات بالقرب من معبر طريبيل الحدودي تأتي لأسباب تتعلق بسلامة السائقين والصهاريج وأن الجانب العراقي ملتزم بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الشقيقين، كما أوضح المصدر بأن هنالك متابعة مع الجانب العراقي لتأمين سلامة هذه الصهاريج.كما أكد المصدر بأن الكميات المستوردة من العراق تشكل 7-10% فقط من احتياجات المملكة من النفط الخام والمشتقات النفطية، وأنه لا يوجد أي تاثير لعودة الصهاريج على تزويد النفط الخام والمشتقات النفطية نظرا لوجود تعاقدات رئيسية لمصفاة البترول الأردنية مع شركة أرامكو السعودية والتي يتم من خلالها استيراد معظم احتياجات المملكة من النفط الخام وأن هذه التعاقدات تسمح بزيادة كميات الاستيراد في حال وجود أي نقص من أي مصدر. وبيّن المصدر بأن المخزون الاستراتيجي في المملكة من النفط الخام يغطي احتياجات المملكة لأكثر من 44 يوما وأن مخزون المشتقات النفطية يكفي لأكثر من شهرين."استيراد الأردن للنفط العراقي محدود وما جرى على الحدود لن يؤثر على سعر النفط"قال الخبير الاقتصادي، الدكتور نبيل المرسومي، لـ"سبوتنيك"، إن ما حصل من قبل المحتجين لا يؤثر على سوق أسعار النفط في المنطقة كون هذه الكميات صغيرة، في وقت يصدر به العراق أكثر من 3 ملايين برميل يوميا.حول إمكانية أن تؤثر الأحداث وتطورها في قطاع غزة على أسعار النفط عالميا وخصوصا مع دخولنا فصل الشتاء، قال الخبير: "التوترات في غزة زادت 3 إلى 4 دولارات لسعر النفط، وممكن إذا تطورت الأمور وأصبح هناك حرب بين إسرائيل وإيران، الأمر الذي قد يؤدي لغلق مضيق هرمز والذي قد ينجم عنه وقف كمية كبيرة من النفط والغاز من هذه المنطقة للامدادات العالمية".وتابع: "الأمر الذي قد يدفع النفط والغاز لمستويات قياسية قد نشاهد 150 دولارا للبرميل، حيث قد يؤدي اقتطاع خمس الامدادات العالمية مرة واحدة، الأمر الذي قد يؤدي لمشاكل كارثية على سوق الطاقة العالمي".
https://sputnikarabic.ae/20230918/العراق-يعلن-استكمال-حفر-بئر-نفطية-جديدة-في-حقل-الزبير-1081148919.html
https://sputnikarabic.ae/20230806/واردات-الأردن-من-النفط-العراقي-تسجل-زيادة-50--في-أغسطس-1079831543.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/11/1067869382_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fa6e9169d03ab4650bbc05c3bf0a7d68.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العالم, اقتصاد, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, العالم, اقتصاد, تقارير سبوتنيك, حصري
خبير: ما حصل على الحدود العراقية الأردنية لا يؤثر على سعر النفط
تابعنا عبر
حصري
منع مئات المحتجين العراقيين، في وقت سابق، شاحنات نفط من العبور إلى الأردن، عبر منفذ الطريبيل، ما اضطر هذه الصهاريج إلى العودة إلى مدينة الرطبة على بعد 160 كيلومترا من منفذ الطريبيل.
أكد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بأن عودة عدد من الصهاريج
المحملة بالنفط العراقي إلى منطقة الرمادي في العراق نتيجة للمظاهرات بالقرب من معبر طريبيل الحدودي تأتي لأسباب تتعلق بسلامة السائقين والصهاريج وأن الجانب العراقي ملتزم بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الشقيقين، كما أوضح المصدر بأن هنالك متابعة مع الجانب العراقي لتأمين سلامة هذه الصهاريج.
كما أكد المصدر بأن الكميات المستوردة من العراق تشكل 7-10% فقط من احتياجات المملكة من النفط الخام والمشتقات النفطية، وأنه لا يوجد أي تاثير لعودة الصهاريج على تزويد النفط الخام والمشتقات النفطية نظرا لوجود تعاقدات رئيسية لمصفاة البترول الأردنية مع شركة أرامكو السعودية والتي يتم من خلالها استيراد معظم احتياجات المملكة من النفط الخام وأن هذه التعاقدات تسمح بزيادة كميات الاستيراد في حال وجود أي نقص من أي مصدر. وبيّن المصدر بأن المخزون الاستراتيجي في المملكة من النفط الخام يغطي احتياجات المملكة لأكثر من 44 يوما وأن مخزون المشتقات النفطية يكفي لأكثر من شهرين.
"استيراد الأردن للنفط العراقي محدود وما جرى على الحدود لن يؤثر على سعر النفط"
قال الخبير الاقتصادي، الدكتور نبيل المرسومي، لـ"سبوتنيك"، إن ما حصل من قبل المحتجين لا يؤثر على سوق أسعار النفط في المنطقة كون هذه الكميات صغيرة، في وقت يصدر به العراق أكثر من 3 ملايين برميل يوميا.
وأضاف: "العراق يصدر 10 آلاف برميل يوميا من النفط إى الأردن، وكل ما جرى رفعها لـ15 ألف برميل، بصهاريج نصف أردنية ونصف عراقية. وما حصل من قبل بعض المحتجين هو منعهم لبعض الشاحنات لفترة قصيرة، ولا أعتقد أن الأمر سيتكرر، واستيراد الأردن هو استيراد محدود من النفط من العراق حيث يستورد من شركة أرامكو السعودية".
حول إمكانية أن تؤثر الأحداث وتطورها في قطاع غزة على أسعار النفط عالميا وخصوصا مع دخولنا فصل الشتاء، قال الخبير: "التوترات في غزة زادت 3 إلى 4 دولارات لسعر النفط، وممكن إذا تطورت الأمور وأصبح هناك حرب بين إسرائيل وإيران، الأمر الذي قد يؤدي لغلق مضيق هرمز والذي قد ينجم عنه وقف كمية كبيرة من النفط والغاز من هذه المنطقة للامدادات العالمية".
وتابع: "الأمر الذي قد يدفع النفط والغاز لمستويات قياسية قد نشاهد 150 دولارا للبرميل، حيث قد يؤدي اقتطاع خمس الامدادات العالمية مرة واحدة، الأمر الذي قد يؤدي لمشاكل كارثية على سوق الطاقة العالمي".