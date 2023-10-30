https://sputnikarabic.ae/20231030/خبير-مع-انتصار-غزة-ستنتصر-كل-قوى-الممانعة-بما-في-ذلك-روسيا-1082629300.html

خبير: مع انتصار غزة ستنتصر كل قوى الممانعة بما في ذلك روسيا

خبير: مع انتصار غزة ستنتصر كل قوى الممانعة بما في ذلك روسيا

ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 30.10.2023, سبوتنيك عربي

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راديو

شؤون عسكرية

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خبير: مع انتصار غزة ستنتصر كل قوى الممانعة بما في ذلك روسيا خبير: مع انتصار غزة ستنتصر كل قوى الممانعة بما في ذلك روسيا

يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسّع هجومه البري في الأيام الأخيرة، مكثفا غاراته على المحاور كافة. حول هذا الموضوع، تحدث الخبير بالشؤون الإسرائيلية الفلسطينية الدكتور أحمد رفيق عوض:حذرت مصر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة، محملة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية انتهاك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. عن هذا تحدث الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء سمير فرج:أجرت القوات البرية الإيرانية مناورات "اقتدار 1402" في منطقة نصر آباد العامة في أصفهان تحت إشراف خبراء ومقيمين وقادة القوات المسلحة من أجل مواجهة التهديدات والتغييرات القادمة في تنظيم القوات البرية للجيش، وفقا للخطط المحددة مسبقا، عن الهدف والمغزى والتوقيت وأي الرسائل التي توجهها إيران من خلال هذه المناورات تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير بالشان الإيراني الدكتور مصدق بور:شارك وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في فعاليات منتدى شيانغشان وهو أكبر حدث للدبلوماسية العسكرية في الصين. حول هذا الموضوع، تحدّث مؤسس وصاحب مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية الأستاذ رضوان قاسم قائلاً:أوكرانيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي ولن يكون لها أي انضمام إلى حلف الناتو في المرحلة الراهنة. حول هذا الموضوع، تحدّث لبرنامجنا الباحث في الشأن السياسي الدكتور أحمد الزين حيث قال:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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