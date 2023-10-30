https://sputnikarabic.ae/20231030/خبير-مع-انتصار-غزة-ستنتصر-كل-قوى-الممانعة-بما-في-ذلك-روسيا-1082629300.html
خبير: مع انتصار غزة ستنتصر كل قوى الممانعة بما في ذلك روسيا
خبير: مع انتصار غزة ستنتصر كل قوى الممانعة بما في ذلك روسيا
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T13:33+0000
2023-10-30T13:33+0000
2023-10-30T13:33+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: مع انتصار غزة ستنتصر كل قوى الممانعة بما في ذلك روسيا
خبير: مع انتصار غزة ستنتصر كل قوى الممانعة بما في ذلك روسيا
يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسّع هجومه البري في الأيام الأخيرة، مكثفا غاراته على المحاور كافة. حول هذا الموضوع، تحدث الخبير بالشؤون الإسرائيلية الفلسطينية الدكتور أحمد رفيق عوض:حذرت مصر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة، محملة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية انتهاك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. عن هذا تحدث الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء سمير فرج:أجرت القوات البرية الإيرانية مناورات "اقتدار 1402" في منطقة نصر آباد العامة في أصفهان تحت إشراف خبراء ومقيمين وقادة القوات المسلحة من أجل مواجهة التهديدات والتغييرات القادمة في تنظيم القوات البرية للجيش، وفقا للخطط المحددة مسبقا، عن الهدف والمغزى والتوقيت وأي الرسائل التي توجهها إيران من خلال هذه المناورات تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير بالشان الإيراني الدكتور مصدق بور:شارك وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في فعاليات منتدى شيانغشان وهو أكبر حدث للدبلوماسية العسكرية في الصين. حول هذا الموضوع، تحدّث مؤسس وصاحب مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية الأستاذ رضوان قاسم قائلاً:أوكرانيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي ولن يكون لها أي انضمام إلى حلف الناتو في المرحلة الراهنة. حول هذا الموضوع، تحدّث لبرنامجنا الباحث في الشأن السياسي الدكتور أحمد الزين حيث قال:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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محمد جمعة
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: مع انتصار غزة ستنتصر كل قوى الممانعة بما في ذلك روسيا
تابعنا عبر
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناديا هلال
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسّع هجومه البري في الأيام الأخيرة، مكثفا غاراته على المحاور كافة.
حول هذا الموضوع، تحدث الخبير بالشؤون الإسرائيلية الفلسطينية الدكتور أحمد رفيق عوض:
"المقاومة الفلسطينية في كل مرة تنهض من جديد بشكل أكبر وأقوى، لذلك كل إجراءات إسرائيل العسكرية لم تستطع أن تنه المقاومة الفسطينية ومع انتصار حماس ستنتصر كل قوى الممانعة بما في ذلك حتى روسيا، وإذا انكسرت حماس وغزة اليوم سيضعف إيران والمقاومة وسيلامس ذلك حتى المشروع النووي الإيراني وسينهي مسألة التسوية مع الفلسطينيين كما وسيكون لسقوط غزة أو انتصارها تداعيات كبيرة على المنطقة العربية".
حذرت مصر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة، محملة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية انتهاك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. عن هذا تحدث الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء سمير فرج:
"ليس بين مصر وإسرائيل أي حرب، الحرب هي بين إسرائيل وحماس في غزة، أما مصر فيحق لها أن تؤمن حدودها. اليوم بدأ العالم يتعاطف مع القضية الفلسطينية ولكن ما زالت أمريكا والدول الأوروبية تحاول دعم إسرائيل".
أجرت القوات البرية الإيرانية مناورات "اقتدار 1402" في منطقة نصر آباد العامة في أصفهان تحت إشراف خبراء ومقيمين وقادة القوات المسلحة من أجل مواجهة التهديدات والتغييرات القادمة في تنظيم القوات البرية للجيش، وفقا للخطط المحددة مسبقا، عن الهدف والمغزى والتوقيت وأي الرسائل التي توجهها إيران من خلال هذه المناورات تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير بالشان الإيراني الدكتور مصدق بور:
"إيران وقفت إلى جانب القضية الفلسطينية وحوَّلت الثورة الفلسطينية من ثورة الحجارة إلى ثورة المسيَّرات والصواريخ، واليوم هي نقطة الثقل الأساسية، ولولا إيران وحزب الله لكان نتنياهو بكل سهولة يدخل غزة ويبيد ما بقي، لكنهم يخافون لأن إيران اليوم وحزب الله قوى رادعة ترتعد منها الولايات المتحدة. الحرب الحقيقية لم تبدأ بعد بين غزة وبين إسرائيل، غزة التي تدمر هي فوق الأرض ولكن غزة الحقيقية والشجاعة هي تحت الأرض وهي الأنفاق وأكثر من 40 ألف مقاتل وأسلحة متطورة لم تستخدمها المقاومة بعد وبالتالي إيران لا ترى حاجة للتدخل بصورة مباشرة ويبقى تدخلها في حدود التدخل الأمريكي".
شارك وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في فعاليات منتدى شيانغشان وهو أكبر حدث للدبلوماسية العسكرية في الصين. حول هذا الموضوع، تحدّث مؤسس وصاحب مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية الأستاذ رضوان قاسم قائلاً:
"الصين تعرف تماماً أنّ أي تخلّي عن الاتفاق مع روسيا سينهكها اقتصادياً لأن أمريكا دائماً تضرب بمصالح الصين الاقتصادية. من مصلحة البلدين الروسي والصيني أن يكون هناك دول تناهض السياسات الأمريكية التي تفرض شروطها على العالم. علينا أن لا نتفاءل كثيرا بأي شخصية تأتي بعد زيلينسكي، وطالما أمريكا هي التي تختار الرئيس الأوكراني فسيكون هناك خطر على الدولة الأوكرانية".
أوكرانيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي ولن يكون لها أي انضمام إلى حلف الناتو في المرحلة الراهنة. حول هذا الموضوع، تحدّث لبرنامجنا الباحث في الشأن السياسي الدكتور أحمد الزين حيث قال:
"روسيا فهمت العقلية الأمريكية الاستعمارية في العالم. إدخال أوكرانيا إلى حلف الناتو لن يتحقق طالما روسيا قائمة ولديها جيش قوي يستطيع الدفاع عن حدوده وأمنه القومي. الاتحاد الاوروبي وحلف الناتو يريدون استفزاز روسيا ويحاولون إعادة ترسيم خارطة أوروبية من جديد بهدف السيطرة على مصادر الطاقة".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...